Ondanks diverse geluksmomenten valt Bob Dylan in Afas Live toch een beetje tegen ★★★☆☆

Bob Dylan in 2019 tijdens een concert in Hyde Park in Londen. Beeld Dave J. Hogan/Getty Images

Over de concerten die Bob Dylan (81) de afgelopen dertig jaar in Nederland gaf valt veel te zeggen, maar saai waren ze nooit. Hij zong onverstaanbaar, leek vaak een ander liedje te spelen dan zijn band en nam een loopje met tempo en melodie van de nummers die van hem de wellicht grootste songschrijver van zijn generatie hadden gemaakt. Wie Like A Rolling Stone, Blowin’ in the Wind of Tangled Up in Blue wilde horen zoals Dylan ze ooit zelf tot popklassiekers had gemaakt, kon beter thuisblijven.

Die liedjes staan niet op het programma dat hij dezer dagen meebrengt naar Amsterdam. De nadruk ligt sinds hij er bijna een jaar geleden in Milwaukee, Wisconsin mee begon op zijn laatste album, Rough and Rowdy Ways; de tour is ernaar vernoemd. Negen van de tien nummers van de plaat die algemeen tot een van zijn betere wordt gerekend staan op de setlijst die, ook nu de tour Europa aandoet, onveranderd blijft. Alleen het bijna 17 minuten durende Murder Most Foul blijft ongespeeld.

Dylan is blijkbaar net zo dol op dit album als zijn critici, en het is op voorhand dan ook genieten dat Dylan voor het eerst sinds een jaar of veertig een nieuw album tijdens zijn optredens centraal stelt. Dat het allemaal toch een beetje tegenvalt heeft te maken met twee weeffouten. Allereerst de liedjes waarmee het nieuwe werk wordt onderbroken. Dat Dylan ervoor kiest vooral nummers uit de jaren 1969 - 1971 te gebruiken, hoort bij zijn immer raadselachtige repertoireselectie. Maar een tamelijk niemendallerig To Be Alone With You als verbinding tussen de twee wellicht mooiste nummers van Rough and Rowdy Ways (Crossing the Rubicon en Key West (Philospher Pirate) ) is zonde, net als het wat aanstellerig gebrachte I’ll Be Your Baby Tonight dat aan dit drietal liedjes voorafgaat.

Anticlimax

Waarmee we komen op het grootste manco: Dylans pianospel. Gitaarspelen doet hij al jaren niet meer. Maar zoals hij in alle liedjes steeds dezelfde akkoorden op zijn piano hamert, is even leuk, maar het gaat uiteindelijk ten koste van de subtiliteit die juist zijn nieuwe werk kenmerkt.

En in alle liedjes is het Dylan de pianist die het muzikale middelpunt vormt. Dan kun je nog zo’n puike vijfkoppige band meenemen en de briljante Donnie Herron op viool en pedalsteelgitaar laten spelen, het bepaald niet hard afgestelde zaalgeluid (ook jammer) wordt de hele avond vooral gedomineerd door bonkige bluesritmes. En ja, dat maakt het toch wat saai, zeker de tweede helft van het concert. Dat wordt zelfs een beetje een anticlimax met net de twee wat mindere nieuwe nummers (Mother of Muses en Goodbye Jimmy Reed) als opmaat voor Every Grain Of Sand, dat het diepe gospelgevoel van het origineel uit 1981 mist – maar wel een lekkere stemuithaal van Dylan krijgt.

Zijn ‘graaaaaiiiin’ heeft de sneer van een Liam Gallagher, zoals er meer van die momenten zijn dat je vooral van Dylan als zanger kunt genieten. Want hij zingt verstaanbaarder dan ooit, vooral in zijn nieuwe werk. I Contain Multitudes is met gestreken contrabas een vroeg hoogtepunt. Geestig is ook hoe hij het woord long in de regel I’ve been on the job too long uit Black Rider bijna sarcastisch lang aanhoudt.

Zo zijn er diverse geluksmomenten tijdens het concert dat in weerwil van de hooggespannen verwachtingen uiteindelijk toch een beetje saai is.

Inspiratiebron Leon Russell Niets leuker dan na het zien van Bob Dylan te gaan zoeken naar duiding en exegese. Twee keer kwam Bob Dylan achter zijn piano vandaan om zich te laten toejuichen. En hoorden we hem na When I Paint My Masterpiece niet ‘Thank you, art lovers’ zeggen? When I Paint My Masterpiece uit 1971 heeft sinds enkele jaren een prominente rol tijdens Dylan-concerten. Hij componeerde het aan de piano tijdens dezelfde sessie die ook Watching the River Flow opleverde, waarmee hij zijn concerten nu opent. Waarom die plotselinge liefde voor deze liedjes die hij schreef toen hij het even helemaal niet meer wist? ‘What’s the matter with me, I don’t have much to say’ waren de eerste (helaas onverstaanbaar gezongen) woorden in de Afas Live. Hij heeft vijftig jaar later op Rough and Rowdy Ways juist heel veel te zeggen, over zichzelf en over zijn inspiraties. Tussen de namen van beatdichters en ‘bad boys’ The Rolling Stones komt ook die van pianist Leon Russell (1942-2016) voorbij. Is het toeval dat juist Russell Watching the River Flow produceerde? Begon het recente album- en tourconcept bij Dylans herinnering aan Leon Russell?