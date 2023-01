Ooit dakloos, nu succesvol met zijn podcast: Stephen West vond soelaas bij de grote filosofen

De ouders van podcastmaker Stephen West (34) waren niet in staat om voor hem en zijn twee zussen te zorgen. ‘Toen ik 9 was, leefden mijn jongere zusje en ik een paar maanden op straat in San Diego’, zegt hij via een videoverbinding. ‘We sliepen in de gemeenschappelijke wasruimte van het appartementencomplex waar we eerder hadden gewoond. ’s Avonds laat sloop ik naar binnen om op de vloer in slaap te vallen. Dat voelde als kamperen.’

Onderdak vinden de kinderen West dankzij staatsopvang, familieleden of pleeggezinnen, maar dat duurt nooit lang. Op zijn 16de zwerft West weer een periode over straat. ‘Ik was getraumatiseerd en zocht wanhopig een mentor die me kon begeleiden, ik had geen vader of moeder of vrienden die ik om advies kon vragen. Toen dacht ik: er moeten toch briljante mensen zijn geweest die hun gedachten op schrift hebben gezet? Op Google zocht ik letterlijk ‘de meest wijze persoon die ooit heeft geleefd’.’

De algoritmes van de zoekmachine leidden West naar Gorgias, de door Plato beschreven dialogen tussen de filosoof Socrates, die vanwege het corrumperen van de jeugd de gifbeker kreeg, en de redenaar Gorgias. West raakt gefascineerd door het belang van retoriek. ‘Ik leerde dat filosofie in het echte leven van pas komt. Goede argumenten kunnen het verschil betekenen tussen de doodstraf en vrijspraak.’

Op dat moment werkt hij als magazijnmedewerker bij een distributiecentrum voor supermarkten. Saai, monotoon werk met één voordeel: het dragen van een koptelefoon is toegestaan. West gaat audioboeken over filosofie beluisteren. ‘Ik wilde een beter mens worden. Zag het als mijn verantwoordelijkheid om de spiraal van geweld binnen onze familie te doorbreken en zelf een liefhebbende ouder te worden.’

Obsessief beluistert hij boeken van existentialisten – Søren Kierkegaard, Simone de Beauvoir, Simone Weil – en stoïcijnen en boeddhisten. ‘Zij leerden me hoe je moet omgaan met de chaos in het leven waar je toch geen controle over hebt.’

Met het tillen van dozen is hij dan wel klaar. ‘Ik zag mensen die dat dertig jaar gedaan hadden lopen als pinguïns.’ In 2013 – hij is dan 25 – besluit hij een filosofiepodcast te beginnen, die hij Philosophize This noemt. ‘Ik had 1.500 dollar nodig om de rekeningen te betalen.’ Dankzij advertenties heeft hij dat na een half jaar verdiend, waarna hij ontslag neemt. Nu, na 177 afleveringen, verdient hij volgens website Graphtreon aan vrijwillige donaties 17 tot 44 duizend dollar per aflevering – zelf zegt hij dat het minder is. Naar zijn zeggen trekt elke uitzending ‘een paar honderdduizend’ luisteraars.

Was Schopenhauer een dramaqueen?

In zijn podcast behandelde West lange tijd de grote westerse filosofen in chronologische volgorde. Hij begon met de ‘presocraten’ – filosofen die voor Socrates leefden – en heeft inmiddels ook levende denkers als Jürgen Habermas (1929) en Peter Singer (1946) besproken. Inmiddels heeft hij de chronologie losgelaten en maakt hij afleveringen op basis van aanvragen van luisteraars.

Het aantal afleveringen – ze duren grofweg een half uur – dat aan een filosoof gewijd is, is een indicatie van zijn of haar invloed: René Descartes krijgt drie afleveringen, Immanuel Kant acht, Simone de Beauvoir drie, de meesten één.

‘Ik probeer ingewikkelde filosofische concepten te vertalen voor de gemiddelde persoon’, zegt West, ‘de persoon die geen filosofie heeft gestudeerd.’

Beeld Lynne Brouwer

Philosophize This blinkt uit door toegankelijkheid. De aflevering over de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860), die bekendstaat om zijn pessimistische wereldbeeld, begint met de vragen: ‘Was Arthur Schopenhauer een dramaqueen? Gedroeg hij zich als een 13-jarig kind dat geen iPad voor Kerstmis heeft gekregen? Of is er iets in zijn werk waaruit blijkt dat de dingen niet zo dramatisch zijn als ze er in eerste instantie uitzien?’

Het postmodernisme van Michel Foucault (1926-1984) duidt West aan de hand van keuzes die voor de spiegel worden gemaakt. ‘Tenzij je een exhibitionist of het opperhoofd van een nudistenkolonie bent, is de kans groot dat je geen seconde hebt overwogen om naakt naar je werk te gaan’, zegt hij. Reden: onze cultuur, die naakt kantoorbezoek als ‘iets belachelijks’ ziet.

