Ontwerper Raf Simons verlaat modehuis Calvin Klein

Modeontwerper Raf Simons doet een paar laatste aanpassingen voor zijn show tijdens Fashion Week in New York. Beeld AP

Hoe voortijdig ook, Simons’ vertrek komt niet geheel onverwacht. Aan de goed ingevoerde site The Business of Fashion liet Emanuel Chirico, de chief executive van Calvin Kleins moederbedrijf PVH Corp, eind vorige maand weten dat hoewel de loftuitingen over de creatieve kwaliteit en het vernieuwende aspect van Simons collecties overweldigend zijn en hij er belangrijke modeprijzen voor won, de verkoop danig achterbleef. Zelfs het inschakelen van alle dames Kardashian om de vernieuwde jeans-collectie aan te prijzen mocht commercieel gezien niet genoeg baten.

Simons zelf liet in oktober in een interview met moderedacteur Vanessa Friedman van The New York Times doorschemeren dat hij vond dat de mode veranderd is en dat hij droomt van een ander bestaan, als kunstenaar of filmmaker.

Simons, in 1968 geboren in de Belgisch-Limburgse gemeente Neerpelt, is opgeleid en afgestudeerd als industrieel- en meubelontwerper. Als modeontwerper is hij vrijwel autodidact. In 1995 lanceerde hij zijn eigen mannenlabel, Raf Simons, dat nog steeds succesvol is. Van 2005 tot 2012 was hij creative director van Jil Sander voor zowel de mannen- als vrouwencollectie. Van 2012 tot 2016 was hij artistiek directeur van de vrouwenmode en couture van het prestigieuze Franse huis Christian Dior.

Calvin Klein liet weten dat de geplande show voor de aanstaande New York fashion week in februari niet doorgaat. Simons’ show van september dit jaar, met de collectie voor komende zomer, waarin hij inspiratie uit de films Jaws en The Graduate met elkaar combineerde, zal zijn laatste voor Klein zijn. Van Simons’ Calvin Klein-wintercollectie, die nu in de winkels hangt, zijn vooral de gebreide bivakmutsen en de wegwerkersjassen populair onder modeliefhebbers.