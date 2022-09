Ooit was Caitlin Moran tegen botox. Maar ja, nu is ze 47 (geniet ervan, meid)

Ik word soms een beetje moe van Caitlin Moran, met haar koket-scheve grijns van ‘kijk mij eens een gek mens zijn’, maar ze kan toch ook knap observeren, bijvoorbeeld over hoe het vrouwelijk geslachtsorgaan, zittend in een warm bad, ongewild en ongemerkt een halve liter water kan opzuigen om die pas weer na het afdrogen en aankleden (!) met een plons los te laten.

Ja, toch wel weer een fijn boek, More Than a Woman, feministisch en toch vrolijk, met veel herkenbaarheden zoals het geliefde spelletje tussen echtelieden ‘wie heeft het het drukst?’. Plus de waarschuwing niet te trouwen met een toch vaak zo aantrekkelijk lijkende ‘bad boy’, want ‘als een vrouw kinderen wil hebben en een baan dan wordt haar leven nooit beter dan de man met wie ze trouwt. (…) maar al te vaak trouwt een vrouw met haar eigen glazen plafond.’ Dat is zeer waar.

Maar Moran heeft ook medelijden met de mannen van nu. ‘Vrouwen hebben (de afgelopen 120 jaar) het idee van wat een vrouw moet zijn radicaal omgegooid, terwijl mannen in essentie nog steeds vastzitten in het leven van hun vaders en grootvaders.(…) En wat is ‘mannelijke trots’ eigenlijk? Niets anders dan angst. Angst om zonder geld te zitten, of zonder macht. Angst om onbruikbaar te zijn.’

Arme mannen. Maar wij vrouwen hebben ook problemen: dat je gaat zweten in een sjieke fluwelen jurk, bijvoorbeeld, en dat sjieke fluwelen jurken nooit eens gewoon in de was kunnen. Morans tip: plak een maandverband in de oksels van de jurk. De volgende keer dat ik een sjieke jurk aantrek (hopelijk met sint-juttemis) zal ik er zeker aan denken.

Zo heeft Moran gedachten en ideeën over van alles: seks in een langdurig huwelijk, niezende mannen, de opvoeding van tieners (een van haar dochters heeft jaren met een eetstoornis te kampen gehad), bejaarde ouders, de noodzaak om als overkoepelend orgaan ook goed voor jezelf te zorgen en het merkwaardige fenomeen dat op een bepaalde leeftijd al je kleren je opeens niet meer staan. (Daar moet je schijt aan hebben, vind ik, anders is het eind zoek.)

En dan is er het dilemma waar vrouwen oneindig veel vaker mee te maken krijgen dan mannen: botox of geen botox? Ooit was Moran tegen botox. Sterker nog, ik kan me herinneren dat ze botox beschouwde als zo ongeveer het allerergste verraad van feministische waarden.

Maar ja, nu wordt ze wat ouder. 47 is ze (geniet ervan, meid, want voor je het weet ben je 57, zoals ik, en dan snak je ernaar om weer 47 te zijn, wacht maar, je hebt de hele overgang nog tegoed). Nee, oud worden vindt ze niet erg. Echt niet. Over haar onderkin (een ‘wattle’ noemt ze het, een lel, zoals kalkoenen die hebben): ‘Ik moet toegeven: ik vind hem leuk. Ik vind het leuk om mijn kaken heen en weer te bewegen en de lel te zien golven als het zeil van een galjoen in de wind.’

Tot dusver niets aan de hand. Maar hoe zit het dan met die ooit zo verfoeide botox? Nee, dat gaat niet om rimpels of lellen. Dat gaat om de bedroefde gelaatstrekken die je krijgt als je ouder wordt. Moran beschrijft haar gezicht als dat van een ‘leeggelopen dames-gruffalo’ of dat van een ‘oorlogsweduwe die uitkijkt over haar verwoeste stad’.

Nee, dure crèmes blijken niet te helpen (duh). Schoonheidsspecialistes ook niet (duh). En dan komt de volgende fase van de ‘operatie minder op Eeyore lijken’: de ooit zo verfoeide botox dus. En het helpt! (duh).

Nu wil ik ook botox. En daar lees je dan een feministisch boek voor!