Onvoorstelbare ontwikkelingen en prangende vragen in Obscene: The Dublin Scandal ★★★★★

Beeld BBC

Grotesque, unbelievable, bizarre and unprecedented. De toenmalige Ierse premier Charles Haughey zei niets te veel toen hij met deze woorden zijn verbijstering uitsprak over de gebeurtenissen die Ierland in de zomer van 1982 in hun ban hielden. Op klaarlichte dag werden in en om Dublin twee moorden gepleegd door een opzichtig met vlinderdas getooide rijkeluiszoon, die onderdook bij een lid van Haugheys eigen kabinet, met wie hij een bomvol stadion bezocht voor de halve finale in de Ierse hurling-competitie.

Een regeringscrisis was geboren. Het hielp niet dat er al snel geruchten rondgingen dat de moordenaar (Malcolm MacArthur) en de toppoliticus (Patrick Connolly) een liefdesrelatie onderhielden. Homoseksualiteit was destijds in Ierland nog streng verboden.

Wie denkt dat hiermee de plot van de achtdelige BBC-podcastserie Obscene wel is weggegeven: no way. In elke aflevering komen er nieuwe onvoorstelbare ontwikkelingen en prangende vragen ter sprake. Waarom werd MacArthur slechts voor één van de twee moorden berecht? Wist Haughey slinks de rechtsgang te beïnvloeden? En wat had de premier in dat geval te verbergen?

De podcast heeft niet op alles het antwoord. Maar al luisterend leer je veel over het toenmalige Ierland, dat zich als jong lid van de Europese Unie moeizaam ontworstelde aan katholieke benepenheid en bittere armoede. De prettige stem van presentator Adrian Dunbar, de Noord-Ierse acteur die bekend is van series als Line of Duty, wordt afgewisseld met indringende getuigenverklaringen.

Zo spreekt onder anderen moeder van de moordenaar, die het er zelf ternauwernood levend afbracht. De schrijver Colm Toíbín, destijds journalist in Dublin, vertelt hoe de Ieren ’s winters zo lang mogelijk in de pub bleven hangen, niet alleen om zich te laven aan het lauwe bier, maar ook omdat hun thuis een ijzige woning wachtte – vrijwel niemand had toen nog verwarming.

Haughey moest eind 1982 aftreden, al keerde hij later enkele jaren later terug op zijn post. MacArthur zat dertig jaar vast, maar wordt sinds zijn vrijlating in 2012 geregeld gesignaleerd in de straten van Dublin, met vlinderdas en al. Volgend jaar verschijnt er een boek waarin hij voor het eerst sinds de rechtszaak zijn verhaal doet

De woorden grotesque, unbelievable, bizarre and unprecedented, afgekort GUBU, zijn een eigen leven gaan leiden. Er hoeft maar iets opmerkelijks te gebeuren in de Ierse politiek en journalisten grijpen naar de kreet GUBU. Ook heeft in Dublin jarenlang een etablissement bestaan onder de naam GUBU. Een homobar, dat spreekt.