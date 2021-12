Ondanks zijn carnavalskrakers had Arie Ribbens (1937-2021) weinig met het feest

Arie Ribbens veranderde met zijn hits Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise zijn publiek in een oogwenk in een kolkende massa. Vrijdag overleed hij na een lang ziekbed.

Voor een man die een aantal klassieke carnavalskrakers op zijn naam had staan, was de verhouding van de op 84-jarige leeftijd overleden Arie Ribbens met het carnavalsfeest zakelijk te noemen. Hij had al een muziekcarrière in alle denkbare genres achter de rug toen hij Brabantse nachten zijn lang schreef, een van zijn grootste hits. Hij schreef het in Friesland en het kwam midden in de zomer van 1980 uit – terwijl het nu als een carnavals-evergreen wordt beschouwd.

In 2010 werd hij door de Volkskrant geïnterviewd voor een profiel dat verscheen onder een kop die onder de rivieren met gefronste wenkbrauwen zal zijn gelezen: ‘Arie houdt helemaal niet van carnaval.’ De koning van het carnaval – ruim 25 schnabbels in het lange carnavalsweekend, die zijn stem op gang hield met pure pernod – merkte op: ‘Ik ben er elk jaar bij. Maar op het podium. Van die plek kijk ik ernaar. Als ik niet zou optreden, zou ik er niet bij zijn. Drie dagen bier, ik moet er niet aan denken. Ik houd niet eens van bier.’

Maar toen hij twee jaar na Brabantse nachten zijn lang met het nummer Polonaise Hollandaise (een bewerking van Polonäse Blankenese van de schlagerzanger Gottlieb Wendehals) in de top-10 terechtkwam en de grote carnavalshit van het jaar te pakken had, was er geen weg terug meer. Het zou de rest van zijn carrière het nummer worden waarmee hij elk optreden opende en waarmee hij het publiek in elke zaal in een oogwenk in een hossende menigte veranderde. Vanaf de eerste regels met ‘De obers hebben pauze/We zetten alle stoelen aan de kant’ tot aan het onweerstaanbare refrein dat opent met ‘We vieren feest dus weg met de malaise/Want nu is het tijd voor de Polonaise Hollandaise’ zat Ribbens levenslang aan deze regels vastgeklonken.

En hoe kwam zoiets tot stand? ‘Borreltje erbij. En dan word je steeds meliger. En ineens stond het op de plaat.’ En zo kwam Ribbens ook aan de raadselachtige kreet ‘Bij Hoevelaken linksaf’, gevleugelde woorden in het Nederland van de jaren tachtig. En je kúnt niet eens linksaf bij Hoevelaken, zei hij er later over.

Schlagers tot Sinatra

Ribbens groeide op in de Eindhovense uitgaansstraat Stratumseind met een vader die bij Philips werkte. Zijn route naar de muziek liep via de plaatselijke harmonie. Hij werd beroepsmuzikant en bracht in 1958 al zijn eerste nummer (Bloemen aan de muur) uit. Met het Kwartet Arie Ribbens trok hij over de hele wereld met een breed repertoire dat liep van Duitse schlagers tot Sinatra. Hij werkte jaren vanuit Frankrijk, waar hij lang woonde. Hij kon voor elk (internationaal) publiek een avond aan elkaar praten en maakte hier zijn tienduizend uren, die hem zouden voorbereiden op het harde leven van carnavalschnabbelaar.

In de jaren negentig was het voorbij met de landelijke carnavalshits, maar Ribbens bleef elk seizoen met nieuwe cd’s komen, van Maria van de pizzeria (1997) tot Ik ga uit m’n bol aan de Costa del Sol (1995). Uiteindelijk nam zijn loopbaan in 2008 nog een wending. Hij kon aan de polonaise ontsnappen dankzij het in Duitsland nog zeer populaire duo Mouth & MacNeal, waar hij met zijn lenige stem de rol van de in 2004 overleden Willem Duyn kon innemen.

De laatste jaren werden gekenmerkt door een worsteling met zijn gezondheid. In 2009 werd voor de eerste maal longkanker bij hem vastgesteld en in 2015 trad hij voor de laatste maal op, omdat de vele medische behandelingen hem de stembanden hadden gekost. ‘We maken van elke dag een feestje’ stond boven een van zijn laatste interviews eerder dit jaar in De Limburger. In de kop werd hij het ‘Medisch wonder Arie Ribbens’ genoemd.