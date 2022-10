Ongemak en feelgood: de documentaireserie Welcome to Wrexham is een voetbalhit

Het klonk een paar jaar geleden als een domme grap van een stel rijke pubervrienden. Hollywoodsterren Ryan Reynolds (Deadpool) en Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) kondigden aan een Welshe voetbalclub te willen kopen, en dit hele proces door een cameraploeg te laten volgen voor een ‘komische documentaireserie’.

Nee hè.

Alarmbel één: Amerikanen en voetbal, vaak een uiterst ongelukkige combinatie, omdat ze aan de overkant van de oceaan zo nodig hun eigen ‘voetbalspelletje’ willen spelen en hier al snel als een soort Kuifjes in een vreemde wereld naar ‘onze’ sport komen kijken. Alarmbel twee: rijke Hollywoodsterren die een hobby zoeken. Ook al zo’n genre dat meestal veel tenenkrommend ongemak veroorzaakt, omdat we kijken naar extreem rijke mensen die onze hobby’s komen claimen. Alarmbel drie: toegewijde clubsupporters die worden uitgebuit door hongerige Hollywoodmakers die op zoek zijn naar inspirerende dan wel zielige verhalen, terwijl die arme supporters niets meer willen dan een simpel succesje voor hun club.

Maar tot mijn grote verbazing heeft het uiteindelijke resultaat al mijn aanvankelijke vooroordelen (sorry, Amerika) teniet gedaan. De komische documentaireserie is Welcome to Wrexham geworden, een Disney+-serie waarin we zien hoe Reynolds en McElhenney een paar miljoen dollar uittrekken voor de aankoop van een van de oudste voetbalclubs ter wereld: Wrexham AFC (opgericht in 1864!). Genoeg historie dus, maar de club raakte de laatste jaren steeds meer in verval, waardoor Wrexham ergens in de ijskoude kelder van het Britse voetbal bivakkeert.

Ryan Reynolds en Rob McElhenney in het stadion van Wrexham AFC Beeld Disney+

Nu zijn McElhenney en Reynolds niet bepaald moderne reïncarnaties van de messias, maar ze maken van hun overname in ieder geval géén gemakzuchtig prestigeprojectje, en raken al snel oprecht begaan met het lot van de club. Natuurlijk zijn er een paar momenten waarop we kunnen genieten van het Amerikaanse onvermogen om voetbal te begrijpen (als de Amerikaanse afgevaardigde van de acteurs een praatje houdt in de kleedkamer, wordt hij nog net niet weggehoond), maar verder is Welcome to Wrexham vooral een uiterst sympathieke portrettering van een club en de kleurrijke gemeenschap eromheen.

De makers hebben overduidelijk goed gekeken naar Ted Lasso, de Apple TV+-hitserie die, ondanks een soortgelijke scepsis over de combinatie ‘Amerikanen en voetbal’, juist opviel als prettig, warm-komisch drama. Welcome to Wrexham acteert op datzelfde speelveld: het is niet revolutionair of inspirerend – we blijven kijken naar rijke Hollywood-sterren met een overzeese hobby – maar ik betrapte mezelf er al snel op dat ik een Wrexham-supporter in de dop werd.

Natuurlijk balanceert de serie regelmatig op het randje van pure kitsch, maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn; op grauwe dagen kan het soms ook gewoon héél erg lekkere feelgood zijn. Toch maar weer wat voorzichtiger zijn met al die vooroordelen – zelfs als die gaan over de combinatie ‘Amerikanen en voetbal.