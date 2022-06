Ongelooflijk hoe Hanne Arendzen haar ontevreden personage kracht en woede meegeeft ★★★★☆

‘Ex’, met rechts Hanne Arendzen. Beeld Bart Grietens

‘Nee, ik heb geen honger.’

‘Heb je gekookt?’

Uit die twee zinnetjes blijkt al dat het niet goed gaat met Daniel en Sybille, welgesteld echtpaar met twee jonge kinderen. Hij architect, zij arts, maar tussen hen in heerst vooral onverschilligheid. Zij heeft geen honger, hij wel, maar er is alleen nog een restje lasagne om op te warmen.

Dat stel is het uitganspunt in het toneelstuk Ex van de Duitse schrijver Marius von Mayenburg. Het is een beetje Harold Pinter met die korte staccatozinnetjes en het bewust langs elkaar heen praten, en het is behoorlijk veel Who’s Afraid of Virginia Woolf? met die door drank overgoten huiselijke vijandigheid.

Niet bijster origineel dus, en Mayenburg gaat in Ex ook nogal kort door de bocht: binnen een mum van tijd gaan er een paar flessen wijn doorheen en doet de drank zijn verwoestende werking. Intussen staat onverwacht Daniels ex Franziska op de stoep: zij is het huis uit gezet en zoekt een slaapplaats. Man vrouw, ex – u snapt het: dat gaat helemaal verkeerd.

Verwijten, opgekropte eenzaamheid, teleurgesteld in alles en iedereen: het komt in anderhalf uur allemaal voorbij. De personages zijn verbaal sterk, en behoorlijk cynisch. Dat Ex toch een sterke voorstelling is, komt dan ook geheel voor rekening van de onopgesmukte, snelle regie van Albert Lubbers en zijn drie spelers: Ali-Ben Horsting als de man in de war, Alejandra Theus als de ex en vooral Hanne Arendzen als de ontevreden Sybille. Ongelooflijk hoe Arendzen die vrouw kracht en soms aan waanzin grenzende woede meegeeft – sarren, uitlokken, pareren en dan toeslaan. Geweldige rol, ademloos naar gekeken. ‘Alles wat wij doen, is geknoei.’

Ook mooi: de vormgeving. In de stal van landgoed De Kemphaan in Almere is een kale huiskamer ingericht (mooi glaswerk, goed licht), met daarnaast een caravan waarin de kinderen soms om mama of papa roepen. Nee, Ex biedt geen zomers vertier, wel kapotte relaties, door alle seizoenen heen.