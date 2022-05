Onvoorstelbaar dat Kim Gordon bijna 70 is. Op haar stem krijgen de jaren geen vat ★★★★☆

Kim Gordon in Paradiso. Beeld Henny Goedemans

Ironische albumtitel, achteraf: No Home Record (2019), solodebuut van ex-Sonic Youth-bassist Kim Gordon. Dat bleek dus juist wél een thuisalbum te zijn, want door de begeleidende No Home Tour ging in twee opeenvolgende coronajaren een streep.

Maar kijk, daar is ze dan, vanwege het grote aantal inhaalconcerten niet in Paradiso, maar op een alternatieve, uitverkochte locatie in Amsterdam-West: de met glas overkoepelde binnenplaats van Het Sieraad, modevakschool annex club, waarover later meer.

Zoals het in 1992 ongelooflijk was dat Gordon bijna 40 was, zo onvoorstelbaar is het nu dat ze bijna 70 is, de koningin van de New Yorkse underground. Strakke glitterbroek, glanzende blouse met studentikoze zwarte stropdas, eigenlijk nog precies dezelfde ranke, onbereikbare verschijning als vroeger.

Ze had geen beter solodebuut kunnen maken dan No Home Record: typisch Kim Gordon, de geest van Sonic Youth waart rond, maar het geluid is toch totaal anders, met beats en loops in plaats van schurende gitaarstructuren.

Ze voert het album in Amsterdam vrijwel integraal uit (slechts twee liedjes wisselen van plaats) en voegt er een DNA-cover (Blonde Redhead) en de losse single Grass Jeans aan toe: 55 minuten op de kop af. Dat is kort, maar goed (en onverminderd cool) is het wel.

Op Gordons zangstem krijgen de jaren geen vat: hoor haar smachtende, hese kreunzang, uit miljoenen herkenbaar, in Air BnB. De drie vrouwen achter haar bespelen klassiek rockinstrumentarium (gitaar, bas, drums), gestut met elektronische beats en geluiden. Het resultaat is een tamelijk vol geluidspalet, iets minder dynamisch dan op het album.

Gordon neemt twee keer een gitaar ter hand (nooit de bas) en werkt zich, met de haar kenmerkende, door verlegenheid ingegeven stuursheid, door de songs heen: tikkende hiphopritmiek in Paprika Pony, smerige electrobeat in Don’t Play It.

Op het videoscherm boven haar hoofd trekt een Amerikaanse roadmovie voorbij: beelden van een zonovergoten Los Angeles, de stad van haar jeugd waarnaar ze terugverhuisde, scherp contrasterend met de grijze, regenachtige periferie van New York, de stad van Sonic Youth.

Ja, Gordon is goed, zonder dat het echt onvergetelijk wordt, want de muziek mist net de grootsheid die Sonic Youth vaak wel had. Moore en Ranaldo konden een song onderdompelen in noise, maar hem er even plotseling weer glinsterend uit tevoorschijn trekken. Op het lucide album mis je die dynamiek niet, maar live toch iets meer. De Gordon-band heeft geen gitaristen als Thurston Moore en Lee Ranaldo. Ook geen bassist als Kim Gordon, trouwens.

De locatie werkt bij nader inzien niet mee. Het binnenplein van Het Sieraad blijkt een galmput en ook in andere opzichten geen fijne concertlocatie: vervelend muntensysteem voor drankjes, lange rij voor het muntenloket en (hoe onsympathiek) een betaal-wc.

Maar daar kon de onaantastbare Kim Gordon natuurlijk niets aan doen.