Onderzoekers willen graag toegang tot data van Facebook, maar dat weigert: ‘Facebook dat ineens hecht aan privacy’

Beeld Charlotte Helmer - Studio Papernerd

‘Je voelt je als onderzoeker als een beginnend schaakspeler die het opneemt tegen een oppermachtige schaakcomputer die ook nog eens de regels maakt en verandert.’ Claes de Vreese werkt als hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam dagelijks met gebruikersdata van Facebook, maar ziet tot zijn frustratie dat hij van het Amerikaanse socialemediabedrijf nauwelijks medewerking krijgt. De Vreese: ‘Dat is voor een wetenschapper zeer onbevredigend, maar voor de maatschappij als geheel onacceptabel.’

Hij is niet de enige die klaagt. Wereldwijd zijn onderzoekers op zoek naar de gigantische berg aan gegevens die Facebook van zijn gebruikers bijhoudt. Die data kunnen bijvoorbeeld helpen bij onderzoek naar de verspreiding van desinformatie via het netwerk, sinds een paar jaar een zeer actueel thema. Afgelopen zomer escaleerden de conflicterende belangen tussen het notoir gesloten bedrijf en de wetenschap openlijk.

Facebook besloot toen om de accounts van een team wetenschappers van de universiteit van New York te blokkeren. Zij zouden de privacyregels hebben overtreden waaraan Facebook zich gebonden acht sinds de Federal Trade Commission het bedrijf een miljardenboete had opgelegd. De boete van de toezichthouder was een gevolg van het grootste privacyschandaal uit Facebooks geschiedenis: Cambridge Analytica.

Wat hadden de wetenschappers uit New York gedaan bij hun onderzoek naar politieke advertenties op Facebook en desinformatie? Omdat Facebook die gegevens zelf niet levert, moesten ze een omweg bewandelen. Vrijwilligers werd gevraagd een zogenoemde browserextensie te installeren. Via die extensie konden de onderzoekers vervolgens meten wie precies een bepaalde advertentie te zien kregen. Een van de conclusies was dat Facebook de verspreiding van desinformatie versterkt, bijvoorbeeld rondom vaccinaties.

Intimideren

Het project wekte de woede van Facebook, dat uiteindelijk de accounts van de onderzoekers geheel blokkeerde. De Vreese snapt dat niet. ‘Ik vind het opmerkelijk dat ze zo’n zware stap hebben genomen. En ook publicitair niet zo handig; dit komt toch over als het intimideren van een onderzoeksgroep.’ Het probleem, zegt De Vreese, is dat het als onderzoeker zeer lastig is om afspraken met Facebook te maken over onderzoeksdata. Het alternatief is dan om de officiële kanalen te omzeilen en die gegevens zelf bij elkaar te harken, precies wat de onderzoekers in New York probeerden.

De Vreese noemt het schermen met privacy een ‘goedkoop gelegenheidsargument’ van Facebook. ‘Behalve dat het ironisch is – Facebook dat ineens hecht aan privacy – snijdt het ook geen hout. Het installeren van zo’n extensie is geheel vrijwillig.’

Ook in Europa lopen onderzoekers tegen de juridische arm van Facebook aan. Zo voelde de Duitse organisatie AlgorithmWatch zich deze zomer genoodzaakt een einde te maken aan een project met als doel de algoritmes van Facebook-dochter Instagram te doorgronden. De aanpak van de Duitsers was vergelijkbaar met die van hun Amerikaanse collega’s. Om erachter te komen welke Instagram-berichten van politici door de algoritmes prominent in de tijdlijnen worden getoond en welke niet, moesten vrijwilligers een plug-in installeren. In Nederland deden de NOS, De Groene Amsterdammer en Pointer van KRO-NCRV aan het onderzoek mee. Maar ook dit project vond geen genade in de ogen van Facebook vanwege vermeende privacy-overtredingen.

