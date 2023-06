Onthullende scans en nieuwe inzichten ten spijt: Bailly’s meesterwerk zal altijd vragen blijven oproepen

‘Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder’ (1651) van David Bailly in de Lakenhal. Beeld Natascha Libbert

Je zou makkelijk kunnen denken dat David Bailly de schilder was van slechts één schilderij: Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder (1651). Gaat het over de Leidse portrettist, dan gaat het bijna altijd over dat ene, magistrale paneel. In de uitmuntende Bailly-tentoonstelling in De Lakenhal ook weer. Daar vormt Bailly’s zwanenzang – waarop een jonge schilder poseert naast een tafel vol spulletjes, de meeste direct herkenbaar als vanitas-symbolen – wederom het middelpunt.

Je begrijpt wel waarom. Het is niet alleen Bailly’s beste werk (een perfecte synthese van de twee genres waarop hij zich toelegde), maar ook zijn meest enigmatische. Het zit vol dubbelzinnigheden en schijnbare tegenstrijdigheden. Een kunsthistoricus kan er zijn carrière lang over nadenken, en het nog steeds niet helemaal doorgronden. Ook de conservatoren van de huidige presentatie geven, hoewel ze met tal van nieuwe inzichten en bevindingen komen, grif toe dat ze het niet volledig begrijpen.

Om te beginnen is er de geest in het schilderij. Wie goed kijkt, ontwaart boven en achter het fluitglas de schim van een vrouw. Het zou Agneta van Swanenburg kunnen zijn, Bailly’s veel jongere echtgenote (ze trouwden in 1642), maar dat is allerminst zeker. Ze lijkt, in zoverre een vergelijking mogelijk is, zeker niet als twee druppels water op het – enkel als reproductie bekende – huwelijksportret van Agneta.

In 2018 wees een scan uit dat wat we aanzien voor een fantoom in werkelijkheid een volledig uitgewerkt vrouwenportret was, dat door de bovenste verflaag heen is gebloed.

Was ze wel voor onze ogen bestemd? Recent materiaal-technisch onderzoek heeft uitgewezen dat het antwoord op die vraag weleens ontkennend zou kunnen zijn. Daaruit blijkt dat wat we aanzien voor een fantoom in werkelijkheid een volledig uitgewerkt vrouwenportret was, dat in de loop der eeuwen door de bovenste verflaag heen is gebloed, een ‘pentimento’ heet dat in jargon. Kennelijk gooide Bailly gaandeweg de compositie om en verving hij het grote vrouwenportret door het huidige kleine. Toonden die portretten dezelfde vrouw, en zo nee, kende de omwisseling dan misschien een persoonlijk motief? Raadsels, mensen.

Een tweede mysterie betreft de geportretteerde jonge schilder. Wie was hij?

Fijnschilder en stadsgenoot Frans van Mieris de Oude is geopperd, een serieus te nemen suggestie. Van Mieris was een jaar of 16 toen het schilderij ontstond, en begon net lekker warm te draaien. De schilderstok in de hand van de jongeman zouden we dan ook symbolisch kunnen opvatten: de jonge Van Mieris nam het stokje over van de oude Bailly.

David Bailly, 'Zelfportret' (ca. 1642).

Bailly zelf is een tweede optie. Dat zou van het portret van de jonge schilder een zelfportret maken: de 67-jarige Bailly zou zichzelf als jongeman (maar in contemporaine kleding) hebben afgebeeld. Het aardige is dat we vergelijkingsmateriaal hebben. Het schilderijtje dat de jonge schilder omhoog houdt, is namelijk een erkend zelfportret van Bailly op 58-jarige leeftijd. De mannen hebben zeker iets van elkaar weg. Voorzie de jongen in gedachten van snor en sikje, en denk zijn lange haar kort en grijs, en je komt dicht in de buurt. Het lastige van dit soort identificaties is alleen dat geschilderde portretten onbetrouwbare getuigen zijn. Denk aan de geëtste zelfportretten van Rembrandt: daarop lijken wel tien verschillende mannen te figureren.

Overigens hoef je de identiteit van de jonge schilder volgens mij niet te kennen om het schilderij te begrijpen. De bepalende verhaallijn hier is de diagonaal die loopt van de jongeman naar de oude man naar de schedel: dit was ik, dit ben ik, dit zal ik zijn. Als je er zo naar kijkt, begint het ook te dagen waarom Bailly het grote vrouwenportret besloot te verwijderen: dat leidde te veel af van de drietrapsraket van verleden, heden en toekomst. Dat het nu als fantoom is teruggekeerd is het soort schitterende ongeluk dat geen verdere verklaring behoeft.