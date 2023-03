Ontregelende lolbroek Jeremy Scott stopt als directeur bij Italiaans modehuis Moschino

Moschino-show in 2014. Beeld AFP

Het Italiaanse modehuis Moschino zal het voortaan moeten doen zonder de grappen en grollen van zijn creatief directeur Jeremy Scott. De 47-jarige Amerikaanse ontwerper die zich laat inspireren door barbies, oude Hollywoodfilms en de Happy Meals van McDonald’s, stond tien jaar aan het roer van het vrijpostige luxemerk. Hij kondigde deze week zijn vertrek aan.

Jeremy Scott neemt het leven liefst niet al te serieus; alles aan zijn mode is grotesk. Zo nam hij tijdens de modeweek van Milaan afgelopen najaar de term inflatie letterlijk. Hij toonde bij Moschino een collectie met opblaasobjecten, omdat die hem deden denken aan zijn zorgeloze en vrolijke jeugd in de Amerikaanse staat Missouri. De modellen droegen blaastuitjes als tepelversiering en luchtbedden als omslagdoeken.

Jeremy Scott Beeld Getty

In 2020, toen door corona de meeste modeshows alleen online konden doorgaan, liet hij zijn collectie dragen door marionetten van 75 centimeter. Ook bekende modejournalisten als Anna Wintour en Vanessa Friedman waren als poppen uitgevoerd. Ze werden gemaakt door de Jim Henson Company, de makers van The Muppet Show. Jeremy Scott is dan ook een van de vaste couturiers van Miss Piggy.

Mode als vorm van protest

Scott wist al op zijn 14de dat hij modeontwerper wilde worden. Om die reden ging hij Frans en Japans studeren. Na een modeopleiding in New York verhuisde hij in 1996 naar Parijs. Hij werkt onder zijn eigen naam en voor Adidas. Sinds oktober 2013 was hij bovendien creatief directeur van Moschino, een merk dat net als hijzelf bekendstaat om een oneerbiedige kijk op mode. Franco Moschino (1950-1994), die zijn modehuis in 1983 oprichtte, zag mode als een vorm van protest.

Moschino-jurk die Scott ontwierp in het kader van inflatie, letterlijk. Beeld AP

Moschino kon ten tijde van Scotts aantreden wel wat peper gebruiken. De Amerikaan herstelde het blinkende, goudkleurige Moschino-logo in ere. En hij kon het niet laten om in zijn eerste show, in februari 2014, de M van Moschino te combineren met het rood en geel van de M van McDonald’s. Een Happy Meal-handtas behoorde tot de blikvangers.

Een hele lijst aan sterren draagt regelmatig zijn ontwerpen, van Kanye West en Madonna tot Beyoncé en Lady Gaga. Miley Cyrus droeg een T-shirt annex rok met de (Engelse) tekst ‘Ik had niets om aan te doen, dus ik trok deze Moschino-jurk aan’.

Vreugdevolle visie

Wat Scott na zijn vertrek bij Moschino gaat doen, is niet bekend en ook niet wie hem gaat opvolgen in Milaan. ‘De afgelopen tien jaar bij Moschino waren prachtig’, schrijft hij in een toelichting. ‘Ik ben zo trots op het werk dat ik achterlaat.’ Massimo Ferretti, topman van moederbedrijf Aeffe, bedankt hem voor zijn ‘uitgesproken en vreugdevolle visie die voor altijd deel zal uitmaken van de geschiedenis van Moschino.’

De sinds 2001 in Los Angeles wonende Jeremy Scott mag dan een lolbroek zijn, de aandeelhouders van Aeffe konden niet lachen om zijn vertrek bij Moschino. Op de beurs daalde het aandeel 7,7 procent na de aankondiging van zijn vertrek.