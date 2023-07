Onderhuids is er van alles gaande in het wat conventionele ‘The Great Silence’ ★★★☆☆

Kristine Kujath Thorpe in 'The Great Silence'.

Nét als zuster Alma zich opmaakt voor haar ‘huwelijk’ met Jezus, de ceremoniële bestendiging van het kloosterbestaan, duikt plots haar broer op. Erik, zelf ongelovig en als ex-alcoholist net vrij uit de kliniek, ontregelt prompt de zusterorde, die hem tegen de wens van Alma in tijdelijk opvang biedt. Complicerende factor: zijn zus schonk de hele erfenis van hun pas overleden vader aan het klooster. Ook onderhuids is er van alles gaande in het Deense The Great Silence (Den store stilhed), waarin de eerste indruk van de kijker gaandeweg kantelt. Is deze broer wel zo sociaal onaangepast? En wat gaat er schuil achter dat deemoedige masker van zijn zus?

Het gedraai om elkaar, in het moderne klooster, levert stemmige, soms plagerig geestige en ook wrange scènes op. Halverwege verlaat The Great Silence de meer suggestieve vertelstijl en wordt het gedeelde trauma van broer en zus keurig afgepeld, in weinig verfijnd ingepaste flashbacks. Een onderhoudend, adequaat geacteerd, maar ook wat conventioneel drama over schuld en boetedoening.