Onvermoeibaar in verzet, eerst in de oorlog en daarna tegen dictaturen en ‘modieuze linksigheid’

Dick Verkijk: ‘Ik heb geen seconde spijt gehad van iets wat ik in de journalistiek heb gedaan.’ Beeld Erik Smits

Op 25 oktober 1944 gaat Dick Verkijk in Haarlem samen met zijn vriend en overbuurjongen Dik van den Haak lopend op weg in zuidelijke richting, naar de ‘Engelse linies’. In het huis aan de Zaanenlaan in het noorden van de stad heeft hij ’s morgens vroeg een brief achtergelaten voor zijn ouders en zijn zusje Nettie. Hij is pas 15.

‘Ons plan is tot in de puntjes uitgewerkt’, schrijft hij. De twee vrienden hebben 100 gulden ‘bijeengescharreld’ en de afgelopen weken voor hun tocht surrogaat-thee, suiker, boter, een pakje sigaretten en een paar blikjes groentensoep verzameld, plus een ‘noodtent’. Als ze het bevrijde deel van Nederland hebben bereikt, laat hij weten, zullen ze een bericht sturen naar de Haarlemse editie van een verzetskrant, De Vrije Pers.

Over de auteur

Paul Onkenhout werkt sinds 1990 als verslaggever en columnist voor de Volkskrant. Hij schrijft over media, muziek en voetbal.

Verkijk doet de hartelijke groeten aan alle jongens en meisjes in de buurt. ‘Een stevige poot voor jullie en een kusje voor Nettie. Tot ziens in een bevrijd Nederland en in een bevrijd Haarlem!’ De afsluiting, ‘O.Z.O.’, ‘Oranje Zal Overwinnen’, voorziet hij van drie uitroeptekens.

Stem aan verdrukten

Als hem bijna tachtig jaar later wordt gevraagd hoe de tocht is afgelopen, schalt de lach van Verkijk, bijna 94 inmiddels, door de woonkamer van het huis in de Zaanenlaan. Dik van den Haak sloeg al op de Kinderhuissingel in het centrum van Haarlem linksaf in plaats van rechtsaf, vertelt hij.

‘Hij vond de rugzak met de tent te zwaar. Uiteraard bood ik aan de rugzak over te nemen, maar daar wilde hij niet aan. We waren ’s morgens om vier uur vertrokken en we waren om vijf uur weer thuis.’ Zijn ouders hadden niets gemerkt. Pas na de oorlog liet hij de brief lezen.

De Tweede Wereldoorlog en de bezetting door de Duitsers hebben Verkijk nooit losgelaten. Ze vormden zijn opvattingen en werden de krachtige motor in een omvangrijk journalistiek oeuvre dat hij sinds de jaren zestig opbouwde met tv- en radioreportages voor de Vara (Achter het Nieuws), de VPRO en de NOS en verhalen in Het Vrije Volk, Vrij Nederland en Het Parool. Vrijwel alle (negen) boeken die hij schreef, zijn gerelateerd aan de oorlog.

Persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog van de jonge Dick Verkijk.

Zijn werkterrein werd Oost-Europa; hij steunde als journalist het verzet tegen de communistische dictaturen. Verkijk gaf met artikelen en reportages sinds de jaren zestig een stem aan dissidenten en verdrukten in vrijwel alle landen achter het IJzeren Gordijn. In 1970 werd hij in Praag gearresteerd door de geheime dienst en een week vastgezet, in alle landen in het Oostblok kwam zijn naam op een zwarte lijst te staan, overal zaten inlichtingendiensten hem op de huid.

Hij belandde in tal van hachelijke situaties, maar deinsde nooit terug. ‘Die jongens achtervolgden me overal. En ik belazerde ze graag.’ Vanaf 1984 was hij correspondent Oost-Europa in de Joegoslavische hoofdstad Belgrado. Als ‘vijand van het Servische volk’ werd hij in 1994 het land uitgezet, waarna hij zijn werk voortzette in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Rassenrazernij en godsdienstgekte

Het boek dat hij in 1974 over de Nederlandse omroepen in oorlogstijd uitbracht, Radio Hilversum, 1940-1945, De omroep in de oorlog, geldt nog steeds als een standaardwerk. Momenteel werkt hij mee aan een EO-documentaire van Alfred Edelstein over hetzelfde thema die volgend jaar zal worden uitgezonden.

