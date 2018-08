Onbekend deel van de Berlijnse Muur herontdekt – klopt dit wel?

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: wandelaars stuitten spontaan op een onbekend en vergeten stuk van de Berlijnse Muur.

Het ‘nieuwe’ stukje van de Berlijnse Muur op een braakliggend terrein. Foto EPA

Van wie komt die claim?

Een ommetje met buurtbewoners door het stadsgroen van het Berlijnse centrum zou onlangs in een bijzondere verrassing zijn geëindigd. Op een braakliggend terrein stond de groep wandelaars plots tegenover een totaal vergeten stuk van de Berlijnse Muur van maar liefst 20 meter lengte. Zo’n dikke betonlap aan historie wordt niet elke dag ontdekt. Nadat de Duitse persdienst DPA afgelopen week het bericht bekendmaakte bij monde van lokaal raadslid Ephraim Gothe, ging het nieuws dan ook heel de wereld over, met vermeldingen in The Daily Mail en op nu.nl. De timing van de vondst was bovendien wel scherp: precies op de herdenkingsdag van de bouw van de Berlijnse Muur.

Klopt het?

Maar is de ontdekking niet te mooi om waar te zijn? Om te beginnen: het was niet een willekeurige groep wandelaars die hier het vergeten stuk Berlijnse Muur ontdekte, zoals onder andere nu.nl meldde. De buurtbewoners liepen met raadslid Ephraim Gothe specifiek een bepaalde route door de wijk om toekomstige plannen voor een nieuw stadspark door te nemen: ze waren dus alert op de inrichting van de omringende bebouwing. En dan valt zo’n stuk beton wel op.

‘We stonden daar met zo’n veertig man’, herinnert Gothe zich desgevraagd over het voorval, dat in juni plaatsvond. ‘Op het eerste gezicht zagen we er niet meer dan een willekeurige muur in, tot iemand zich hardop afvroeg of het misschien een stuk Berlijnse Muur betrof. Gezien de locatie leek dat best mogelijk, dus ik heb dat nagevraagd bij de historische stadsdienst. Die bevestigde later dat het een echt stuk Berlijnse Muur was.’

En inderdaad: wanneer we bellen met het officiële instituut Stiftung Berliner Mauer, die sinds 2008 alles over de Muur vastlegt, is het antwoord eenduidig: Gothe’s wandelgroep heeft een authentiek stuk van de Berlijnse Muur herontdekt, dat de dienst zelf nog niet in het vizier had. Overigens gaat het dan niet om een van de iconische buitenmuren die de stad in tweeën splitsten, maar om een overeind gebleven wand binnen in het grensterrein tussen de twee buitenmuren van Oost- en West-Berlijn.

Gothe kreeg de bevestiging zelf pas overigens pas eind juli. Dat lag zo dicht bij de herdenkingsdatum van 13 augustus, dat het raadslid de onthulling er speciaal voor heeft bewaard, zegt hij.

Opvallend detail: op de persfoto’s is duidelijk te zien dat omwonenden al jaren tegen de muur moeten hebben aangekeken. Waarom hebben zij dan niet eerder de vondst gemeld? Dat weet niemand zeker, maar een mogelijke verklaring is dat de woningen gewoon te nieuw zijn: de eerste appartementen, zoals die op de Chausseestraße 94, kwamen pas zo’n tien jaar na de val van de Berlijnse Muur vrij, wat de kans groot maakt dat de inwoners nóóit met eigen ogen gezien dat het muurgedeelte ooit deel uitmaakte van de echte Muur.

Eindoordeel

Er is inderdaad een vergeten stuk van de Berlijnse Muur herontdekt.