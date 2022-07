Onze schoonheidsnormen zijn volslagen willekeurig, concludeer je vanzelf bij de tentoonstelling Hair Power ★★★★☆

Clémence Lollia Hilaire (1995), ‘She sheds her hair like a snakeskin and produces cultural grease’, 2022. Beeld Aad Hoogendoorn

Heel even laat Hair Power je in de waan: wat een krankzinnige dingen deden ze in andere landen met haren! In de eerste zalen van de tentoonstelling in het Rotterdamse Wereldmuseum liggen bijzondere hoofdtooien, deels gemaakt met (menselijk) haar. Er liggen ook twee Afghaanse beeldjes naast elkaar: een hoofdje met haar, een hoofdje zonder haar. Twee tegengestelde manieren om boeddhistische toewijding laten zien, door het haar niet te knippen of juist helemaal af te scheren. Gekkigheid. En natuurlijk, ook wij deden wel eens gek, laat een prent uit de ‘pruikentijd’ zien. Maar nu niet meer, toch?

De tentoonstelling bewijst: jawel. Haar is overal. En je moet er iets mee (tenzij je dus zo’n boeddhistische asceet bent, dan mag je er niks mee). En daar komen allerlei beslissingen bij kijken, niet alleen in verre landen of andere tijden, maar overal en nu. Dezelfde dag dat ik Hair Power bezoek, heb ik bijvoorbeeld ’s ochtends mijn beenhaar, mijn wenkbrauwen, mijn wimpers en mijn hoofdhaar ‘gedaan’, waarmee ik vier volslagen verschillende (en jawel: soms tegengestelde) procedures bedoel. Niet per se gekker dan wat elders en eerder gebeurde. Onze schoonheidsnormen zijn volslagen willekeurig, concludeer je hier als vanzelf. Een fijne verfrissende relativering. Haarrelativisme dus.

Installatie van tientallen haar- en sierkammen uit de collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Beeld Aad Hoogendoorn

Nou geeft mijn haarregime me niet bepaald een gevoel van ‘power’. Die ‘Hair Power’ zit, zo laat het Wereldmuseum zien, vooral in subversieve en originele manieren van omgaan met haar. Bijvoorbeeld mensen met een Afrikaanse achtergrond die hun haar niet steilen (de ‘natural hair movement’). Daarover is een prachtige print gemaakt door de Nederlandse kunstenaar en vormgever Serana Angelista (30). Zij laat afrokammen grafische lijnen trekken over het papier om zelfacceptatie te symboliseren. Een ander mooi voorbeeld van creatief omgaan met je eigen haar is de kunstenaar Laetitia Ky (26) uit Ivoorkust. Zij bouwt fantastische sculpturen met haar locs, soms met een politieke boodschap. In een andere video vertellen drie Amerikaanse vrouwen waarom ze zijn gestopt hun lichaam te ontharen. Verder ligt de nadruk in de tentoonstelling op hoofdhaar.

Dat hoofdhaar is ook een luxegrondstof en gevoelig voor de macht van het geld. Er is een zeer levendige handel in haar, voor haarstukken en extensions, waardoor vooral in Aziatische landen vrouwen hun haar verkopen. In de tentoonstelling is een korte documentaire te zien over een ‘ethische haarhandelaar’ in Vietnam die vrouwen goed betaalt voor hun haar. In ruil voor hun haar kunnen vrouwen bijvoorbeeld de zwemlessen van hun zoontje betalen of studieboeken kopen. Het blijft een ongemakkelijke transactie, ondanks het enthousiasme van de verslaggever. Ook apart: veel Europese en Amerikaanse pruiken zijn gemaakt van haar dat is ‘geofferd’ in hindoeïstische tempels in India. Toewijding aan een god en toewijding aan een schoonheidsideaal grijpen hier op de tentoonstelling op een bizarre manier in elkaar.

Zaaloverzicht Hair Power met rechts de '100% Dutch blond knitted sweater' van Zsofia Kollar. Beeld Aad Hoogendoorn

Haar als materiaal Hoewel menselijk haar veel wordt verhandeld, wordt het haar dat op de vloer van de kapper terechtkomt weggegooid. In de tentoonstelling zijn ontwerpers te zien die hier inventieve toepassingen voor hebben bedacht. Ontwerper Zsofia Kollar (31) heeft de missie om ‘een textielrevolutie te ontketenen’. Zo maakte ze een trui van mensenhaar. Deze blonde trui is te zien in het Wereldmuseum en gemaakt van afval uit kapperszaken. Andere toepassingen voor menselijk haar waar Kollar momenteel aan werkt zijn geurstokjes, tapijten, gordijnen en kussens. De ontwerper is dit jaar genomineerd voor een Dutch Design Award in de categorie ‘Design Research’. Ook ontwerper Sanne Visser (30) maakt spullen van mensenhaar, waaronder visserstouw dat biologisch afbreekbaar is en dus geen plastic resten in de zee achterlaat. Eerder ontwierp Visser een schommel die aan touw van haar hangt. Die was te zien én te beschommelen tijdens de Design Week in Milaan in 2017, zodat bezoekers de ‘wonderbaarlijke kwaliteiten’ van het materiaal konden ervaren. De verrassendste toepassing van mensenhaar werd bedacht door de Amerikaanse kapper Phil McCrory. Hij keek in 1989 op televisie naar beelden van de olieramp bij Alaska en het viel hem op hoe de vacht van een zeeotter de olie absorbeerde. Dat moet menselijk haar ook kunnen, dacht McCrory. Vervolgens ontwikkelde hij ‘OttiMat’, matten van menselijk haar, die daadwerkelijk zijn gebruikt om na een olielek op te ruimen.