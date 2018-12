Ondanks bomcyclonen en blokkeerfriezen hadden we ook mangomomenten in 2018

De ‘blokkeerfriezen’ op de A7 bij Joure. Beeld ANP

Stel dat de opgewarmde aarde over honderd jaar nog bestaat en mensen uit 2118 gaan kijken welke woorden het ver schopten in Van Dales race om de titel ‘Woord van het jaar 2018’. Die 22ste-eeuwers kunnen zomaar concluderen dat mensen uit 2018 hun donkere gedachten over de toekomst met minstens zo veel zwarte humor te lijf gingen als mensen uit 1918. Immers: wie in 2018 leefde, had te maken met bomcyclonen, testosterontweets, blokkeerfriezen en yogasnuivers. Mangomomentjes fungeerden als schrale troost in een tijd waarin de Opperföhner president van de VS was en de Narcissus van de natiestaat in de Tweede Kamer zat.

Dat ‘blokkeerfries’ met 55 procent van de stemmen de hoofdprijs in de wacht heeft gesleept, mag veelzeggend heten. Van Dale definieert het woord van 2018 als ‘elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger ervan’. Vóórdat die personen in november 2017 de A7 blokkeerden, was het meest gebruikte adjectief voor een Fries ‘nuchter’. ‘Schaatsfriezen’ was ooit een populair neologisme. Maar dat was vóór de aarde opwarmde, de sloten niet meer dichtvroren en Sinterklaas aanmeerde in Dokkum.

Ondanks hitte en bomcyclonen waren in 2018 veel mensen op de spirituele en de gezondheidstoer. Dat die door tijdgenoten genadeloos werden doorzien, zien we terug in Van Dales nummer twee: ‘yogasnuiver’. Die yogasnuiver is als het ware de hypocrisie in de vorm van een Neerwaartse Hond. Aartsvader van het begrip, politiebaas Erik Akerboom, formuleerde het als volgt: ‘Je ziet nu veel twintigers en dertigers die doordeweeks erg gezond leven met yoga, smoothies en fitness. Maar in het weekend nemen ze cocaïne en pillen.’ Enigszins verwant aan de ‘yogasnuiver’ is het ‘balanstrutje’, ook in hoge regionen van Van Dale’s top 2018 terug te vinden, met dank aan, mag je aannemen, masculien stemvee.

Mangomoment

Wie onwetend is over de origine van de nummer drie van het eindklassement, ‘mangomoment’, kan dit begrip zomaar voor een vrolijke noot aanzien. Geenszins: ‘mangomomentje’ werd in België in mum van tijd een hit na een VRT-uitzending waarin kankerpatiënte Viviane Coolen na de amputatie van haar beide onderbenen de journaliste naast haar bed toevertrouwde dat ze het liefst ‘een spuitje’ had gekregen. De journaliste vroeg Coolen of ze haar echt niet met nog iets ánders blij zou kunnen maken. ‘Een mango’, antwoordde Coolen. Van Dale definieert ‘mangomoment’ nu als ‘kleine geste of onverwachte attentie die van grote waarde is voor een patiënt’.

Wie leeft in tijden van Trump en klimaatverandering, kan opperen dat ‘mangomoment’ nooit zo’n grote hit was geworden als het niet zou appelleren aan bredere gevoelens onder mensen die van de toekomst weinig goeds verwachten. In donkere tijden kan iederéén wel een mangomomentje gebruiken. Wie al te zeer onder apocalyptische visioenen gebukt gaat, kan zich laten inspireren door de vrouw die ons het ‘mangomoment’ schonk: Viviane Coolen is goed van haar operatie hersteld en inmiddels weer vol levensenergie. ‘Die mango was een keerpunt in mijn leven’, vertelde zij de Belgische pers. Als er in 2118 nog mango’s groeien, zullen geschiedschrijvers concluderen dat mensen van 2018 ondanks alles hun mangomomenten hadden.