Ondanks de hoge gunfactor overtuigt de openluchtvoorstelling ‘Fanfare’ niet ★★☆☆☆

Een pittoresk bruggetje over kabbelend water, ondergaand zonnetje, drinkende dorpsbewoners, op de achtergrond de noten van Fanfare in es – het is al met al een lieflijk tafereel in Giethoorn, tijdens de openluchtvoorstelling Fanfare. Publiek op drie volgepakte tribunes ziet de gelijknamige film uit 1958 opnieuw tot leven komen: net even anders, maar uiteindelijk vooral toch heel erg hetzelfde. Zelfs de boot vol koperen instrumenten komt regelrecht vanuit de film het verhaal indrijven – waarom is overigens volstrekt onduidelijk.

Ruim 2,5 miljoen mensen kochten destijds een bioscoopkaartje voor de grotendeels in Giethoorn opgenomen film Fanfare van cineast Bert Haanstra. Maar heeft het verhaal rondom de tweespalt in een plaatselijke fanfare ons nog iets nieuws te bieden?

Toneelschrijver Louis van Beek doet zeker een poging: hij situeerde zijn bewerking in het heden, en tuigde op het staketsel van het oorspronkelijke plot een wat vergezochte anekdote op – iets met de kleinzoon van de oprichter van de fanfare, een erfenis en een opdracht. Deze Valentijn (Mattias Van de Vijver) keert, na jarenlang in de stad te hebben gewoond, terug naar zijn geboortedorp om in de voetsporen van zijn opa te treden. Maar de dorpsfanfare wordt inmiddels geleid door zijn jeugdvriendin Aike (Wendy Briggeman), die niet van plan is zich zomaar aan de kant te laten zetten.

De bewerking leunt enerzijds sterk op het bronmateriaal, en doet anderzijds verwoede pogingen daarvan los te komen – waardoor Fanfare op beide vlakken niet uit de verf komt. Personages blijven schematisch: Valentijn is ronduit onsympathiek in de manier waarop hij de ruimte opeist waarop hij meent recht te hebben. Van Aike komen we ondertussen amper meer te weten dan dat ze met moeite een hotel runt. Chemie tussen hen is er nauwelijks. Arbitraire omslagen en de nogal eenduidige speelstijl versterken hun eendimensionaliteit.

Fanfare is een lokaal gewortelde productie, waarin naast een professionele cast een flinke groep amateurs zingt, speelt en musiceert. Zij kwijten zich met aanstekelijk enthousiasme van hun taken, wat de voorstelling over de hele linie een ontwapenende gunfactor geeft. Spannend is de soms onheilspellende ondertoon van gitaar, drum en cello, die componist Fons Merkies tegenover de uitbundige fanfaremuziek plaatste. Van Beek schreef nog een aantal fraaie liedteksten: een intermezzo over de punctualiteit van de penningmeester is een taalkunstwerkje op zich. Jammer dat de liedjes niet altijd goed verstaanbaar zijn.

Op een aantal momenten wordt Valentijns individualistische ‘stadse fratsen’-mentaliteit expliciet tegenover het hechte dorpsgevoel gezet, maar uitgediept wordt dit thema niet. De welwillende toeschouwer zal zich vooral vermaken met nostalgische referenties aan de film (denk ook aan een toom eenden die op behoorlijk curieuze wijze voorbijkomt). En de melodieën van die ‘fiere fanfare’ houd je gegarandeerd nog een paar dagen in je hoofd.