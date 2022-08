Ondanks haar grote talent, bleef de grote doorbraak van Anne Heche (1969-2022) uit

Anne Heche in New York, 29 april 2019. Beeld Walter McBride / WireImage

Het levenseinde van de op 53-jarige overleden Amerikaanse actrice Anne Heche was niet alleen voortijdig, maar vond ook onder tragische omstandigheden plaats. Ze hield ernstige hersenschade over aan een auto-ongeluk, waarbij ze op vrijdag 5 augustus in een buitenwijk van Los Angeles met hoge snelheid een huis binnenreed, het slot van een dollemansrit, waarbij ook een eerdere aanrijding plaatsvond. Het huis vloog in de brand en Heche werd pas na ruim een uur bevrijd, waarbij ze ook ernstige brandwonden opliep. De politie van Los Angeles maakte afgelopen week bekend dat uit een bloedonderzoek was gebleken dat ze onder de invloed van drugs was. Uiteindelijk werd op vrijdag bekendgemaakt dat ze was overleden, nadat haar familie al had aangekondigd dat ze niet meer uit haar coma zou komen.

Heche had een geschiedenis van geestelijke problemen, die naar eigen zeggen hun oorsprong vonden in haar jeugd toen ze zou zijn misbruikt door haar vader. Ze beschreef haar moeilijke jonge jaren, met bittere armoede en veel verhuizingen, in haar autobiografie Call Me Crazy: A Memoir uit 2001, waarin ze vertelt hoe ze een imaginaire wereld optrok, om zichzelf te beschermen tegen het kwaad in haar leven.

‘Voorbestemd voor grotere rollen’

Als zestienjarige werd ze al gevraagd om een rol in de bekende soapopera As the World Turns te komen spelen, toen een talentenscout haar in een schooltoneelstuk zag. Haar diep-religieuze moeder stak er in dit geval nog een stokje voor, maar twee jaar later liet Heche zich niet meer tegenhouden. Ze werd gevraagd om een dubbelrol als tweeling te spelen in de soap Another World, wat haar in 1991 een (Daytime) Emmy opleverde.

Hierna kwam haar carrière in een stroomversnelling met een primetime-debuut in de serie Murphy Brown en haar eerste substantiële filmrol in The Adventures of Huck Finn, naast Elijah Wood. Critici begonnen haar op te merken, zoals haar rol in de onafhankelijke film Walking and Talking. ‘Ze is voorbestemd voor grotere rollen’, schreef de criticus van de Austin Chronicle. En die kwamen snel. Alleen al in het jaar 1997 stond ze tegenover Johnny Depp in gangsterdrama Donnie Brasco en in grote commerciële films als Volcano, I Know What You Did Last Summer en Wag the Dog. In die laatste film waren Dustin Hoffman en Robert de Niro haar tegenspelers.

Haar eerste echte hoofdrol kwam in 1998 in de romantische avonturenfilm Six Days, Seven Nights, tegenover Harrison Ford, over een journalist (Heche) en een piloot (Ford) die op een onbewoond eiland neerstorten. Vlak voor de opnames werd bekend dat Heche een relatie met talkshowhost Ellen DeGeneres had. Terugkijkend op deze episode zou ze het haperen in haar carrière toeschrijven aan het feit dat nu algemeen bekend was dat ze gay was. Later had ze relaties met mannen.

Psycho-remake

Het uitblijven van een echt grote doorbraak, die zo lang in de lucht leek te hangen, kan ook te maken hebben met de soms wat ongelukkige rolkeuze. Heche speelde de hoofdrol in Gus van Sants curieuze remake – shot voor shot – van Alfred Hitchcocks Psycho, uit 1998, waarin ze Marion Crane speelde, oorspronkelijk de rol van Janet Leigh. Critici haatten de film, als een vorm van heiligschennis, en het publiek bleef weg.

Ze bleef actief, zowel op Broadway als in de film- en televisie-industrie. Vorige maand werden de opnames voltooid van de nieuwe HBO-serie The Idol over de muziekindustrie in Los Angeles van de makers van Euphoria, waarin Heche een rol speelt tegenover The Weeknd en Lily-Ross Depp.