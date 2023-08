Ondanks het ijzersterke nieuwe album stelt Protomartyr teleur in Paradiso ★★☆☆☆

Greg Ahee en Joe Casey van Protomartyr op festival SXSW in Austin, Texas op 16 maart 2023. Beeld Samantha Tellez / Rolling Stone via Getty

Naar het optreden van de Amerikaanse rockband Protomartyr in Paradiso kon de liefhebber van stuurs grommende gitaren en rauwe intense praatzang, zoals die in de recente postpunk-opleving overheerst, verheugend uitkijken.

Zeker toen in juni bleek dat het zesde album van de band uit Detroit een van hun beste was. Op Formal Growth in the Desert schuren de gitaren als vanouds, is zanger Joe Casey al pratend, zingend en beheerst schreeuwend nog beter op dreef, maar zijn vooral de liedjes beter geconstrueerd.

Toch kwam het er niet helemaal uit in Amsterdam, waar de balkons van Paradiso dicht konden blijven, en Protomartyr maandag een mannetje of achthonderd publiek trok.

Niet goed afgesteld

Wat ging er mis? Ze hadden om te beginnen wel een lampje extra aan mogen zetten. De band werd alleen van boven en achteren met rood of blauw belicht. Je kon de grimassen op het gezicht van Casey nauwelijks zien. En te horen was zijn typerende schreeuwzang eigenlijk ook niet goed. Hij was al niet goed bij stem, maar zijn zang stond ook niet echt lekker afgesteld.

Even schrikken dus toen Protomartyr begon met het spannende Make Way, openingsnummer van hun nieuwe album. ‘Welcome to the haunted earth/ The living afterlife’, begon Casey een beetje onrustig, om snel over te schakelen in fel uitgeschreeuwd ‘Make way’. De intentie er iets moois van te maken was er. De wat bonkige ritmiek van weleer is net als op de nieuwe plaat subtieler en genuanceerder geworden. De twee gitaren klonken gepast furieus, alleen Caseys stem bleef een beetje achter in het geluidsbeeld hangen.

Van zijn teksten was nauwelijks iets te verstaan. Zo’n intrigerende openingsregel als ‘In the desert I was humbled/ Seeing what a thousand years of ice did’ in Elimination Dances was onverstaanbaar. Jammer, want juist in de nieuwe liedjes, die het grootste aandeel in het optreden hadden, is Casey tekstueel beter dan ooit. Zijn angsten en zorgen over hoe we met de wereld omgaan, weet hij poëtischer dan voorheen te verwoorden. En eigenlijk is de band als geheel ook beter geworden. Minder rommelig vooral. Hun geluid heeft de afgelopen tien jaar meer diepte gekregen en je hoorde op de beste momenten duidelijk dat hun grimmige geluid een duidelijke invloed heeft gehad op de muziek van veel populairdere Britse postpunkbands als Fontaines D.C.

En toch bleef het op den duur steeds stroperiger klinkende geluid te veel op het podium hangen. Misschien had Kelley Deal, die tijdens de Amerikaanse tournee meedeed op gitaar, de muziek in Paradiso meer sprankeling kunnen geven. Maar zij is er in Europa niet bij, omdat ze weer met haar zus Kim in The Breeders op tournee is. Jammer.