‘Het punt dat Foucault maakt’, stelt West, ‘is dat alles waarover je denkt en praat wordt gefilterd door aannamen die afhangen van de culturele en historische omstandigheden waarin je bent geboren.’

West plaatst de filosofen in hun tijd en vertelt over de politieke context. In een van de twee afleveringen over Baruch de Spinoza (1632-1677) komt de strijd aan bod van Johan en Cornelis de Witt tegen stadhouder Willem III. ‘What happened next is one of the most horrific scenes you’ll ever hear about’, zegt West over de daaropvolgende lynchpartij van de broers.

De humor van West is soms een tikkie flauw, blijkt als hij de tegenstanders van de broers, de orangisten, introduceert. ‘In eerste instantie klinkt orangisme goed. Wat is er mis met oranges (sinaasappels, red.)? Nou, het had niks met fruit te maken. Zij waren aanhangers van het huis van Oranje-Nassau.’

Ter voorbereiding op een aflevering leest West doorgaans eerst de oorspronkelijke werken van de filosofen. ‘Soms lees ik daar vijf of zes van. Vervolgens lees ik boeken óver de desbetreffende filosoof, dan wetenschappelijke artikelen en soms eindig ik met blogs en reacties daarop.’

Ja, het leven is klote af en toe

Een ‘cruciaal onderdeel’ van zijn voorbereiding is het method acten. Zoals Leonardo DiCaprio in een kadaver sliep en rauwe bizon at om zich voor te bereiden op zijn rol in The Revenant, zo probeert ook West in de huid van zijn hoofdrolspelers te kruipen. ‘Ik ben nu bezig met een serie over Simone Weil, die leefde van 1909 tot 1943. Haar bestaan wás haar filosofie. Toen ze op 34-jarige leeftijd met tbc in het ziekenhuis lag, weigerde ze maaltijden omdat ze niet méér wilde eten dan de rantsoenen van Franse verzetsstrijders.’ Ook West probeert gedisciplineerd te leven. ‘Natuurlijk heb ik niet dezelfde problemen als zij. Maar om ervoor te zorgen dat ik lang blijf leven voor mijn vrouw en dochtertje, verplicht ik mezelf dagelijks naar de sportschool te gaan en me strikt aan mijn dieet te houden. Het is moeilijk excuses verzinnen als je denkt aan wat Simone Weil heeft moeten doorstaan.’

Toen West in 2015 een serie over Immanuel Kant (1724-1804) maakte, ‘leefde’ hij ook als de Duitse filosoof. ‘In Koningsbergen (in voormalig Pruisen, red.) maakte hij elke dag precies dezelfde wandeling. In Seattle probeerde ik hetzelfde te doen: ik legde elke dag exact dezelfde route af en probeerde exact even lang onderweg te zijn.’

Hij beseft dat hij overkomt ‘als een gek’. ‘Maar het helpt me bescheiden te blijven. Voor mensen met een zeker aantal volgers is het denk ik makkelijk om te denken dat dat komt door hun geheime recept. Dat geloof ik niet. Ik denk dat een miljoen mensen me kunnen vervangen. Door eer aan de filosofen te betonen, herinner ik mezelf eraan dat het niet om mij draait, maar om hen.’

In lijstjes van meest onleesbare filosofen belandt Kant vaak hoog. Maar West worstelde meer met een ander. ‘Ik heb twee afleveringen gemaakt over Emil Cioran (1911-1995), een existentialist uit Roemenië. Hij is niet moeilijk omdat hij onbegrijpelijk schrijft, maar omdat zijn werk zo duister is. Het gaat over de pijnlijkste en meest tragische aspecten van het menszijn op deze planeet. En ik wil niet een podcast van een half uur maken waardoor luisteraars zich verschrikkelijk voelen.’

West verwijst naar De mythe van Sisyphus (1942) van Albert Camus, waarin de Griek Sisyphus door de goden is veroordeeld tot het dagelijks bergop rollen van een steen. ‘Volgens Camus is ons leven, net als dat van Sisyphus, absurd. Maar aan het einde van zijn essay schrijft Camus dat we dat moeten omarmen, dat we van die steen moeten leren houden. Dat probeer ik ook in de podcast te zeggen: ja, het leven is af en toe klote, maar we kunnen daar grappen over maken.’

Een onverbeterlijke optimist is West niet. Een eerder interviewverzoek sloeg hij af vanwege mentale problemen. ‘Mijn chaotische verleden heeft geleid tot angsten die weer naar boven kwamen toen we door corona geïsoleerd moesten leven’, zegt hij nu.

