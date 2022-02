Ontboezemingen van een hoer, leuk, maar zo’n boek zou nu niet meer kunnen

Mijn ouders hadden een boekenkast. Dat was niet vanzelfsprekend, begrijp ik inmiddels, maar toen ik klein was dacht ik van wél, want iedereen die ik kende had een boekenkast. Pas toen ik een jaar of 10 was, kwam ik eens thuis bij een klasgenootje waar ze geen boekenkast hadden. Dat bevreemdde me, alsof je in een huis komt zonder keuken.

Een keuken hadden ze daar trouwens wel, en hoe: de moeder van het klasgenootje bakte frites, ‘omdat het woensdagmiddag was’. Blij verrast zat ik te smullen. ‘Bakt jouw moeder dan nooit frites?’, vroeg die moeder medelijdend. Nee, nooit. Ik kende helemaal niemand die frites bakte. Ik kreeg ze alleen een enkele keer op vakantie in Frankrijk.

Op dat moment had ik die boekenkast graag ingeruild voor een keuken waarin frites werden gebakken, maar als kind heb je het niet voor het zeggen. Ik moest het met die boekenkast doen. Het was niet eens een grote en de inhoud was wat lukraak. Mijn ouders kochten zelf nauwelijks boeken. Ze waren geen grote lezers en boeken waren duur. Er stonden dus vooral boeken in die kast die ze cadeau hadden gekregen. Iedereen deed elkaar toen boeken cadeau, tenminste: iedereen die ik kende.

Een van die krijgertjes was Wat zien ik... gesprekken met Blonde Greet van Albert Mol. Het stamt uit mijn geboortejaar 1965 en was toen een overweldigende bestseller die, we kunnen het ons niet meer voorstellen, maandenlang wekelijks herdrukt werd. Het ging dan ook over seks en in de jaren zestig was seks nu eenmaal hip.

‘Ontboezemingen van een vrouw uit het Amsterdamse leven’ was de ondertitel. Op de voorkant een foto van hooggehakte damesbenen, op de achterkant het aimabele hoofd van Albert Mol. Hij schreef Greets ‘ontboezemingen’ op, in de directe rede, in plat Amsterdams. Greet begint, zonder introductie of uitleg te vertellen, en voor de lezer is het alsof je naast haar zit.

‘Ik heb der ook eentje bijlopen... nou ik schat een jaar of 55. Die komt eens in de maand met ze eigen kleine koffertje, en daar zit dan een matrozenpakkie in. Nou, dat doet ie dan an, hè. En dan heb ik het bord al klaargezet, een schoolbord. Heb ik in de Hema gekocht, zogenaamd speelgoed voor me kleine neeffie – met krijtjes. En dan heb ik een jurk aan met niks deronder en ik ben de juffrouw.’

Ik las het als kind achter elkaar uit. Het meeste ging me boven de pet, maar het boeide me toch, door die pakkende vertelstijl. Heel veel later zou ik Frank McCourts Angela’s Ashes lezen met hetzelfde gevoel van nabijheid en intimiteit.

Gisteren heb ik Wat zien ik... herlezen, opnieuw met plezier. ‘Ik mot zo met die knul lachen hè. Ik lach me dood met die knul. En ik zal je wat vertellen, hij weet van wanten hoor, hij weet gotverdorie waar Abraham de mosterd haalt. Nou, ik zal der geen lik aan toe te voegen hebben hoor.’

Zo’n boek zou je tegenwoordig niet meer kunnen schrijven, denk ik. Het letterlijk en fonetisch citeren van iemand met een volks accent wordt inmiddels als denigrerend beschouwd en de belevenissen van hoeren kun je niet meer neerzetten als ‘komisch met een vleugje melancholie’. Nee, prostitutie is al geruime tijd de inzet van een controverse: moeten we sekswerkers serieus nemen als beroepsgroep, of moeten we prostitutie (met alle nevenverschijnselen als uitbuiting en vrouwenhandel) verwerpen als een uitwas van het patriarchaat?

Maar een leuk boek was het. Ik ben mijn ouders dankbaar voor die boekenkast, al was die ook maar een vreemd allegaartje, en al had ik indertijd nóg liever die frites gehad.