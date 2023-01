Ongewone edelfiguranten in Van Hoves bewerking van Marieke Lucas Rijneveld: koeien sieren het podium

Repetitie van ‘Mijn lieve gunsteling’. Beeld Jan Versweyveld

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) heeft twee koeien in huis gehaald. Ze heten Dora en Trix en wegen allebei rond de 650 kilo; het zijn gepensioneerde ofwel ‘uitgemolken’ melkkoeien van 6 en 7 jaar. Normaal gesproken zouden ze in het slachthuis zijn beland, maar nu krijgen ze nog een tweede leven. En hoe: vanaf morgen staan ze elke avond op het podium van de Stadsschouwburg Amsterdam, waar de komende weken de voorstelling Mijn lieve gunsteling te zien is. Ivo van Hove regisseert deze theaterbewerking van de tweede roman van Marieke Lucas Rijneveld uit 2020.

Hij/hem Marieke Lucas Rijneveld (31) schreef naast twee romans ook enkele dichtbundels, waaronder Kalfsvlies en Komijnsplitsers. Zijn debuutroman De avond is ongemak werd in 2020 bekroond met de International Booker Prize. Sinds enige tijd heeft Rijneveld aangegeven zich meer als man dan als vrouw te identificeren en gaat hij door het leven als hij/hem.

Mijn lieve gunsteling is een even bloemrijke als ongemakkelijke liefdesroman die zich grotendeels afspeelt op een boerenerf. Rijneveld schetst in rijke, bezwerende zinnen de lotgevallen van veearts Kurt (49) en een jong boerenmeisje (14). Allebei voelen ze zich buitenstaander en keren ze zich, opgezadeld met de nodige trauma’s, af van de dagelijkse realiteit. Tussen hen ontstaat een eerst liefdevolle, maar allengs totaal ontsporende relatie. Juist dat verbodene, dat ontembaar broeierige, trok Van Hove aan in het boek. Het thema ‘verboden liefde’ loopt door zijn hele oeuvre heen, en hij nam na het lezen van het boek dan ook meteen contact op met Rijnevelds uitgeverij Atlas Contact. Kort daarna spraken schrijver en regisseur voor het eerst met elkaar.

Regisseur Ivo van Hove Beeld Jan Versweyveld

Van Hove: ‘In dat eerste gesprek heb ik niet alleen mijn fascinatie voor het boek duidelijk gemaakt, maar ook dat in de theaterversie van alles geschrapt zou worden. Theater is een ander medium dan een boek. Dat begreep hij meteen, en daarna ben ik het boek gaan bewerken. Marieke Lucas raakt grote thema’s aan maar is ook een groot stilist, hij wordt niet voor niets vergeleken met Gerard Reve en Jan Wolkers. Zijn taal heb ik intact gelaten, er is geen woord van mij bij.’

Voor Van Hove is het boek vooral zo sterk omdat Rijneveld het goede en het kwade naast elkaar zet. Wat aanvankelijk liefdevol en troostend is, gaat uiteindelijk ver over de grens. Van Hove: ‘Eigenlijk gaat het over twee getraumatiseerde, gekwetste mensen die geborgenheid en begrip bij elkaar vinden. De veearts weet dat hij op een bepaald moment te ver gaat, maar kan zijn lusten niet bedwingen; het meisje voelt zich door hem gezien en gehoord – en uiteindelijk gaan ze samen de afgrond in. In de voorstelling wil ik zowel het mooie als het verschrikkelijke laten zien, hoe ongemakkelijk dat misschien ook kan zijn.’

De stal als vluchtheuvel

In Van Hoves regie van Het begeren onder de olmen uit 1992, naar het toneelstuk van Eugene O’Neill, stonden ook echte koeien op het podium, acht stuks maar liefst. En ook daarin werd de sfeer bepaald door een soort boerenbroeierigheid. Dat hij opnieuw voor koeien koos, kwam goed uit, want het was ook een wens van Marieke Lucas Rijneveld zelf. In diens tot nu toe verschenen romans De avond is ongemak en Mijn lieve gunsteling spelen koeien een belangrijke rol; de stal waarin ze staan is een vluchtheuvel voor de ontheemde hoofdpersoon.

Dieren en kinderen op toneel – het is altijd tricky, want ze trekken vaak alle aandacht. Dus je kunt je afvragen waarom Van Hove en zijn vaste scenograaf Jan Versweyveld niet voor een videowall vol koeien hebben gekozen, of voor opgezette of namaakdieren. En dan nog iets: tegenwoordig wordt er echt anders gedacht over het inzetten van levende dieren in het theater dan dertig jaar geleden.

Rijneveld: ‘Ik denk dat het de voorstelling extra bijzonder maakt als er echte koeien op het podium staan. Maar ik heb niet echt nagedacht over de vraag of dat nog wel verantwoord is, boerderijdieren op het toneel als decorstuk. Er is de afgelopen jaren in die zin veel veranderd in het denken over dierenwelzijn. Dus ik hoop, en daar ga ik eigenlijk ook van uit, dat daar rekening mee wordt gehouden, dat de koeien zich op hun gemak voelen, dat er met de kennis van nu goed voor ze wordt gezorgd.’

