Onmogelijk, om bij ‘God, Jesus, Trump!’ níet te denken aan de intimidaties van Forum voor Democratie

Weinig tv-genres zo smakelijk als ‘Nederlanders leggen uit wie Amerikanen zijn’. Je kunt een aardige bingokaart vullen met zelfbenoemde Amerikakenners, maar de écht grote spelers mogen met draaiende camera’s de oceaan over, om ons voor de zoveelste keer te laten kennismaken met die malle ‘Amerikaan’.

Maandag begon het derde seizoen van God, Jesus, Trump!, waarin Tijs van den Brink een lekker stevig christelijk sausje over dat genre giet. Van den Brink reist door staten als Michigan en Montana, om aan de vooravond van de Amerikaanse Congresverkiezingen te onderzoeken hoe christenen omgaan met de erfenis van Donald Trump.

Daarvoor spreekt hij met conservatieven van allerlei pluimage, van grote Republikeinse gezinnen tot oud-ambassadeur en Trump-apologeet Pete Hoekstra (typisch zo’n filmschurk die je niet wil terugzien in een sequel). Treffend en tragisch was een ontmoeting tussen een Democratische en Republikeinse dominee. Van den Brink probeerde ze nader tot elkaar te brengen, maar zat er al snel bij als een sippe mediator tussen twee mensen met onverenigbare denkbeelden.

Mediator Tijs van den Brink probeert te bemiddelen tussen een Republikeinse en Democratische dominee. Beeld EO

De serie schetste daarmee een boeiend beeld van een ogenschijnlijk onherstelbaar beschadigde samenleving. In de tweede aflevering spreekt Van den Brink met een man die deelnam aan de Capitool-bestorming, en in zijn achtertuin ‘genoeg explosieven heeft om heel Washington op te blazen’. Zelfs de stoïcijnse Van den Brink voelde de angst even door zijn aderen stromen.

Toch zien we in de serie ook genoeg lieve mensen die volledig verdwaald zijn geraakt in een fuik van leugens, desinformatie en wantrouwen. Het was onmogelijk om tijdens het kijken níet te denken aan de Trumpiaanse intimidaties van Forum voor Democratie, die ervoor zorgden dat Hart van Nederland-journalist Merel Ek haar werk tijdelijk heeft moeten stilleggen.

De verontwaardiging aan de talkshowtafels over deze ‘rioolratrel’ (dixit Hélène Hendriks in HLF8) was groot. Diverse hoofdredacteuren trokken een grens, Roos Schlikker was woedend, en een aangeslagen Jack van Gelder wilde terug naar de tijd van ‘flower power’. Het eenzame tegengas kwam van politiek duider Rico Verhoeven, die ‘even advocaat van de duivel wilde spelen’ en wel begrip kon opbrengen voor de intimidaties. ‘Wij krijgen als bekende mensen ook vaak microfoons onder onze neus terwijl we dat niet willen. Laten we dat een keer omdraaien!’ De draaimolen van de ‘lekker gewaagde’ talkshowmening draaide nog maar eens een rondje.

Verder werd vooral gediscussieerd of journalisten Forum nu moeten doodzwijgen, of juist vaker moeten doorvragen. Niemand kwam eruit. De redactie van HLF8 had in al haar wijsheid nog wel een uitnodiging naar aanstichter Gideon van Meijeren gestuurd, want volgens Hendriks ‘verdient iedereen een kans om te spreken’.

Zolang talkshowredacties na jarenlange intimidaties en verdachtmakingen nog steeds hardnekkig willen begrijpen en luisteren, vallen er uiteindelijk verdomd weinig grenzen te trekken. We hoefden alleen maar naar God, Jesus, Trump! te kijken om te zien wat er gebeurt als je die grenzen te laat bepaalt.