‘Onoda’ laat zien wat er gebeurt als geloof in de eigen waarheid te lang onweersproken blijft ★★★★☆

Onoda 10 000 Nights in the Jungle

‘Je lichaam is het vaderland’, leert de Japanse soldaat Hiroo Onoda van de commandant die hem de Tweede Wereldoorlog in stuurt, naar het kleine Filipijnse eiland Lubang, waar de oprukkende Amerikanen een halt moet worden toegeroepen. ‘De vijand mag je lichaam nooit in handen krijgen.’ De filmtitel verklapt dat Onoda zijn missie bijzonder letterlijk neemt: na de overgave van Japan zwierf hij bijna drie decennia met een slinkend groepje gelijkgestemden over het eiland, in de volledige overtuiging dat de oorlog nooit was beëindigd.

De Franse regisseur Arthur Harari neemt in Onoda – 10 000 Nights in the Jungle met een speelduur van haast drie uur uitvoerig de tijd om dit waargebeurde verhaal na te vertellen. Na een wat rommelig begin, waarin de kijker met een handvol flashforwards en flashbacks zelf ook het bos wordt ingestuurd, gebruikt Harari de tijd zorgvuldig om een op zichzelf staande realiteit op te bouwen. Wanneer Onoda zich met wat energieke collega’s afsplitst van de zieke, gewonde of anderszins ingestorte legereenheden, borrelt gaandeweg een niet te missen allegorie naar boven. Of een vorm van politieke satire: Onoda – 10 000 Nights in the Jungle laat zien wat er kan gebeuren als een hardnekkig geloof in de eigen waarheid te lang onweersproken blijft.

Harari maakt de interessante keuze om het wat onwerkelijke verhaal vrij mild en zakelijk in beeld te brengen. Vergeleken met de grote filmklassiekers waarin mannen in de jungle hun grip op de werkelijkheid verliezen, van Apocalypse Now tot Fitzcarraldo, is het relaas van Onoda soms ronduit aandoenlijk. Zie hoe keurig de mannen een topografische kaart van het eiland voltekenen waarop de bossen, vlaktes en kunstlijnen stuk voor stuk hun eigen naam krijgen. Sterk is de droogkomisch geserveerde scène waarin Onoda en wat kompanen in de eerste jaren na de oorlog zin hebben in vlees, een koe doodschieten en in een vuurgevecht verzeild raken met Filipijnse boeren. Oorlog gedegradeerd tot levensgevaarlijk gedoe om een koe: Harari maakte de juiste beslissing door de gebeurtenissen zo weinig mogelijk uit te vergroten.

Ook wanneer de film wat kluchtiger terrein dreigt te bewandelen – een radioverslag van de maanlanding brengt Onoda en consorten allesbehalve dichter bij de realiteit – kost het geen moeite met de hoofdpersonen te blijven sympathiseren. De werkelijkheid is soms tenslotte minstens even surrealistisch.