Er is niet één filosoof geweest die hem daarbij heeft geholpen. ‘Sommige mensen zeggen dat je volgens die en die grote methode moet leven. Daar geloof ik niet in. Ieder mens heeft volgens mij zijn eigen problemen waar hij mee moet dealen. Wat ik wel doe, is ideeën plukken.’

Zoals uit het werk van Søren Kierkegaard (1813-1855). Als tiener las West Het begrip angst, waarin de Deen angst omschrijft als de duizeligheid van de vrijheid. ‘Iemand die aan de rand van de afgrond staat, kan in de verleiding komen erin te springen, uitsluitend omdat de mogelijkheid tot springen bestaat’, schrijft Kierkegaard. ‘We zijn niet bang om te sterven, we zijn bang voor de vrijheid.’

Nog steeds een worsteling

West citeert uit The Paradox of Choice, een boek van Barry Schwartz, een Amerikaanse psycholoog die hetzelfde betoogde aan de hand van saladedressings in de supermarkt. ‘Wat zou het fijn zijn als er maar drie in de schappen zouden staan’, zegt West. ‘Maar het zijn er tientallen. En hoe meer opties je hebt, hoe meer je peinst. Toen ik dat besefte, ben ik mijn vrijheden gaan beperken.’ Tegenwoordig haalt hij andere dingen uit Kierkegaard. ‘Dankzij hem wil ik me nu inzetten voor een doel dat groter is dan mezelf. Daar kan ik verder niet over praten. Dat is persoonlijk en daar worstel ik nog steeds mee.’

Beeld Lynne Brouwer

Zijn favoriete filosoof, hij heeft een schilderij van haar naast zijn bureau hangen, is Simone de Beauvoir (1908-1986). ‘Ze wordt geprezen als filosoof, maar tegelijkertijd nog altijd schandalig onderschat. Ze wordt nog altijd vergeleken met Jean-Paul Sartre, met wie ze een relatie had. Overduidelijk seksisme.’

In de ogen van West creëerde De Beauvoir in haar boek Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid de ‘allerbeste existentialistische moraal’ die ooit is beschreven. ‘Ik probeer daarnaar te leven.’

Dan volgt, met de disclaimer dat hij niet wil beweren haar denkbeelden in twee zinnen recht te kunnen doen, een spoedcursus De Beauvoir. ‘Volgens haar is de geschiedenis van filosofie gebaseerd op binaire tegenstellingen: mannelijk of vrouwelijk, goed en kwaad, subject (iemand die actief handelt) of object (iemand die passief ondergaat). Dit is een waanidee, zegt De Beauvoir. Zij stelt dat je je altijd in een staat van ambiguïteit bevindt. Door me daarvan bewust te zijn, kan ik het leven beter analyseren.’

De Beauvoir is, net als verreweg de meeste filosofen die West bespreekt, dood. ‘Onze eigen historische en filosofische context kunnen we nu eenmaal minder goed doorgronden dan die van vorige generaties.’

Oefening in narcisme

Hij vermoedt dat de ideeën van Peter Singer, een 76-jarige Australische filosoof, invloedrijk zullen blijken. ‘Uit de geschiedenis van de filosofie blijkt dat sommige zaken in hun tijd als zo vanzelfsprekend worden gezien dat niemand ze in twijfel trekt. Dat is fascinerend. Hoe kan iemand zo slim als Aristoteles zulke denkbeelden hebben over tot slaaf gemaakten en over vrouwen? Over honderd jaar wordt de bio-industrie mogelijk als barbarij gezien. En daar heeft Singer, door in 1975 Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals te schrijven, dan aan bijgedragen.’

West tipt liever geen hedendaagse filosofische boeken. ‘Het aanraden van boeken lijkt me vaak een oefening in narcisme en arrogantie.’ Van ijdelheid kan hij moeilijk worden beticht. Voor de krant gaat hij liever niet op de foto. ‘Ik maak zelden foto’s, dat is een soort filosofisch ding van me. Ik wil een leven leiden met herinneringen. Zodra je iets fotografeert, verliest het moment intensiteit. Daarnaast vind ik het fotograferen van jezelf pretentieus. Hier ben ik, nu ga ik mezelf vastleggen.’

Zijn podcast zet hij wél in de etalage. Op zijn site is Philosophize This-merchandise te koop: mokken, shirts en hoodies. Wat zou Roland Barthes (1915-1980), de Franse filosoof die de werking van symbolen bestudeerde, daarvan hebben gevonden? ‘Hij zou me neer hebben gezet als een geldbeluste klootzak. En als mij net als Socrates ter ore komt dat ik hiermee de jeugd corrumpeer, stop ik er meteen mee. Maar ik krijg nu geen klachten en voor mij is het ook een manier om geld te verdienen. Ik moet aan mijn pensioen denken, aan ziektekostenverzekeringen, alles stapelt zich op. Maar ik houd genoeg over. Mijn leven is nu een stuk beter dan toen ik dakloos was.’