Repetitie van ‘Mijn lieve gunsteling’. Beeld Jan Versweyveld

Weitje op het podium

Vrijdag 6 januari, repetitie in de Rabo-zaal van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Dora en Trix liggen rustig te slapen in een afgeschermd weitje midden op het podium en bepalen in hoge mate de sfeer van de voorstelling. Tijdens de eetpauze krijgen ze brok (een soort aanvullend veevoer) uit emmers en wordt in de voederbakken het hooi bijgevuld. Herkauwend staan ze mooi te wezen, met hun glanzende zwart-witte vacht en bescheiden uiers, die hun diensten hebben bewezen. Soms geven ze elkaar tedere kopstootjes.

Na een paar uur vindt Chantal van den Broek, die de dieren begeleidt, het genoeg en worden de koeien rustig naar de zijkant geleid, waar de trailer staat die hen naar een boerderij ten noorden van Amsterdam brengt. Tot voor kort woonden Dora en Trix op een boerderij in Baarle-Nassau, maar vanwege hun promotie tot edelfigurant bij het hoofdstedelijk toneel wonen ze nu in de buurt van de stad. Een trekker met veewagen rijdt ze elke avond heen en terug.

Dora en Trix zijn via het dierencastingbureau Catvertise van Sabine van der Helm bij ITA terechtgekomen. Van den Broek en Van der Helm bekommeren zich gedurende deze hele productie om hun welzijn. De afgelopen weken hebben ze een beetje als vreedzame dierenpolitie gefungeerd. Zo werd tijdens een van de repetities besloten dat twee special effects moesten sneuvelen omdat de koeien er te veel van schrokken. Ook een nagespeeld inwendig onderzoek bij een van de koeien door acteur Hans Kesting (die de veearts speelt) werd afgekeurd.

Van der Helm: ‘Theatermensen zijn natuurlijk niet gewend met boerderijdieren om te gaan, daarom zijn wij achter de schermen voortdurend alert geweest. Maar binnen een paar dagen waren Dora en Trix helemaal op hun gemak. Als je het toneelbeeld ziet, is het inderdaad prachtig hoe ze daar liggen.’

Repetitie van ‘Mijn lieve gunsteling’. Beeld Jan Versweyveld

Voor regisseur Van Hove zijn de koeien de onschuldige getuigen van het drama dat zich in Mijn lieve gunsteling afspeelt. In de scenografie van Jan Versweyveld komen, zo zegt hij, ‘het dierlijke en het menselijke samen’. En over het welzijn van de koeien hoeven we ons geen zorgen te maken. Van Hove: ‘Het dier het dier laten, dat is wat wij doen. Het zijn voor ons geen circusdieren, wij laten ze geen trucjes doen, ze kunnen hier in hun stal op het podium vrij rondlopen. Alles is zoals ze gewend zijn, alleen dat toneelstuk dat zich voor hun ogen afspeelt, dat zagen ze niet eerder.’

Lievelingsdieren

Rijnevelds ouders hadden een veebedrijf met voornamelijk schapen maar ook koeien, voor de melk en om kaas te maken. Koeien werden zijn lievelingsdieren. Toen hij op kamers ging in Utrecht, miste hij de dieren. Nadat hij na een half jaar met zijn studie was gestopt, is hij als vrijwilliger gaan werken op een boerderij in Amelisweerd.

Rijneveld: ‘De stal was voor mij altijd een fijne, warme plek. Vooral ’s winters was het tussen die warme lijven veilig en gezellig. Ik bouwde echt een band op met de koeien: zij zagen mij, en ik zag hen. Als ik mijn dag niet had, hadden zij ook geen goede dag; als ik vrolijk was, waren zij ook vrolijk. Koeien zijn heel sensitieve dieren. Een introverte boer heeft introverte koeien – zij nemen het gedrag van de boer over. Ik vond het heel erg als ze geen melk meer gaven en dan naar de slacht moesten.

‘Het is tegenwoordig best ingewikkeld om over boeren te praten. De boer staat in een negatief daglicht, maar de meesten hebben een goede band met hun dieren. Wat verschrikkelijk is, is de bio-industrie, dat zijn geen boeren maar fokkers, daar zit geen enkele dierenliefde achter. Daarin gaat het enkel om geld en zo veel mogelijk produceren. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar überhaupt vóór is.’

Marieke Lucas Rijneveld Beeld Jeroen Jumelet

Lichtheid

Rijneveld heeft voor de voorstelling twee liedjes geschreven, die door Wende Snijders op muziek zijn gezet. Verder is hij niet betrokken geweest bij de theaterbewerking van Mijn lieve gunsteling. Bewust niet, omdat het een geheel ander medium is. Maar na het zien van Van Hoves voorstelling The Damned, afgelopen zomer in het Amsterdamse Bos, stond hij op het punt hem een mailtje te sturen met de vraag of hij misschien ook lichtheid en humor in de voorstelling wilde toelaten.

