Onopgelost vraagstuk in het Beatles-universum: hoe kwam Paul McCartney aan de naam Michelle?

Op de magnifieke cd-serie met Franse covers van Beatles-liedjes, La France et Les Beatles, duikt Michelle maar liefst vier keer op. Logisch. Als de beste band uit de geschiedenis zich in jouw taal uitdrukt, dan kun je dat als Fransoos niet over je kant laten gaan.

Maar waar The Beatles slechts een paar Franse zinnen het nummer binnensmokkelden, ging het hier om vier totaal verfranste versies. Er was zangeres Dominique, alsmede ene ‘Bob Smart’ en een ‘artiest onbekend’. Danielle Denin veranderde met Michel zelfs het geslacht. Ook buiten deze reeks waren er nog legio Franse edities van Michelle, zoals van de Canadese beatband Les Atomes.

Het was ook niet niks wat er in Frankrijk met Michelle gebeurde: een nummer dat grotendeels uit Engelse tekst bestond, bereikte de top van de popcharts. Dat was geen alledaagse gebeurtenis in februari 1966, toen Charles Aznavour en Adamo nog de dienst uitmaakten in de Franse hitlijsten.

Het liedje zelf zat al een tijd in het hoofd van Paul McCartney, gelardeerd met Franse brabbelwoorden. Het dateerde uit het eind van de jaren vijftig toen hij zich in Liverpool in artistieke kringen ophield, waar men zich ware Franse existentialisten waande en rondliep met een geitensik en in een zwarte coltrui.

Toen eind 1965 de lp Rubber Soul werd opgenomen, suggereerde John Lennon om met ‘dat Franse ding’, het onaffe liedje, aan de gang te gaan. Voor een goed mondje Frans ging McCartney langs bij Jan Vaughan, lerares Frans en de echtgenote van de man die ooit John en Paul bij elkaar bracht, Ivan Vaughan. In de biografie van Barry Miles, Many Years From Now, deed Paul McCartney verslag van die ontmoeting met Jan.

‘Ik zei: ‘ik hou van de naam Michelle. Kun jij iets in het Frans bedenken dat rijmt op Michelle?’ En zij zei: ‘Ma belle’. Wat betekent dat? vroeg ik. ‘Mijn schoonheid’. Ik zei: ‘Dat is goed, dan wordt het een liefdeslied. Geweldig.’ Ook reikte Jan Vaughan hem de vertaling aan van ‘Those words go together well’. Het werd ‘Sont les mots qui vont très bien ensemble’.

Michelle, uitgebracht in december 1965, werd een wereldhit. McCartney vond dat Jan Vaughan ook een centje verdiende, gezien haar bijdrage. ‘Ik lag in het ziekenhuis na de geboorte van mijn zoon’, vertelde ze nadien, ‘toen Paul langskwam en stapel bankbiljetten achterliet op mijn bed, tot grote verrassing van de verpleegsters.’

Onopgelost vraagstuk in het Beatles-universum: hoe kwam McCartney in 1965 aan de naam Michelle? Kende hij een Michelle? Of betrof het soms een geheime boodschap aan Françoise Hardy, de Franse zangeres op wie elke popster toen een oogje had? Heette haar zus niet Michel(l)e?

Françoise Hardy, circa 1960. Beeld Patrice Picot/Getty

Aanwijzingen hiervoor waren haar nachtelijk bezoek in de zomer van 1965 in een hotel in Parijs waar McCartney (en zijn maten) sliepen. Diezelfdezomer dineerde Hardy met Paul McCartney (en George Harrison) in Londen. Maar verder gaat het verhaal niet. Hardy memoreerde later in haar autobiografie vooral in de ban te zijn geweest van een Rolling Stone: Mick Jagger.

