Ondanks de vibe van een pretentieloze B-film is Copshop verrassend aardig ★★★☆☆

Als de begintitels van Copshop in het beeld verschijnen, is het duidelijk duidelijk: regisseur Joe Carnahan (Smoking Aces, The A-Team) mikt op de vibe van een pretentieloze B-film uit de jaren zeventig. Hersentjes uit dus, en de kogelregen over je heen laten komen.

En dán is Copshop verrassend aardig. Dat komt vooral door Alexis Louder, een zwarte actrice die de actieveteranen en publiekstrekkers Gerard Butler en Frank Grillo compleet van het scherm speelt. Zij is de slimme agent die moet zien uit te vogelen waarom die twee, die ze allebei in de cel heeft, elkaar naar het leven staan. Carnahan choreografeert zijn actiescènes met zichtbaar plezier, maar memorabel is het allemaal niet. Gelukkig, want dan blijf je ook niet piekeren over plotprobleempjes die het groteske bloedbad op het einde moet verdoezelen.

Copshop Actiefilm ★★★☆☆ Regie Joe Carnahan. Met Gerard Butler, Frank Grillo, Alexis Louder. 107 min., in 33 zalen.