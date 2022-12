‘Ongekend’ bevat markante portretten van vrouwen in de wetenschap. En een vlijmscherpe inleiding

Wetenschapsjournalist Margriet van der Heijden, zelf natuurkundige, schreef ooit een opiniestuk in NRC waarin ze zich verbaasde over het nagenoeg ontbreken van vrouwen in de exacte vakken, vroeger en zelfs nu. Het leverde haar een stortvloed aan lezersreacties op, vaak van vrouwen. Stapels verhalen over vooroordelen, hoon en tegenwerking, over afwijzingen, over het besluit om toch maar geen buitenbeentje te willen zijn.

Die verhalen werden de aanleiding voor een reeks historische portretten in de krant van vrouwen in de exacte vakken, die nu gebundeld zijn in Ongekend, samen met een vlijmscherpe inleiding. Meer dan dertig markante portretten laten vrouwen zien die, sinds de 18de eeuw, op de een of andere manier een spoor in de natuurwetenschappen hebben achtergelaten.

Hun levens vormen ook een staalkaart van de manieren waarop vrouwen gemarginaliseerd, overschaduwd, genegeerd werden en worden, en hun worsteling daarmee. Door mannen, door een samenleving die exacte vakken en techniek nog steeds niks voor een meisje vindt, door instituties die vaststelden dat een getrouwde vrouw thuis moest blijven. Maar deze vrouwen hebben het gered, vaak dankzij de inzet van hun familie, van een weldenkende mentor, broer of echtgenoot. De talloze talenten die geen kans kregen of het hebben opgegeven zijn pas echt ongekend.

Margriet van der Heijden: Ongekend. Nieuwezijds; 208 pagina’s; € 19,99.