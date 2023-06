Onderwijsinspectie: kunsthogescholen moeten meer doen aan sociale veiligheid

Mode-opleiding Amfi in Amsterdam. Beeld ANP

Het kunstvakonderwijs brengt bepaalde risico’s met zich mee, stellen de onderzoekers, doordat het onderwijs kleinschalig en informeel is. Bovendien zijn de didactische vaardigheden van kunstdocenten beperkt ontwikkeld, omdat ze het onderwijs meestal geven naast hun eigen creatieve werk. Hierdoor hebben sommige docenten ook belangrijke posities in het werkveld, waardoor een ‘ongezonde machtsverhouding’ kan ontstaan.

De onderzoekers noemen verder dat kunst ‘vaak persoonlijk’ is, wat studenten kwetsbaar maakt voor kritiek. Soms zijn de lessen een-op-een of fysiek (zoals in een dansopleiding), ook dat zijn risicofactoren. Bovendien zouden kunststudenten meer begeleiding nodig hebben omdat zij ‘relatief vaker psychologische of neurologische kwetsbaarheden’ hebben. De internationalisering van de scholen en het veelvuldig gebruik van drank en drugs onder studenten dragen ook niet bij aan de sociale veiligheid, meldt het rapport.

De onderwijsinspectie vindt dat sociale veiligheid een terugkerend en vast onderwerp moet worden in lessen, voorlichtingen en mentorgesprekken. De hogescholen moeten verder een gedragscode formuleren en investeren in de didactische en pedagogische vaardigheden van docenten. Leidinggevenden moeten training krijgen om grensoverschrijdend gedrag te signaleren en ze moeten ook worden beoordeeld op hun eigen gedrag.

Het ministerie van OC&W kondigde het onderzoek van de inspectie twee jaar geleden aan, toen kunsthogescholen regelmatig in het nieuws waren vanwege klachten over intimidatie, onveiligheid en hoge werkdruk. Een deel van deze klachten werd al in onderzoeken bevestigd en enkele directeuren stapten op, zoals van modeschool AMFI in Amsterdam, en van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag.

De onderwijsinspectie put uit de eerdere onderzoeken en heeft aan zestien hogescholen met kunst- en/of modeopleidingen een uitgebreide vragenlijst gestuurd. Zes hogescholen werden nader onderzocht in gesprekken met medewerkers, bestuurders en studenten. Hieruit bleek dat sociale veiligheid een belangrijk onderwerp is en dat er veel maatregelen zijn genomen. Toch moet er volgens de inspectie nog meer gebeuren. Waar het bijvoorbeeld meestal aan ontbreekt, is het doorlopend monitoren van de (on)veiligheid die studenten ervaren.