In 1997 publiceerde hij zijn memoires, Van pantservuist tot pantservest - zestig jaar (on)journalistieke ervaringen. De nooit gelezen brief die hij in 1944 aan de vooravond van zijn tocht naar bevrijd Nederland aan zijn ouders en zijn zusje schreef, is in het boek afgedrukt. Het boek is onder meer opgedragen aan Cor Gerritsen, een Haarlemse kennis die door de Duitsers werd gefusilleerd omdat hij een illegaal tijdschrift verspreidde, een Russische dissident (Anatoli Martsjenko) die omkwam in een strafkamp en ‘de tientallen miljoenen anderen die om rassenrazernij, godsdienstgekte en partijpschychopatisme, dus gewoon om niks, zijn vermoord’.

In de inleiding benoemt hij zijn drijfveren als journalist in communistisch Oost-Europa : ‘Diepe, morele verontwaardiging over wat mensen in die contreien werd aangedaan en droefheid dat veel zich links noemende lieden en Realpolitiker daar luchtiger over deden dan ze zouden moeten doen’.

Dick Verkijk: ‘Ik ben mijn hele leven een linkse knaap gebleven.’ Beeld Erik Smits

Sinds vorig jaar is Verkijk terug in Haarlem. We kennen elkaar - zijn vrouw, Tini Buis, is een zus van mijn moeder, Nina Buis. Na zijn huwelijk in 1997 met Tini, een jeugdvriendin van hem die in de jaren vijftig naar de Verenigde Staten was geëmigreerd, woonde hij tot voor kort in Sandy, een plaatsje ten zuiden van Salt Lake City in Utah.

Persoonlijke omstandigheden voerden hem terug naar de Zaanenlaan, waar het gezin Verkijk in 1935 na een verhuizing vanuit Den Haag was gaan wonen. Zijn vader was advertentieverkoper bij de socialistische krant De Vooruit, de voorloper van Het Vrije Volk. Zijn grootouders waren volgelingen van de socialistische voorman Ferdinand Domela Nieuwenhuis, zijn ouders waren lid van de SDAP. Zelf is hij nog steeds ‘en ondanks alles’ lid van de PvdA. ‘Ik ben mijn hele leven een linkse knaap gebleven.’

Duitsers noemt Verkijk nog steeds moffen, als hij het over de oorlog heeft tenminste. ‘Omdat een groot deel van de Duitse bevolking destijds voor Hitler heeft gestemd. Maar als ik het over naoorlogse Duitsers heb, noem ik ze tegenwoordig gewoon Duitsers.’

Het huis in de Zaanenlaan heeft hij altijd aangehouden. De oorlog is hier niet ver weg en de herinneringen zijn levend. Wat hij nog weet van de oorlog, ruim tachtig jaar later? ‘Alles.’

Vader moest mee

In de gang hangt een koperen bordje van de vooroorlogse vredesbeweging, met de tekst ‘Nooit meer oorlog’ en een gebroken geweertje. Verkijk vertelt over de Duitse soldaat die in mei 1940, kort na de Duitse inval, een paar weken bij het gezin Verkijk was ingekwartierd. ‘Wat is dat voor bordje, vroeg die mof op een dag. Nie wieder Krieg, zei mijn vader. Daar moest die soldaat hard om lachen.’

Het gebroken geweertje in de gang. Beeld Erik Smits

Honderd meter verderop, aan het Junoplantsoen, had de Duitse Wehrmacht een schoolgebouw geconfisqueerd. De buren, vrienden van zijn ouders, waren lid van de NSB. Hun zoon was lid van de Nationale Jeugdstorm, de jongerenbeweging van de partij. Zijn vriend Dik van den Haak woonde schuin aan de overkant, de Delftlaan ten westen van het huis was de grens van het spergebied. In het laatste oorlogsjaar kwam een vriendenclub, met onder meer Tini Buis, een paar keer week bij elkaar, ander vermaak was er niet.

Verkijk vertelt over de inval in de ochtend van 6 december 1944, een dag die bekend zou worden als de Sinterklaasrazzia. Hij schreef er een boek over. Meer dan 1300 mannen in Haarlem tussen de 17 en 40 jaar werden opgepakt en tewerkgesteld in Duitsland, 81 van hen zouden omkomen. Zijn vader lag ziek in bed toen de nazi’s binnenvielen. Hoewel hij boven de leeftijd was, zoals het destijds werd geformuleerd, werd hij met de anderen meegenomen naar het Marnixplein aan het einde van de straat en vervolgens naar Kamp Rees getransporteerd.

‘Met die leeftijd hadden ze geen moer te maken, zeiden die moffen. Mijn vader moest mee. We hadden de pech dat de huizen aan de overkant werden gecontroleerd door de Wehrmacht en de rij aan deze kant door de Grüne Polizei. Dat waren de echte fanatieke nazi’s. Ze doorzochten het hele huis, zelfs het kippenhok, hoewel daar natuurlijk geen kippen meer in zaten. Het was hongerwinter.’

