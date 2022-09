Onschuldig en gevaarlijk, licht en duister: deze collage van Shertise Solano is alles tegelijk

Zonder titel (2020). Beeld Natascha Libbert

U kent de frustratie wel. U bent wakker geworden uit de meest fantastische droom en moet die absoluut navertellen, maar zodra u uw mond open trekt, ebt het enthousiasme weg. Niet alleen omdat de toehoorder (uiteraard) matig geïnteresseerd is. Vooral omdat het niet lukt zoiets in een logisch, lineair verhaaltje te proppen. In een droom gebeurt alles tegelijk. Wat net vanzelfsprekend was, slaat nu nergens meer op.

Zo ongeveer gaat het ook wanneer je werk van de Rotterdamse kunstenaar Shertise Solano probeert na te vertellen. Haar beelden, nu te zien in een solotentoonstelling in expositieruimte 38CC, hebben een droomachtige logica die zich moeilijk in woorden laat vangen. Dat klopt ook wel, zegt de kunstenaar: ‘In een periode dat ik niet goed in mijn vel zat, ben ik in mijn eigen droomwereld gedoken.’ Wat ze daar zag, vertaalt ze in grote collages, die op wanden met lijsten van purschuim kriskras door de Delftse kunstruimte staan.

Zonder titel, detail (2020). Beeld Natascha Libbert

Op het eerste gezicht lijkt deze collage eenvoudig. Er zijn maar drie kleuren: rood, zwart en wit. De geschilderde figuren steken als silhouetten af tegen een lichte achtergrond en hier en daar zijn uitgeknipte details van foto’s geplakt, zwarte stukjes van gezichten en vleeskleurige stukjes menselijke anatomie. Door het zwarte kader is het of je van buiten een ruimte in kijkt – misschien een grot.

Tot zover de beschrijving, maar wat zie je echt? Wat voor figuren zijn dit, half mens, half dier? Zijn ze griezelig, of juist grappig, met die uitgeslagen rode klauwen?

De mix van onschuld en gevaar doet denken aan het werk van de Amerikaanse Kara Walker, die in de jaren negentig bekend werd met monumentale muurtaferelen waarvoor ze silhouetten knipte uit zwart karton. Haar knipsels zien er op het eerste gezicht sprookjesachtig en wat tuttig uit: ze zijn geïnspireerd op romantische illustraties uit de 19de eeuw. Als je langer kijkt, zie je racistische karikaturen en verwijzingen naar het slavernijverleden in de VS.

Kara Walker: The End of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in Heaven (1995). Beeld Getty Images

Over haar knipsels heeft Walker gezegd: ‘Net zoals een stereotype zegt een silhouet heel veel met heel weinig informatie.’ Voor haar horen silhouetten en stereotypen bij elkaar: allebei maken ze een figuur plat, lichaamloos, tegen de muur gedrukt. Die platheid combineert ze met ambiguïteit, want het zijn zowel zwarte als witte karikaturen die zich schaamteloos overgeven aan lust en geweld.

Ook Solano speelt met ambiguïteit, maar dan anders. Op een gekke manier zijn haar silhouetten niet plat, ze trekken je juist diep een schaduwwereld in. Een wereld die duister is maar ook licht en waarin niets is wat het lijkt. Zo dacht ik te kunnen vaststellen dat deze figuren penissen hebben, want wat bungelt er daar anders tussen de benen? Mis! ‘Het zijn foto’s van het eerste ontwikkelingsstadium van de vulva bij een foetus’, aldus de kunstenaar.

Alles op z’n kop. De grot waarin de figuren staan (schaduwen, Plato, die kant hadden we ook op kunnen gaan), is misschien wel helemaal geen grot maar een baarmoeder. Kijk naar die ketting om de voet van het drakenmens, lijkt die niet een beetje op een navelstreng? En die armpjes met klauwen zouden met een beetje fantasie ook eileiders kunnen zijn, die hebben aan het uiteinde, waar ze de eierstok raken, ook van die gekke vingertjes.

Niets is wat het lijkt. Of is het precies wat het lijkt, maar dan alles tegelijk? In woorden is dat onmogelijk, in beeld kan het gewoon. Kijk maar.

Shertise Solano Beeld Mark Brants