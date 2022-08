Ontmasker de bezorgdheidstrol

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Ik dacht eens superexclusieve sneakers gekocht te hebben van een onbekend merk. Ik had ze tenminste nog nooit gezien. Maar toen ik de merknaam eenmaal kende, bleek heel Amsterdam erop te lopen. Erger nog: zelfs in de provincie zag ik ze regelmatig. Pijnlijk, maar onvermijdelijk. Om iets te kunnen herkennen, moet je weten hoe je het noemt.

Daarom was ik blij dat ik de afgelopen week een nieuw woord leerde. Ik voelde soms al wel een vage ergernis, maar nu ik de term ‘bezorgdheidstrol’ ken – ik ben zo vrij geweest het Engelse concern troll te vertalen – zie ik het overal. Een bezorgdheidstrol doet alsof hij bondgenoot is in een discussie, maar hij uit alleen bezorgdheid om je te ondermijnen: hij zit niet in jouw kamp, het is een vermomming.

Een voorbeeld: Gert-Jan Segers twitterde zaterdag dat hij het heel erg vindt dat Israël de grenzen met Gaza zo streng moet bewaken, vanwege de raketaanvallen: ‘Zo tragisch voor gewone Gazanen.’ Laat het duidelijk zijn: Segers geeft niets om het lot van de Gazanen, of ze nou gewoon of ongewoon zijn. Maar door zijn boodschap te vermommen als bezorgdheid, doet hij alsof hij aan hun kant staat.

In reacties op de Pride zie je het ook veel: ík heb niks tegen homoseksuelen, maar ik ben zo bang dat al die extravagantie de acceptatie juist tegenwerkt. Het heeft iets maffioos: ‘Leuk winkeltje heb je hier, het zou vervelend zijn als er iets mee zou gebeuren.’

Ga niet in debat met een bezorgdheidstrol, totdat hij toegeeft aan welke kant hij staat. Een teamgenoot die eigenlijk wil dat de bal in het andere doel belandt, is doodvermoeiend en onmogelijk te verslaan. Laat hem eerst het juiste shirt aantrekken, dan praten we verder.