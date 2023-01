Onderzoek stelt dat het werk van Johannes Vermeer beïnvloed was door het jezuïtisme

De kantwerkster, Johannes Vermeer, 1669-1670. Kijk hoe ragfijn de twee draadjes zijn geschilderd die de jonge vrouw tussen haar handen heeft. In vergelijking met de twee ragfijne draden zijn de witte en rode draden op de voorgrond wazig. Volgens Gregor Weber een typisch verschijnsel van de camera obscura: je kunt de lens maar op één punt scherpstellen. Beeld Musée du Louvre

‘Misschien, misschien, misschien.’ Gregor Weber houdt nadrukkelijk een slag om de arm, want ja, het is en blijft een theorie. Neemt niet weg dat het hoofd beeldende kunst van het Amsterdamse Rijksmuseum zijn bevindingen toch onthult met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. ‘Je mag toch wel een theorie hebben?’

Wat die theorie dan wel behelst? Kort gezegd: dat Johannes Vermeer niet langer dé 17de-eeuwse schilder van het calvinistisch uitgebeende interieur is, met kale muren en personages die niet meer omhanden hebben dan een brief te lezen, goud te wegen en te kantklossen. Maar dat hij een roomse rakker was, geleid door jezuïtisch gedachtengoed. En dat hij, dankzij de jezuïeten in zijn woonplaats Delft, heeft gebruikgemaakt van de camera obscura voor het maken van zijn schilderijen.

De timing voor de onthulling is niet geheel onverwachts. Dit voorjaar laat het Rijks de grootste overzichtstentoonstelling aller tijden van Vermeer (1632-1675) zien, met maar liefst 28 van de 37 aan hem toegeschreven schilderijen. In aanloop daarvan ligt vanaf volgende week Webers boek in de winkel: Johannes Vermeer – Geloof, licht en reflectie. ‘Mijn onderzoek werd te uitgebreid om in de tentoonstellingscatalogus op te nemen. We hebben er een apart boek van gemaakt.’

Weber werkte er lang aan. Belangrijkste startpunt was een symposium in Frankfurt, drie jaar geleden, waarop hij voor het eerst aandacht besteedde aan de schilderijen die Vermeer zelf thuis aan de muur had hangen, waaronder een kruisiging en een portret van de Heilige Veronica. Ze vertegenwoordigen volgens de conservator een typisch katholiek gedachtengoed; opmerkelijk voor een schilder die Nederlands-hervormd van geboorte was.

Weber: ‘Tot nu toe had niemand die inventarislijst uit zijn nalatenschap op deze manier gelezen. Dat je de ruimte met schilderijen in Vermeers huis als een katholieke ‘aandachtsruimte’ zou kunnen zien, vergelijkbaar met zijn eigen werk Allegorie op het katholieke geloof, een schilderij met daarop de kruisiging die Vermeer in eigen bezit had. Plus aan het plafond een glazen bol, wat een typisch jezuïtisch embleem is.’

Allegorie op het geloof, Johannes Vermeer, 1670-1674. Beeld Metropolitan Museum of Art, New York

Hoe katholiek Vermeer was? ‘Het is niet bekend of hij zich heeft laten dopen’, zegt Weber. Wel is duidelijk dat hij een katholieke vrouw trouwde, Catharina Bolnes. ‘Gemengde huwelijken waren geen uitzondering. Wel wilden katholieken dan dat beide echtgenoten katholiek werden.’ Er waren volgens Weber in Delft sowieso veel katholieken; rijke katholieken, zoals Vermeers schoonmoeder, Maria Thins, bij wie het gezin Vermeer na hun huwelijk introk. ‘Ze had een groot huis aan de Oude Langendijk, in de Delftse papenhoek, zoals het werd genoemd. En ze bezat veel grond buiten de stad. Haar schoonzoon haalde daar de pacht op bij de boeren.’

Belangrijk voor Webers onderzoek was het feit dat de buren van Vermeer aan de Oude Langendijk jezuïeten waren. ‘Dat was al wel bekend, maar niet wat voor impact ze op Vermeer moeten hebben gehad.’ Zo lieten de Vermeers alle kinderen bij de jezuïeten dopen en heette een van hun zonen Ignatius, vernoemd naar Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde. ‘Dat zegt wel wat over de band die Vermeer met zijn buren moet hebben gehad. Het is toch alsof een jood in Jeruzalem zijn zoon Mohammed noemt.’

Contact was er dus genoeg. Ook omdat alle dochters van het gezin Vermeer bij de buren naar school gingen. ‘Hij had acht meisjes. Dus hij kwam op regelmatige basis bij de buren over de vloer.’

Vraag is alleen: werkte dat door in zijn oeuvre? Volgens Weber wel degelijk. Zeker in Vermeers eerste schilderijen ligt het religieuze er dik bovenop. Maria, Martha, de (katholieke) heilige Praxedis en natuurlijk Christus zelf. Daarna begint Vermeer genreschilderijen te maken: binnenhuistaferelen, met goedgeklede burgers, een geborduurd gordijn aan het plafond, een dik kleed op tafel, lichtinval van links, kale muren op de achtergrond, de geschrobde tegelvloer. Het soort werk waarmee hij beroemd werd en het predikaat ‘Hollands realisme’ kreeg opgeplakt. Calvinistisch. Voorloper van Mondriaan.

