Ongevaccineerde acteurs kunnen Hollywoodproducenten een hoop geld kosten

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Wat er precies in een coronavaccinatie zit? ‘Zie het maar als een uitsmijter bij een nachtclub’, zegt een dokter tegen Peter in Family Guy. ‘En covid-19 als het witte rijkeluiskindje dat dan ‘weet je wel wie mijn vader is?’ roept.’

Zo begint een voorlichtingsfilmpje dat de makers van de animatieserie met behulp van een team van wetenschappelijke experts en epidemiologen maakten. Vervolgens leggen baby Stewie en hond Brian uit hoe het écht zit, in het lichaam van Peter, tussen de bloedlichaampjes.

Gaan we dit soort dingen ook zien in televisieseries zelf? Het Hollywood, Health & Society-programma van de University of Southern California zou dat wel willen. Ze proberen volgens de Wall Street Journal al maanden feitelijk correcte verhaallijnen rondom de coronavaccinatie op het scherm te krijgen. Maar dat valt niet mee. Want: saai. En Hollywood blijkt over vaccinaties verdeelder dan gedacht. Acteur Rob Schneider en Gina Carano bijvoorbeeld, zijn uitgesproken tegen. George Clooney daarentegen heeft weinig begrip voor weigeraars. ‘Elke generatie moest iets opofferen voor de veiligheid van haar landgenoten – ze werden neergeschoten, moesten tegen nazi’s vechten. Je hoeft nu alleen maar een prikje te halen en een mondkapje op te zetten. Word volwassen. Doe het.’

Op sets zelf levert dit al genoeg discussies op. Tot nu toe mogen producenten zelf bepalen of ze een vaccinatie verplichten. Dat resulteerde er deze zomer in dat Sean Penn weigerde verder te filmen zolang niet de héle crew van Gaslit gevaccineerd was. Toen hem na twee maanden werd beloofd dat het verplicht zou worden voor ‘zone A’ – waar mensen dicht bij elkaar moeten staan en geen mondkapje kunnen dragen (acteurs bijvoorbeeld) – kwam hij terug.

Deze week bleek zijn eis zo gek niet. In een artikel in The Hollywood Reporter viel te lezen hoe een ongevaccineerde, beroemde acteur covid-19 had gekregen op een filmset, net als meer dan 12 crewleden, waardoor de productie drie weken stil kwam te liggen. De schade liep in de miljoenen. Ook de serie The Offer kreeg te maken met een ongevaccineerde zieke ster en kon iedereen naar huis sturen. Dat kostte Paramount+ misschien wel zes miljoen dollar.

Er wordt mee geworsteld, schrijft The Hollywood Reporter, maar vermoedelijk is met het stuk de inhoudelijke discussie wel voorbij. Uiteraard zullen acteurs ervoor kunnen kiezen zich niet te laten inenten, maar dan zullen producenten ze minder snel casten. Want principes zijn leuk, vinden ze in Hollywood, maar ze moeten nooit te veel kosten.