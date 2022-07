Ook academische uitgevers brengen hun boeken met mooie omslagen aan de man

Ontwerp Spencer Fuller. Beeld Georgetown University Press

In de Verenigde Staten heeft 54 procent van de volwassen bevolking, 130 miljoen burgers, een leesvaardigheid onder het niveau van een 12-jarige (volgens marktonderzoeker Gallup, 2020). Andere recente onderzoeken komen uit op minder dramatische cijfers, afhankelijk van de manier van tellen en de definitie van laaggeletterdheid. Maar ook die uitslagen zijn niet bemoedigend. Volgens onder andere het U.S. Census Bureau krijgt 44 procent van de volwassen Amerikanen minder dan eens per jaar een boek onder ogen.

Het zijn wrange feiten, juist voor een land dat vanouds veel werk maakt van boekpromotie. Sinds 1923 bestaat er de nationale uitverkiezing van Fifty Books of the Year (later omgedoopt in 50 Books 50 Covers), wereldwijd de oudste jaarlijkse verkiezing van de beste boekomslagen, die in het verleden ook Nederlandse winnaars heeft opgeleverd.

Ontwerp Nathan Putens. Beeld University of Nebraska Press

Als enige land ter wereld kennen de VS daarnaast een aparte competitie voor wetenschappelijke uitgeverijen, sinds 1937 georganiseerd door de Association of University Presses (AUP). De AUP Book, Jacket and Journal Show, die vanaf deze maand tot mei 2023 op tournee gaat door Noord-Amerika, laat zien dat ook academische uitgevers hun boeken met veel inventiviteit aan de man brengen.

Ontwerp Kelly Gray. Beeld University of Tennessee Press

De AUP telt wereldwijd 150 leden, maar net als in voorgaande jaren is de uitslag nogal een Amerikaans onderonsje. Van de buitenlandse inzendingen (in acht categorieën, waaronder poëzie) werden dit jaar alleen die van de Aarhus University Press in Denemarken en de Chinese University of Hong Kong Press bekroond.

Ook opvallend: in de omslagcategorie zijn het niet de grote instituten (Rutgers, Yale) die de meeste prijzen in de wacht slepen, maar staat de kleinere McGill-Queen’s University Press uit Canada met vijf ontwerpen aan de top. Vier daarvan zijn van de al vaak bekroonde David Drummond.

Ontwerp David Drummond. Beeld McGill-Queen's University Press

Voor Bitter in the Belly van John Emil Vincent, een poëtische reflectie op de zelfverkozen dood van een vriend, die was weggezonken in een depressie ‘zoals Jona in de walvis’, maakte Drummond een ontroerend omslag dat niet toevallig ook aan Moby Dick doet denken.