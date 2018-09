Onno Blom wint Nederlandse Biografieprijs 2018 met biografie van Jan Wolkers

Onno Blom (links) en Jan Wolkers op Texel, juli 2007. Foto Werry Crone

De jury, onder leiding van Lisa Kuitert, schrijft in haar juryrapport: ‘We hebben – net zoals zoveel andere lezers deden – geleefd met Jan Wolkers, over zijn schouders meegekeken naar zijn liefdes, zijn verdriet, de talrijke diertjes en plantjes die hij met zo veel aandacht beschreef. We hebben de kunstenaar ontmoet, de schrijver mogen voelen.’

De Jan Wolkers-biografie was voor Onno Blom ‘de opdracht van zijn leven’, zo bekende hij eerder in een vraaggesprek met de Volkskrant. Tien jaar werkte Blom aan zijn biografie, waarin de biograaf een man tot leven wekt die ver afstaat van het beeld van Wolkers in de laatste jaren van zijn leven. De beminnelijke opa die in de achtertuin van zijn Texelse villa de egeltjes te eten geeft en zijn derde echtgenote Karina omhelst, blijkt ook een agressieve testosteronbom en een buitengewoon jaloerse minnaar.

Naast Onno Blom waren ook de volgende schrijvers genomineerd: Angela Dekker en Jessica Voeten (voor Moed en overmoed. Leven en tijd van Mata-Hari ), Eva Rovers (Boud. Het verzameld leven van Boudewijn Büch), Jolande Withuis (Juliana, Vorstin in een mannenwereld) en Marita Mathijsen (Een bezielde schavuit. Jacob van Lennep). Pikant detail: Marita Mathijsen zat in de commissie die de biografie van Blom in eerste instantie afkeurde. En Mathijsen is nu dus verslagen door Blom.

De Nederlandse Biografieprijs is een literaire prijs die tweejaarlijks wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige biografie die in de twee voorafgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij is verschenen. Aan deze prijs zijn een award en een geldprijs van 15 duizend euro verbonden.