Ondertussen doet Facebook ook met enige regelmaat onderzoek op basis van zijn eigen data. Soms komt het bedrijf daarmee naar buiten, maar lang niet altijd. Zo kreeg het publiek pas kennis van een studie naar het schadelijke gebruik van Instagram onder tienermeisjes nadat klokkenluider Frances Haugen dit had onthuld. In de daarop volgende hoorzitting van de Senaatscommissie brak ze een lans voor meer onafhankelijk onderzoek naar het gesloten systeem van Facebook.

‘De kern van het probleem is dat niemand de destructieve keuzes van Facebook beter kan begrijpen dan Facebook zelf, omdat alleen Facebook onder de motorkap kan kijken’, aldus Haugen. Volledige toegang tot data is in haar ogen een startpunt voor regulering.

Desinformatie

Ook De Vreese heeft moeite met het gesloten systeem: ‘Het eigen onderzoek van Facebook is niet te controleren. Je moet maar aannemen dat alles klopt, of de datasets volledig zijn bijvoorbeeld.’ De hoogleraar pleit voor een onafhankelijke instantie die echt kan meekijken.

Dat Facebook op dit vlak niet op zijn blauwe ogen moet worden geloofd, bewijst een recent incident. Een aantal Amerikaanse onderzoekers had het voorrecht om onderzoek te kunnen doen naar de verspreiding van desinformatie via Facebook op basis van data die door Facebook zelf werd gedeeld. Dit heeft de afgelopen twee jaar in verschillende studies geresulteerd. Maar in september werd ineens duidelijk dat de door Facebook aangeleverde gegevens verre van compleet waren.

‘Dit ondermijnt het vertrouwen dat onderzoekers in Facebook kunnen hebben’, zegt een van de onderzoekers naar aanleiding van deze ontdekking tegenover The New York Times. Volgens hem was er direct vanaf het begin al veel bezorgdheid onder de onderzoekers over de betrouwbaarheid van de door Facebook aangeleverde data. Facebook kon die bezorgdheid wegnemen. Ten onrechte, blijkt nu: ‘Nu weten we dat we Facebook niet zo blind hadden moeten vertrouwen en dat we meer moeite hadden moeten doen om de betrouwbaarheid van de gegevens aan te tonen.’ Volgens Facebook zelf waren de incomplete gegevens een gevolg van een technische fout. Samen met enkele Europese collega’s had ook De Vreese toegang tot de bewuste dataset die later niet bleek te kloppen. ‘Erg frustrerend’, aldus de hoogleraar.

Heet hangijzer

Ook dit voorval staat weer niet op zichzelf. Eind augustus meldde nieuwssite Politico dat tienduizenden Facebook-berichten van de dagen rondom de rellen van 6 januari op Capitol Hill waren verdwenen uit CrowdTangle. Dit is een analysetool van Facebook die wordt gebruikt door journalisten en onderzoekers. En ook ditmaal was de verklaring van Facebook: een technische fout.

Dat CrowdTangle is sowieso een heet hangijzer. Facebook kocht het bedrijf in 2016 en sindsdien wordt het gereedschap gebruikt voor analyses van trends op het netwerk. Uit een reconstructie van The New York Times komt naar voren dat er binnen Facebook een strijd over heeft gewoed, met als inzet de mate van transparantie. Team CrowdTangle, onder aanvoering van mede-oprichter Brandon Silverman, zei: deel zo veel mogelijk data voor onderzoek, of het nou slecht of goed nieuws voor Facebook betekent. Team Facebook vond dat het bedrijf al veel te veel weggaf. In april van dit jaar werd het tot dan toe semi-onafhankelijke CrowdTangle-team ontbonden.

Een overwinning voor de voorstanders van een gesloten systeem dus. Maar toen moest klokkenluider Haugen nog komen. Sindsdien is de geest uit de fles. En misschien betekent dat goed nieuws voor onderzoekers zoals De Vreese.