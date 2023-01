Ongemakkelijk, die theatrale belichting van de opgebaarde paus Benedictus XVI

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: de opgebaarde paus Benedictus XVI.

Natuurlijk: het is de paus. Of wás, in de jaren voordat Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, in 2013 vrijwillig aftrad. En ben (was) je de hoogste baas van de rooms-katholieke kerk – al had je liever tot aan je dood met je neus in de boeken en je kop in het zand gezeten in plaats van je bijvoorbeeld ferm uit te spreken over grootschalig misbruik binnen de kerk – dan kun je verwachten dat men iets organiseert wanneer je overlijdt. Een herdenking, een sobere bijzetting in de crypte, misschien wel een heiligverklaring.

In vol ornaat opgebaard worden in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, boven op de schuingeplaatste kist en prachtig uitgelicht door grote spotlights – dat hoort er natuurlijk ook bij. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen van een afstandje een glimp van je gebalsemde gezicht opvangen.

Van een afstandje, zei ik.

Dat was even buiten de fotografie gerekend. Dat ik voor deze rubriek koos voor het meest uitgezoomde beeld van de opgebaarde paus (zijn drones eigenlijk toegestaan in de Sint-Pietersbasiliek of klom de fotograaf zelf naar het hoogste puntje van de beroemde koepel?), moet u zien als een soort protestactie. Want bij persbureau Getty vond ik evenveel voorbeelden waarop de telelens van de fotograaf de opgebaarde overledene zo ongeveer tot op moleculair niveau was genaderd. Er was zo ver ingezoomd, dat de diepe oogkassen, de grote platte oren, de nagels en de putjes in de kin van de dode 95-jarige gedetailleerd zichtbaar waren.

Veruit de rottigste foto werd genomen vanaf de voeten, waarbij was scherpgesteld op het bleke, ingevallen gezicht en de merkwaardig langwerpige neusgaten. Nog iets verder en ’s mans keelamandelen hadden zich geopenbaard. Ik zag deze en de andere close-ups, gemaakt door zowel Getty-fotografen als fotografen van het Vaticaan zelf, trouwens niet vaak terug in de media. Meestal kozen fotoredacties een beeld van verderaf.

Foto’s dode mensen

Nu ben ik als het op fotografie aankomt heus niet roomser dan de paus. Foto’s van dode mensen zijn oneindig fascinerend. Ze bestaan al sinds het ontstaan van het medium, toen een afbeelding van een overleden kind, ‘neergezet’ als leefde het nog, vaak de enige tastbare herinnering was voor droevige ouders.

Bovendien gunt fotografie ons niet zelden een blik op dat waar onze eigen ogen niet bij kunnen. Ze laat ons het nachtleven zien wanneer we zelf stekeblind door de duisternis gaan. Ze toont ons de wereld vanuit vogelperspectief en ons eigen lichaam vanbinnen. Wie de Mona Lisa eens echt goed wil bekijken, kan beter vanachter de eigen laptop naar Google Arts surfen dan afreizen naar het Louvre. In plaats van een snelle blik op een postzegel achter kogelwerend glas, kun je hier het schilderij penseelstreek voor penseelstreek ontleden met behulp van de sterkst mogelijke lenzen. Alsof je er met je neus bovenop staat, iets waar we tegenwoordig allemaal menen recht op te hebben.

Dat geldt natuurlijk ook voor de pontificaal ingezoomde foto’s van de gewezen paus. Misschien zijn ze wel een troost voor gelovigen die geen tijd of geld hebben om een bezoek te brengen aan Vaticaanstad om hem de laatste eer te bewijzen. Misschien zijn ze ontzettend handig voor degenen die in de Sint-Pietersbasiliek over de hoofden heen slechts een glimp opvingen van Benedictus en nu alsnog thuis kunnen bekijken wat ze daar niet konden zien.

Toch zit het me niet lekker. Die schuine toonkist, die theatrale belichting, die gigantische hoeveelheid beeld. Die close-ups, omdat het technisch toevallig kán. Heeft het Vaticaan soms macabere ansichtkaarten in gedachten? Heeft Benedictus XVI hier tijdens zijn leven toestemming voor gegeven? Of was hij gewoon de paus en moet hij zijn mond houden?