‘Ze gaan allemaal dood’

Verkijk zelf ontsnapte, hoewel het huis werd doorzocht. In een kast in de woonkamer lagen exemplaren van de De Oprechte Haarlemmer, het illegale krantje dat hij samen maakte met de twee jaar oudere Dik van den Haak. De oplage was 350 exemplaren. Twee keer per week werden de kranten ’s avonds in het donker in de buurt verspreid. ‘Ik was als de dood dat ze die kast zouden openmaken en die krantjes zouden vinden. Want dan zouden we nog veel meer de klos zijn geweest.’

Eerder hadden de twee vrienden al een ander krantje gemaakt, Het Nieuwsbureau, voor vrienden en kennissen. ‘Toen jouw opa, de vader van Tini, een keer langsfietste, groette hij ons heel hard. Dag heren van Het Nieuwsbureau! Het was een waarschuwing. De Oprechte Haarlemmer maakten we daarna in het diepste geheim, zelfs de vriendenclub wist van niks. Het was te gevaarlijk.’

Zijn vader keerde al na een maand terug uit het werkkamp in Rees. Hij was arbeitsunfähig verklaard, arbeidsongeschikt. Niet alleen de zware fysieke arbeid, het graven van tankgrachten langs de Rijn die de opmars van de geallieerden moesten stuiten, hadden hem gebroken. Verkijk, aangeslagen: ‘Het emotioneert me nog steeds. Ze gaan allemaal dood, ze gaan allemaal dood, zei mijn vader. En hij hield er een onvoorstelbare angst aan over voor iedereen die een Duits uniform droeg.’

Om zijn vader te kalmeren verborg hij de exemplaren van De Oprechte Haarlemmer in de pijp van een potkachel. Gave krantjes stelde hij na de oorlog beschikbaar aan het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Niod. Zelf heeft hij nog ergens beduimelde kranten liggen, vervuild door het roet van de potkachel.

Bevrijdingsnummer (5 mei 1945) van ‘De Oprechte Haarlemmer’. Beeld Niod

Hun stukken in De Oprechte Haarlemmer baseerden de twee jongens op de informatie die ze hoorden in de uitzendingen van illegale radiostations, Radio Oranje onder meer. Een week na hun mislukte vlucht naar bevrijd Nederland verscheen het eerste nummer. ‘We moeten toch wát tegen die moffen doen, dachten we.’ Bij Dik van den Haak thuis stond op zolder een stencilmachine. Het eerste nummer brachten ze uit in juni 1944, vanwege de invasie van de geallieerde troepen in Normandië: D-Day.

Het 34ste nummer verscheen op 5 mei 1945, in een recordoplage van meer dan duizend exemplaren. ‘Goddank, zo is de bevrijding dan toch nog onverwacht gekomen’, schreven de jongens. Ze meldden dat de ‘kopstukken der Nazi-Partij’ dood waren. ‘Hun namen staan in de geschiedenis met bloed geschreven. De storm in Europa luwt, de zon breekt weer door de wolken. Zij zendt haar stralen over het verhongerde en getrapte Nederlandse volk, dat zich klaar maakt voor haar opbouwende taak in een nieuwe en betere wereld’.

Het ‘nieuwe gevaar’

Verkijk had een spoor gekozen en zou het niet meer verlaten, als journalist. ‘Toen we dat krantje maakten, voelden we ons vrij. We pleegden verzet. Hoe weinig het ook voorstelde, we deden wat tegen de onderdrukkers en tegen onrechtvaardigheid. Dat gevoel van onvrijheid uit de oorlogsjaren ben ik nooit meer kwijtgeraakt.’

In 1951 was hij voor de eerste maal in het Oostblok, in West-Berlijn waar hij zich met vrienden aansloot bij de Internationale Jugendgemeinschaftsdienste en de opdracht kreeg mee te bouwen aan steigers in de Wannsee. Pas jaren later ontdekte hij dat in de villa naast hun onderkomen in 1944 door de nazi’s het besluit was genomen om het Joodse volk te vernietigen.

Al in de jaren vijftig zag Verkijk wat hij het ‘nieuwe gevaar’ noemde, totalitaire systemen, dictaturen, onvrijheid. Verontwaardigd: ‘Socialisten, noemden de communisten zichzelf. Ze namen óns vocabulaire over, ónze woorden. Daar had ik enorm de pest over in. Het systeem in Oost-Europa verschilde niks van wat de moffen ons hadden aangedaan. Met socialisme had het geen moer te maken.’

Hij kwam in verzet, langdurig en onvermoeibaar, ook tegen wat hij de ‘modieuze linksigheid’ noemt, ‘de anti-Amerikaanse lui die in de tijd van het communisme alles slikten wat er in de Sovjet-Unie gebeurde.’ In kringen van dissidenten trof hij geestverwanten, mensen die het tegen het systeem opnamen.

