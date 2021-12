Onze Boekenraad kiest de ‘het-is-al-laat-maar-ik-wil-niet-stoppen-met-lezen’-boeken van 2021

Beeld Claudie de Cleen

Vraag negen boekhandelaren naar hun favoriete boek van het jaar en je krijgt negen totaal verschillende antwoorden. En ze vonden het ook nog eens ‘een hele lastige vraag’, ‘eigenlijk geen beginnen aan’. Met het mes op de keel dus, kiezen onze boekhandelaren voor dit terugblik-Boekenkatern dan toch hun favoriete boek.

Het boek dat Grietje Braaksma van Broese in Utrecht dit jaar niet meer los heeft gelaten? Waarom schurken pech hebben en helden geluk van Jurriën Hamer. ‘Neoliberale tijden hebben ons in de problemen gebracht. Hamer is een heldere en scherpe denker en schudt al je sluimerende grijze cellen flink op, wat een fijn boek!’

Natalia Lloyd van The American Book Center in Amsterdam kiest Detransition, Baby van Torrey Peters. ‘Een goed geschreven roman maar vooral fijn te zien dat er steeds meer boeken verschijnen over transgender zijn’.

Ross Kings De boekhandelaar van Florence vindt Monique Eskens van De Drukkery in Middelburg het mooiste boek dat ze heeft gelezen in 2021. ‘Over Italië, handschriften en het ontstaan van de boekdrukkunst, al mijn interesses komen in dit boek samen.’

Anne Sluijs van Paagman in Delft noemt Laat de wereld achter geschreven door Rumaan Alam het boek van het jaar. ‘Het past perfect in deze wat onheilspellende tijd. Ik blijf er naar refereren in mijn hoofd. Ook nu nog. Een vrouwen- én mannenboek.’

Ik ben een eiland van Tamsin Calidas, is de keuze van Evelijn de Jong van Dominicanen in Maastricht. ‘Dit non-fictieboek verdient een nog groter publiek – in alle ontberingen toch de schoonheid blijven zien. Wat een indrukwekkende leeservaring.’

Cas Botman van De Vries Van Stockum in Haarlem vindt een fantasyboek, het beste van 2021: The Absolute Book van Elizabeth Knox. ‘Een verhaal als een wervelwind, maar toch geloofwaardig. Een ‘het-is-al-laat-maar-ik-wil-niet-stoppen-met-lezen’-boek.’

Een totaal ander boek om de huidige omstandigheden even te vergeten is de historische roman Willem die Madoc maakte, zegt Erwin de Vries van Godert Walter in Groningen. ‘Nico Dros sleept je vakkundig door de drek van de Middeleeuwen.’

Erik Vrieling van Waanders in Zwolle vindt zonder aarzeling Jonathan Franzen de auteur van het jaar. ‘Kruispunt is scherp, venijnig, humoristisch en lekker dik.’

Tot slot, André Stikkers van boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch. Hij vindt Het personeel van de Deense Olga Ravn het beste van het jaar. ‘Een wonderschoon filosofisch boek waarin je wordt meegezogen. Je blijft verwonderd achter.’