Rijneveld: ‘Ik vond The Damned erg indrukwekkend, maar ook nogal somber en zwaar. Ik hou enorm van de duisternis, maar juist de lichtpuntjes maken die donkerte nog bijzonderder, je hebt het nodig als een soort adempauze. Dus ik hoopte dat Ivo ook een beetje de lichte kant van boek zou laten zien. Nee, dat mailtje heb ik uiteindelijk niet verstuurd. Ik vond dat ik dat niet kon maken, Ivo is eigengereid en weet wat hij wil. Dat waardeer ik juist ook aan hem.’

Repetitie van ‘Mijn lieve gunsteling’. Beeld Jan Versweyveld

Wat hij ook hoopt is dat het, net zoals in het boek waarin pedofilie – hoe je het ook wendt of keert – toch hét onderwerp is, niet zal gaan over goed of fout, maar over begrip. Wat maakt dat iemand zoiets doet, en wat maakt dat iemand het zover laat komen? Om die vraag draait het. Rijneveld: ‘Veel mensen willen het duidelijk benoemd zien: dit is fout, en dat is goed. Maar dat is mijn bedoeling helemaal niet, want we wéten dat het niet kan, zoiets intiems tussen een volwassen man en een te jong meisje. In het boek wil ik de achterliggende problematiek laten zien, hoe iemand is gevormd, en zelf misvormd is geraakt. Wij kijken daar het liefst van weg, maar als je niet duidelijk maakt waar het vandaan komt, kun je het ook niet begrijpen en voorkomen.’

Dwalen door het platteland

De voorstelling zelf zal hij pas voor het eerst zien tijdens de première. De afgelopen periode heeft hij zich teruggetrokken om te schrijven aan zijn derde roman, Het verdriet van Sigi F., die later dit jaar uitkomt. Komen daar weer koeien in voor, is de vraag. Nee, wel veel andere dieren, luidt het antwoord. Maar de sfeer zal die van het platteland zijn, want dat mist hij soms, en het schrijven biedt hem de mogelijkheid daar weer wat rond te dwalen.

Dora en Trix verblijven voorlopig wel op het platteland, in hun Noord-Hollandse boerderij. Of zij de komende weken zullen genieten van hun zwijgende bijrollen in Mijn lieve gunsteling valt niet te achterhalen. Volgens Van der Helm zijn ze tot nu toe heel relaxt, ‘want ze schijten niet, en als ze gestrest zijn doen ze dat wel’.

Voorlopig kunnen de koeien hun zegeningen tellen: hun late theatercarrière heeft de gang naar het slachthuis tot nader order uitgesteld. Minstens tot de maand mei, als de voorstelling opnieuw te zien is. Wakker Dier liet deze week in een nieuwe campagne weten dat melkkoeien twintig jaar kunnen worden, maar dat in Nederland de meeste melkkoeien al op hun zesde naar de slacht gaan. Dan zijn ze op, uitgeput, gesloopt.

Als dit avontuur is afgelopen, moet er voor Dora en Trix een passende oplossing worden gezocht, vindt Van der Helm. Slachten is voor haar geen optie. Nooit. Misschien dat Rijneveld ze kan adopteren.

Mijn lieve gunsteling is te zien in Internationaal Theater Amsterdam van 13/1 t/m 29/1 en van 26/5 t/m 3/6.

Dieren op het podium Het inzetten van levende dieren bij theatervoorstellingen (of voor andere culturele doeleinden) is in Nederland niet aan regels gebonden. Er is alleen een zorgplicht voor zogeheten ‘gedomesticeerde dieren’, zo laat een woordvoerder van de Dierenbescherming weten. Het laten optreden van wilde zoogdieren in circussen is sinds 2015 wel verboden. Catvertise, het castingbureau voor dieren van Sabine van der Helm dat de koeien voor Mijn lieve gunsteling regelde, heeft de afgelopen jaren heel wat dieren voor theater-, dans- en operavoorstellingen geleverd. Zo werd kat Jaap beroemd in de voorstelling Kruistochten, van wat toen nog Toneelgroep Amsterdam heette, ook in regie van Ivo van Hove. Van der Helm leverde, onder veel meer, ook een paard aan de opera Armide en een pony en vier Duitse doggen aan de opera Legende, beide producties van Nationale Opera & Ballet. Voor de Holland Festival-voorstelling The Wild Duck van Simon Stone, naar het toneelstuk van Henrik Ibsen, castte ze een eend. Het afgelopen jaar toerde ze met haar eigen twaalf katten (waaronder filmster Abatutu) door heel Europa, met de voorstelling Liebestod van NTGent van de Spaanse theatermaker Angelica Liddell. Regelmatig weigert ze ook een opdracht: zo wilde de Italiaanse regisseur Romeo Castellucci ooit vijf apen laten leveren, maar dat ging haar te ver. Het ultieme toneelstuk met dieren is uiteraard Going to the Dogs (1986) van Wim T. Schippers, waarin zes Duitse herders te zien waren, en niet één acteur.