‘Op de een of andere manier voelden ze aan dat ik ze steunde. Ik doe het voor jullie, zei ik altijd, niet voor mezelf. De mensen wilden zich uiten, een podium. En ze waren blij dat er iemand was aan wie ze hun verhaal konden vertellen, ondanks de gevaren.’

Allemaal schobbejakken

Het Oostblok werd verboden terrein voor hem, steeds meer landen weigerden hem een visum te verstrekken. Alleen met officiële regeringsdelegaties kreeg hij nog toegang. Anekdotes te over: over de keer, bijvoorbeeld, dat hij voor een gezelschap onder leiding van Tweede Kamer-voorzitter Anne Vondeling in Moskou een illegale ontmoeting arrangeerde met Andrej Sacharov, destijds een bekende dissident. ‘De autoriteiten waren pisnijdig.’

Nog een anekdote, over zijn ontmoeting met de Roemeense president Nicolae Ceaușescu. Verkijk profiteerde van een bezoek van koningin Juliana aan het land en kreeg permissie om Ceaușescu te interviewen. Ter plekke bleek dat hij alleen maar naar de president mocht luisteren en geen vragen mocht stellen. Ook Cornel Burtica, de tweede man in Roemenië, was ter plekke.

‘Een Roemeense kennis had de benen genomen naar Zwitserland. Zijn moeder wilde hem daar bezoeken, maar kreeg geen visum. Na het zogenaamde interview zei ik tegen Burtica dat ik Ceaușescu nog even een hand wilde geven. Toen heb ik aan Ceaușescu het verhaal verteld over die vrouw die geen visum kreeg. Of hij niet iets kon regelen. Hij zei niks, keek me alleen maar aan.

‘Burtica was woedend. Hoe durfde ik zoiets te vragen aan de president? Hoezo, zei ik. Aan wie kan ik het anders vragen dan aan de president? Ik zei gewoon wat ik dacht, van protocollen heb ik me nooit veel aangetrokken en in die landen helemaal niet. Ik minacht die lui. Ik minacht ze hartgrondig. Het zijn schobbejakken! Allemaal. En zo behandelde ik ze ook.’

Maanden later kreeg de vrouw een visum, nadat Verkijk de kwestie nogmaals ter sprake had gebracht bij een hooggeplaatste regeringsfunctionaris. ‘Ik heb het aan de president gevraagd, maar nog niks gehoord, zei ik tegen die vent. Hij zou het uitzoeken en toen werd het geregeld.’

Dick Verkijk: ‘Wil je mijn grafschrift weten? De steen is al gemaakt.’ Beeld Erik Smits

Jij moet zeker weer naar een dissident, zeiden collega’s destijds vaak tegen hem tijdens de persbezoeken in het Oostblok. ‘Ja, zei ik dan, het zijn lui die tegen het regime zijn. Dat zijn jullie toch ook? Ze deden er altijd een beetje geringschattend over. Zelf hadden ze het lef niet om het te doen. Ik heb geen seconde spijt gehad van iets wat ik in de journalistiek heb gedaan. En het kan me geen bal schelen of ik journalist of activist wordt genoemd. Ik heb gedaan wat ik kon.’

Verkijk stelt voor om naar de zolder te gaan, naar een uitstalling van voorwerpen die hij de afgelopen tachtig jaar heeft verzameld. ‘Mijn persoonlijke museum, of iets van dien aard. Ik kan niks weggooien, zoals de meeste journalisten.’

Uit het ‘persoonlijke museum’ van Dick Verkijk. Beeld Erik Smits

Een armband met een hakenkruis, een gasmasker, een ‘moffenpet’ en een bordje met de tekst ‘Minen Lebensgefahr’. Perskaarten, souvenirs, een Amerikaanse patronentas, kogels van het Nederlandse en Duitse leger, distributiekaarten, een helm van de Luftwaffe, een sticker van de Poolse vakbond Solidarność met de tekst ‘Free Poland’. Een autovignet van NOS Radio, een affiche met de tekst ‘Nur für Wehrmacht, gereserveerd voor Duitsche Weermacht’, een Joegoslavisch kenteken, een antieke schrijfmachine.

Rondkijkend: ‘Ik heb wat avonturen beleefd, zeg.’ Onverwacht: ‘Wil je mijn grafschrift weten? De steen is al gemaakt, die staat klaar in Driehuis bij begraafplaats Westerveld. Weggooien heb ik nooit kunnen leren. Daarom ben ik voor begraven en tegen cremeren.

Dick Verkijk, gierend van de lach: ‘Als iemand over driehonderd jaar langs die steen loopt, begint hij te lachen. Dat is precies mijn bedoeling.’