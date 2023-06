Onder Hartmut Haenchen klinkt de seizoensafsluiter van het AvroTros Vrijdagconcert fijnzinnig zacht ★★★★☆

v.l.n.r. Sebastian Kohlhepp (tenor), Siobhan Stagg (sopraan), Hartmut Haenchen (dirigent), Kieran Carrel (tenor) en het Radio Filharmonisch Orkest. Beeld Melle Meivogel

Een genrefluïde stuk op de lessenaars vrijdagavond tijdens de seizoensafsluiter van het Avrotros Vrijdagconcert in TivoliVredenburg. Het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor onder Hartmut Haenchen spelen Das Paradies und die Peri van Robert Schumann. Het is oratorium noch opera en de koren, aria’s en recitatieven lopen in elkaar over. Je hoort het weinig en dat is kenmerkend voor programmeur Astrid in ’t Veld: onbekendere werken van bekende componisten. Na bijna veertig jaar neemt zij afscheid van de concertserie die voorheen ‘De Vrijdag van Vredenburg’ heette.

Een peri is een feeachtige uit de oriëntaalse mythologie, afstammend van een gevallen engel en een sterveling. Alleen door een reeks opdrachten als boetedoening krijgt ze toegang tot het paradijs. De laatste druppel bloed van een Indiase vrijheidsstrijder? Nee, niet genoeg. De laatste adem van een Egyptisch meisje dat zich opoffert voor haar met de pest besmette lief? Ook niet. In deel drie is het de traan van een berouwvolle zondaar die een biddend jongetje weerstaat, die de peri haar ticket tot het paradijs verschaft.

Sopraan Siobhan Stagg klinkt als de peri in het begin onwennig. Gaandeweg groeit haar stem en wordt die steeds gelaagder. Tenor Sebastian Kohlhepp is de verteller. Met zijn prettige baritonale klank geeft hij zijn passages krachtig het karakter mee van een barok recitatief.

Het is een origineel stuk, dat universeel actueel is (aanvaard worden, spirituele en fysieke uitdagingen) en waarin Schumann onvervalste romantische lyriek afwisselt met vloeiende barokke fugatische passages zoals op ‘Denn heilig ist das Blut’ tussen het steengoede Groot Omroepkoor en solisten. Ook al is het een lange zit, is de tekst overdadig en wat gezwollen en sijpelt de energie er soms uit, er valt veel te genieten. Onder Haenchen zijn koor en orkest zo fijnzinnig zacht, dat de hele zaal stilvalt.