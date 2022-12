Ondanks de vele talenten van ‘ideale schoonzoon’ en comedy-ster John Mulaney heeft hij een duister randje

John Mulaney Beeld Bob Mollema

Hij heeft de uitstraling van een ideale schoonzoon. De 40-jarige Amerikaanse komiek John Mulaney is de eerste om daar zelf grappen over te maken in zijn shows. Over zijn jeugdige, vriendelijke gezicht, zijn keurig gekapte haar, de nette pakken waarin hij op het toneel staat. ‘Ik zie er niet uit als iemand die aan de drank of drugs is’, zegt hij in zijn stand-upcomedyshow New in Town uit 2012. Schijn bedriegt, want Mulaney kampt al zijn leven lang met verslavingen, aan zowel alcohol als drugs. Eind 2020 liep het uit de hand en werd Mulaney voor enkele maanden opgenomen in een afkickkliniek.

Over die tijd in ‘rehab’ gaat het onder meer in zijn nieuwste comedyshow From Scratch, waarmee Mulaney eind januari voor het eerst komt optreden in Nederland. In die show wordt onder meer besproken hoe de verslaafde Mulaney in het najaar van 2020 door zijn vrienden werd verrast met een ‘interventie’, het Amerikaanse verschijnsel waarbij iemand met een probleem door vrienden en/of familie hulp krijgt aangeboden. Mulaney kwam nietsvermoedend thuis en daar zaten ineens allerlei beroemde collega’s in zijn appartement, onder wie de komieken Seth Meyers, Natasha Lyonne en Bill Hader. Via deze interventie spoorden zij hun vriend aan om clean te worden door naar een kliniek te gaan.

John Mulaney in 2022. Beeld Getty Images

Film- en televisieprojecten

Het wordt een optreden om naar uit te kijken, want multitalent Mulaney is een belangrijke spil van de Amerikaanse comedywereld. Hij stortte zich de laatste jaren op allerlei interessante projecten. De in Chicago geboren Mulaney vestigde zich in 2004 in New York City, waar hij aan de weg timmerde met optredens in comedyclubs. In 2008 ging hij aan de slag voor het wekelijkse satirische programma Saturday Night Live, waar hij uiteindelijk een van de belangrijkste schrijvers werd.

Na zijn vertrek bij SNL in 2012 werkte Mulaney veel voor film en tv: hij sprak de stem in van de puberende scholier Andrew Glouberman in de Netflix-animatieserie Big Mouth. Ook was hij de stem van Spider-Ham in de geestige animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Voor Netflix maakte hij in 2019 de originele en muzikaal aanstekelijke special John Mulaney & The Sack Lunch Bunch, wat zowel een parodie op als een hommage aan de Sesamstraat-achtige kindertelevisie uit zijn jeugd is. Zoek op YouTube maar het liedje Plain Plate of Noodles op en zie hoe Mulaney en zijn kindercast ironie en humor combineren met liefdevolle nostalgie.

Los van al deze film- en tv-projecten is John Mulaney in de eerste plaats stand-upcomedian. Hij maakte shows als The Comeback Kid (2015) en Kid Gorgeous (2018). Die laatste werd bekroond met een Emmy Award. Het zijn shows waarin Mulaney uitblinkt met een comedystijl die intelligent en fijnbesnaard is te noemen. Mulaney is vaak vergeleken met Jerry Seinfeld, ook zo’n beschaafde, welbespraakte komiek die zich niet bedient van enorme grofheden of controversiële opmerkingen. Net als Seinfeld toont Mulaney een zonnige persoonlijkheid op het podium. Met dit verschil dat we bij John Mulaney inmiddels weten dat zijn opgewekte voorkomen ook gepaard gaat met een getroubleerde kant.