‘Onder het maaiveld’ toont de haast buitenaardse wereld van minuscule flora en fauna ★★★★☆

De beloftevolle openingszin van de natuurdocumentaire Onder het maaiveld – ‘Een theelepel grond bevat meer levende organismen dan er mensen op aarde zijn’ – wordt direct gevolgd door beelden die afkomstig lijken uit een sciencefictionfilm over buitenaardse flora en fauna. Zó ziet zo’n minuscuul schepje aarde er van heel, heel dichtbij uit. Beestjes die met het blote oog normaal gesproken niet of nauwelijks zichtbaar zijn krioelen over het volledige oppervlak van het witte doek. Ondergrondse schimmels groeien in fast motion, alsof vlak onder het aardoppervlak de sierlijkste explosies plaatsvinden.

Met Onder het maaiveld heeft de gelauwerde natuurfilmer Mark Verkerk (De nieuwe wildernis, De wilde stad) wederom een fascinerend werkterrein gevonden. Hij borduurt weliswaar voort op Microcosmos (1996), de invloedrijke Franse documentairehit waarmee het filmen van kleine beestjes in extreme close-ups zo’n beetje is uitgevonden, en herinnert met een segment over bodemeducatie voor kinderen aan zijn eigen opgewekte jeugddocumentaire De schooltuin (2020), maar Onder het maaiveld dient bovenal als diepgravend pleidooi voor het behouden en herstellen van een levende bodem voor het leven op aarde.

Een handvol hoofdpersonages vertelt en toont in Onder het maaiveld hoe dat kan. De sociale context krijgt daarbij evenveel aandacht als de biologie, bijvoorbeeld wanneer het gaat over hoe de deeltuin in grootstedelijk gebied de gemeenschapszin bevordert.

Marc van Will (ook aanwezig als voice-over) bouwt gedurende twee jaar een stuk weiland in Abcoude om tot vruchtbare moestuin. In het Friese Engwierum vertelt Folkert Botma over regeneratieve landbouw (waarbij de grond wordt verrijkt in plaats van verarmd). En we volgen onderzoekers die in de regio Utrecht onderzoek doen naar schimmels op de ‘levende’ daken van bushalten in de stad. Een geluidsonderzoeker die in Chili een microfoon in de bodem steekt en luistert naar wat een borrelende reuzenmaag lijkt te zijn had langer in beeld gemogen dan een paar seconden – gemiste kans.

Dat klinkt bij elkaar genomen wat hoorcollege-achtig, en dat ís deze documentaire in zekere zin ook, maar tijdens het kijken sta je daar nauwelijks bij stil. De balans tussen opgelepelde feitjes (de exacte omvang van een trilhaardiertje), onderliggende verbanden (de invloed van een veranderend klimaat) en natuurdocumentaire-entertainment (beeldanimaties en een soundtrack vol springerige en trillende geluideffecten, om het ondergrondse gekrioel te benadrukken) is simpelweg uitstekend verzorgd.

Fijn is ook dat de voice-over alleen spreekt als-ie iets kan toevoegen. En dat wetenschappers voor de camera onbekommerd de diepte in mogen duiken. Bepaald niet vanzelfsprekend in de wereld van natuurdocumentaires.