Weber: ‘Als Vermeer ziet dat zijn stadsgenoot Pieter de Hooch met dit soort interieurschilderijen succes heeft, gaat hij dat ook doen. Omdat hij weet dat hij er goed geld mee kan verdienen. Vermeer was ook een modieus schilder; hij wist wat bij een bepaalde cliëntèle goed in de markt lag. Zittende dames in rode jurken die verleidelijk uit het schilderij kijken. Dat werk.’

Maar ook in deze verstilde, aardse voorstellingen zit volgens Weber met regelmaat een religieuze ondertoon. Neem de vrouw die goud weegt. Vermeer laat haar dat doen met op de achtergrond een schilderij van het Laatste Oordeel. Dan krijg je toch het idee dat naast goud ook haar leven wordt gewogen. ‘Volgens mij denkt Vermeer dieper over bepaalde onderwerpen na door zijn contact met de jezuïeten.’

Deze buren moeten Vermeer, volgens Weber, ook in contact hebben gebracht met de camera obscura. Er is vaak gespeculeerd dat de schilder zou hebben gebruikgemaakt van dit raadselachtige lichtdoosje, waarmee je een voorstelling door een lens op de achterwand kunt projecteren, waardoor je die voorstelling haast fotografisch kunt naschilderen. ‘In een van de zondagspreken gaat het over de camera obscura en dat die mooiere beelden kan produceren dan schilders.’

Gregor Weber, hoofd beeldende kunst van het Rijksmuseum in Amsterdam. Beeld Michiel van Nieuwkerk

Verbaast het Weber niet dat Vermeer al deze jezuïtische kennis bezat? De schilder was ook eigenaar van een herberg in het centrum die hij van zijn ouders had geërfd.

Weber: ‘Vermeer heeft het niet allemaal zelf gelezen, wel opgepikt. Hij stond overigens in zijn herberg niet achter de toog, maar verhuurde die. Hij was tweemaal hoofd van het Lucas-gilde, kunsthandelaar, een zeer gewaardeerd man. Ambitieus. Hij werd in documenten met ‘seigneur’ aangesproken. Hij was getrouwd met een dochter van een rijke familie. Als zoon van een wever en kunsthandelaar maakte hij een grote stap op de maatschappelijke ladder.’

Bij toeval ontdekte Weber in het Rijksprentenkabinet een tekening van de Delftse jezuïet Isaac van der Mye: het portret van een oude vrouw als de katholieke heilige Apollonia. De vreemde lichtinval en vage grafietvlekken, het hoog-realistische gehalte van het gezicht en het dunne, doorschijnende perkament deden Weber vermoeden dat Van der Mye moet hebben gebruikgemaakt van een camera obscura.

‘Ik weet niet of het een bewijs is en er zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden, maar ik had het gevoel nog nooit zo dicht bij het gebruik van een camera obscura te hebben gestaan.’ Mooie bijkomstigheid is, volgens Weber, dat Vermeer een jaar na de dood van deze Van der Mye, in 1656, camera obscura-achtig begint te schilderen, ‘met puntjes, korrelachtige streepjes, later meer vaagheden, mozaïekpatronen’, alsof hij het lichtdoosje van zijn overleden buurman in handen had gekregen.

Mooi voorbeeld is De kantwerkster. Weber: ‘De draadjes in haar handen zijn scherp geschilderd, terwijl vergelijkbare draden op de voorgrond een stuk waziger zijn en eerder ogen als vloeibare was. Dat verschil in focus is typisch voor de projectie met een camera obscura: anders dan het menselijk oog kun je een cameralens maar op één punt scherpstellen. Daaromheen oogt alles vager. Om dat te kunnen schilderen moet Vermeer het gezien hebben. Niet dat hij alles door zo’n camera heeft geschilderd, we weten ook niet precies hoe hij die gebruikte, maar het is wel uniek voor hem. Je vindt het bij niemand anders.’

Is het beeld van Vermeer door deze bevindingen veranderd? ‘Er wordt iets aan de bestaande kennis over Vermeer toegevoegd. Het idee dat hij dichter bij het katholicisme stond dan we dachten, is voor mij een verrijking. Net als dat hij katholieke schilderijen van anderen in huis had. Of dankzij de jezuïeten de camera obscura leerde kennen. Dat geeft mij een nieuw inzicht en een beter begrip van de schilder.’

‘In de 19de eeuw wordt hij de ‘Sfinx van Delft’ genoemd omdat er zo weinig over hem bekend was. Op het eerste gezicht schildert hij mensen die een brief lezen, muziek maken, melk uit een kan gieten. Maar hij doet dat toch net anders. Er zijn veel slimme boeken geschreven over de mogelijke invloed van Plato en Descartes of Spinoza. Veel blijft los zand. Niet als je kijkt naar de buren, de jezuïeten. Dan geven het gebruik van licht, de camera obscura en bepaalde religieuze onderwerpen ineens een coherent beeld. Natuurlijk blijft het een theorie. Maar de dingen vallen wel mooi samen.’

Gregor Weber: Johannes Vermeer – Geloof, licht en reflectie. NAI uitgevers; 168 pagina’s; € 25. Vermeer, 10/2 t/m 4/6, Rijksmuseum, Amsterdam.