Omwonenden verzetten zich tegen enorme lichtkoepel in Londen

Het ontwerp van de MSG Sphere in Londen, ontworpen door architectenbureau Populous.

Krijgt het Londense evenementenpaleis 02 een broertje? Aan de andere kant van de Theems wil het New Yorkse Madison Square Garden een reusachtige, futuristische evenementenhal neerzetten, de MSG Sphere. Onomstreden is het project niet.

De Olympische Spelen van 2012 hebben het oosten van Londen op onherkenbare wijze veranderd. Wat een vervallen arbeidersparadijs was, is nu een speeltuin voor architecten. Zo is het Queen Elizabeth Olympic Park een decor van futuristische bouwwerken, met als boegbeeld de ArcelorMittal Orbit van Anish Kapoor, een soort smeltende Eiffeltoren. Deze attractie wordt wel de ‘gekkigheid van Boris’ genoemd.

Op een vergeten stuk land tussen dit park, het spoorwegstation en winkelcentrum Westfield moet de MSG Sphere komen, een 21.500 stoelen tellend stadion in de vorm van een lichtbol die het hele etmaal reclameboodschappen toont. Bezoekers staat volgens de Amerikanen ‘een meeslepende ervaring’ te wachten. Een soortgelijk bouwwerk is in de maak in Las Vegas, maar in Londen moeten de bouwplannen nog worden goedgekeurd.

En dat gaat niet zomaar.

De bezwaren tegen de bol, die dezelfde hoogte zou krijgen als de beroemde Londense klokkentoren Big Ben, zijn talrijk. Omwonenden vrezen lichtvervuiling, treinmachinisten zouden kunnen worden verblind en het station zou de drukte niet aankunnen. Het linkse stadsdeel Newham is tegen, wat ook geldt voor de even linkse buren in Hackney. Opvallend is dat een van de actiegroepen tegen de plannen, zo onthulde The Guardian, is opgezet door een pr-bedrijf van AEG. Deze amusementsreus uit Californië is eigenaar van onder meer de 02.

De London Legacy Development Corporation (LLDC), het bestuursorgaan dat hoedt over de olympische erfenis, is voorstander. Eerder was het er al in geslaagd om een filiaal van het Smithsonian naar deze contreien te halen, al heeft de pandemie de komst van het Amerikaanse museum verhinderd. Bij de MSG-kwestie bestaat een vermoeden van belangenverstrengeling, omdat de projectleider voorheen in het bestuur van de LLDC zat.

Bovendien heeft Madison Square Garden enkele jaren geleden opmerkelijk veel betaald voor het waardeloos geachte perceel. Het is allemaal munitie voor mensen die komend najaar bezwaar kunnen maken tegen de plannen.

Het is een lastige kwestie voor de man die uiteindelijk het besluit moet nemen. Burgemeester Sadiq Khan heeft zich in het verleden uitgesproken voor de aanleg van een nieuwe muziektempel en zijn door de lockdown zwaar gehavende hoofdstad kan wel wat investeringen gebruiken. Aan de andere kant moet de sociaaldemocraat ook rekening houden met de gevoeligheden van zijn politieke vrienden in de Oost-Londense stadsdelen.