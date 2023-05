Onbekrompen planten kopen bij de blinde man

Wilde hyacinten in het Lake District, in Engeland. Beeld Getty

Grasmere, 30 mei 1800

’s Ochtends naar Ambleside, maar het was me ontschoten dat de post pas ’s avonds komt. Het was een grote teleurstelling toen het me verteld werd. Ik ben teruggelopen (een wandeling van anderhalf uur, red.), vastbesloten ’s avonds weer te gaan. Toen ik thuiskwam viel er een mild buitje, tegen de avond werd het nat en koud.

Bij toeval zag ik de jongen van Oliff net toen hij de post was halen. Hij had een brief van William en twee kranten voor me. Ik heb steenbreek bij de put geplant en andere planten in de border.

Toen ik vanochtend langs Rydal liep, zag ik een reiger zwemmen met alleen zijn nek boven water. Hij worstelde en sloeg met zijn vleugels op het water en deed er lang over om los te komen.

31 mei

Een zoete, regenachtige ochtend. Grundy de tapijtman kwam langs. In heb hem 1 pond 10 betaald. Daarna ben ik naar de blinde man gegaan om planten te kopen. Ik had zo’n vracht gekocht, dat ik een mand halverwege langs de weg moest laten staan en Molly eropuit heb gestuurd om hem op te halen. Tot aan het avondeten ben ik aan het planten geweest, daarna heb ik de vitrage opgehangen.

Mevrouw Simpson kwam langs met haar bezoek, ik ben met haar opgelopen tot Brathay Bridge. ­Terug naar huis via Ambleside, onderweg aardbeien. Grasmere was goddelijk mooi.

