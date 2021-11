Onvervalste humor is in hedendaagse klassieke muziek vaak ver te zoeken, maar die van Tan Dun is geslaagd ★★★★★

Dirigent Shiyeon Sung Beeld Yongbin Park

In het enthousiaste pauze-applaus vrijdag in het Amsterdamse Concertgebouw mengt zich een gul gelach. Dat is geheel en al te danken aan de wereldpremière van Tan Duns tromboneconcert Three Muses in Video Game. Onvervalste humor is in hedendaagse klassieke muziek vaak ver te zoeken, eerder bewandelen componisten het pad van de ironie of parodie.

Duns humor is gelaagd. Het is al lekker brutaal om het Concertgebouworkest gezwollen en banale videogameformules toe te bedelen, maar Dun blijft over het randje gaan. Het verrukkelijk hysterische werk zit vol potsierlijke drumpartijen, contrabassen die zeemeeuwen nadoen en Poulenc-achtige oorwurmen. Als het over is, wil je alleen maar meer.

Het lijdt geen twijfel dat Dun de gamemuziek juist een eer bewijst, en tegelijkertijd zijn schatplicht aan de Chinese muziektraditie erkent. Zijn videogamehelden, of ‘muzen’, zijn drie oude Chinese instrumenten, virtuoos opgeroepen door solotrombonist Jörgen van Rijen. Hij manipuleert het geluid van zijn trombone subtiel maar doeltreffend, om het ene moment de bili (een rietblazer) na te bootsen, en het volgende een xiqin (een tweesnarig strijkinstrument). Daarnaast acteert hij zijn rol als gameheld overtuigend; je denkt er bijna een motioncapturepak bij.

Ook de rest van de avond overtuigt met avontuurlijke programmering. Isang Yuns dansfantasie Muak zit vol opverende pulsjes, maar ook aangehouden met snerpende hobo’s. Dirigent Shiyeon Sung, met haar indrukwekkende debuut de achtste vrouwelijke dirigent ooit bij het Concertgebouworkest, laat de omineuze klarinetsolo’s in Bartóks Suite uit De wonderbaarlijke Mandarijn stilletjes gloeien, om het orkest daarna tot verschroeiend volume op te doen flakkeren.

Bartóks gitzwarte pantomime over criminelen die een geile Chinese hoerenloper met mysterieuze ‘oriëntaalse’ toverkrachten proberen te beroven, heeft tegenwoordig een ongemakkelijke bijsmaak, maar de partituur is en blijft een meesterwerk. Misschien had Bartók, als hij nog leefde, wat kunnen leren van Duns aanstekelijke generositeit.