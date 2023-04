‘Onderweg naar Feyenoord’ probeert de ziel van de club in liefdevolle woorden te vangen ★★★☆☆

Feyenoord-fans in De Kuip. Beeld Martijn Beekman / ANP

Zijn moeder had de gezegende leeftijd van 94 bereikt toen Rotterdammer Adri Vermaat, een journalist van dagblad Trouw, in verpleeghuis Antonius IJsselmonde ‘op Zuid’ aan haar sterfbed stond. Met haar laatste krachten vroeg ze hoe Feyenoord het ervan af had gebracht in een wedstrijd tegen de grote rivaal, Ajax.

‘In het besef dat het haar laatste Klassieker bij leven was, vertelden we met nog meer spijt dan anders dat we met een 4-2 nederlaag uit de Kuip waren teruggekomen’, schrijft Vermaat in zijn boek Onderweg naar Feyenoord – Volksclub op Zuid. ‘Die tegenvaller deed haar licht huiveren. Mwah, reageerde ze teleurgesteld. ‘Ik kan dat stink-Ajax vanaf hier ruiken.’’

Paul Onkenhout werkt sinds 1990 voor de Volkskrant. Hij schrijft over media, muziek en voetbal.

Het zijn weer goede tijden voor Feyenoord en de familie van Adri Vermaat. Zijn timing om een boek uit te geven over de ‘romantische zoektocht naar de identiteit van de grootste en markantste volksclub van Nederland’ is voortreffelijk. Het ‘stink-Ajax’ is op achterstand gezet, de landstitel is binnen handbereik, het avontuur in de Europa League duurt voort en het legioen is opgeveerd. Feyenoord-supporter ben je tegenwoordig wél weer voor je lol. (Gerard Cox beweerde ooit het tegendeel.)

In Onderweg naar Feyenoord probeert Vermaat (1953) te verklaren waarom hij al zijn leven lang in de ban is van de voetbalclub uit Rotterdam-Zuid, in soms grote woorden. Het is allesbehalve een vrijage voor hem, eerder een obsessie met religieuze kenmerken. Feyenoord is een ‘bron van licht en leven’ en een ‘anker van zekerheid’ op de koop toe.

Niet-voetballiefhebbers – ze bestaan – zullen mogelijk vreemd opkijken van de totale overgave aan een voetbalclub van een man die in een ander leven 38 jaar voor Trouw werkte, als verslaggever, chef van de nieuwsdienst en ombudsman. Bij zijn afscheid van de krant, in 2019, vertelde hij de collega’s op de redactie in Amsterdam dat Feyenoord tot de zekerheden van zijn leven hoorde. Dat wisten ze al, vermoedelijk.

De ziel van Feyenoord

Vermaat is niet de eerste die een poging doet de ziel van Feyenoord, en zijn eigen verslaving, in woorden te vangen. Meerdere gelovigen gingen hem voor, in 2017 Bob Dijkgraaf bijvoorbeeld met een boek met een samenzweerderige titel, Ons Feyenoord, en de kenmerkende ondertitel: Een voetbalclub als way of life.

In De liefde die Feyenoord heet uit 1999, ook zo’n typerende titel, onderzochten Ronald Giphart en Rob van Scheers de ‘magische aantrekkingskracht’ van de club. Ze deden dat samen met Peter Blokdijk, een supporter die zijn naam ook verbond aan Leven met Feyenoord – Getuigenissen van clubliefde (2004) en Legioen – De eeuwige liefde voor Feyenoord (2008).

Het verslag van Hugo Borst over een (ramp)seizoen van Feyenoord, De Coolsingel bleef leeg (1996), geldt als de eerste poging om door te dringen tot het clubhart. Het summum werd, zeker qua boektitel, vorig jaar bereikt door Michel van Egmond en Martijn Krabbendam. Hun boek over Feyenoord heet – daar is de religie weer, zij het een andere dan die van de gereformeerde familie Vermaat – Lourdes aan de Maas. Wat een liefde, alles bij elkaar.

Wat alle schrijvers verbindt is het gevoel dat ze iets unieks meemaken als ze de Kuip bezoeken. Hun leven krijgt er een meerwaarde door, elke relativering is uit den boze. ‘Er zijn genoeg zielen die hun levensmoed putten uit muziek, poëzie of religie’, schrijft Vermaat. ‘Voetbal past in de rij verkwikkende elementen van hoop en liefde.’

Instemmend citeert hij Feyenoord-icoon Fred Blankemeijer: ‘Een leven met alleen maar Feyenoorders om je heen, is een prachtig leven’.

Intiemer dan de rest

Vermaat onderscheidt zich van veel schrijvende lotgenoten door zijn historische blik. Onderweg naar Feyenoord is intiemer dan de rest van de stapel. Hij vermengt zijn persoonlijke geschiedenis met soms breedsprakige beschrijvingen van de opbouw van het naoorlogse Rotterdam, de ontkerkelijking en de verloedering (en wedergeboorte) van de warme volksbuurt waar hij met groot plezier opgroeide, Hillesluis.

Dat hij ‘op Zuid’ ter wereld kwam, was volgens Vermaat het beste wat hem kon overkomen, niet in de laatste plaats vanwege de betoverende plek iets verderop.

‘Welgeteld vijfhonderdachtentachtig voetstappen bedroeg de afstand tussen ons huisadres in de Donkerslootstraat en de trappen die vanaf het Stadionviaduct op de Marathonweg, de huidige Coen Moulijnweg, naar het voorplein en de loketten van de Kuip leidden.’ Zo kwam Vermaat als jongen in de Kuip. Hij ging er nooit meer weg.

Adri Vermaat: Onderweg naar Feyenoord – Volksclub op Zuid. Just Publishers; 288 pagina’s; € 22,99.