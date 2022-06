Omvangrijk retrospectief van beeldhouwer Antony Gormley in Museum Voorlinden ★★★★☆

Passage (2016) van Antony Gormley. Beeld Antoine van Kaam

Om stil van te worden. Een tikje desoriënterend ook. Eerst lijkt de grote metalen sculptuur Passage (2016) een massief, abstract object. Pas als je eromheen loopt, is te zien dat dit een 12 meter lange tunnel is, in de vorm van een hoekig menselijk silhouet (de vorm doet ietwat aan een Lego-mannetje denken). Eenmaal in deze tunnel, die aan één kant open is, rukt met elke klinkende stap de duisternis op. Op de terugweg wandel je juist het verblindende licht tegemoet. Alsof je even de onderwereld betreedt, en weer terugkeert naar het leven.

Met het omvangrijke retrospectief Ground presenteert museum Voorlinden in Wassenaar uiteenlopend werk van de Engelse beeldhouwer Antony Gormley (71), van de jaren tachtig tot nu: sculpturen, tekeningen en installaties, veelal gemaakt van oermetalen als staal, ijzer en lood. Na jaren van uitstel door corona vond het werk van de Turner Prize-winnaar toch eindelijk zijn weg naar zowel het museum zelf als naar de tuin en het omliggende landgoed. Zijn kenmerkende massief gietijzeren mensfiguren zijn er overal te vinden: in het water, tussen de duinen, aan de voet van een beuk. Het is een mooie gelegenheid zijn werk, dat vaak op bijzonder welgekozen plekken geplaatst is, hier (beter) te leren kennen.

Critical Mass II (1995) van Antony Gormley. Beeld Antoine van Kaam

Veel Nederlanders kennen trouwens, ook zonder dat te weten, minstens één Gormley: Exposure (2010), de hurkende man in de polder bij Lelystad. Een kolossaal kunstwerk, dat afhankelijk van perspectief, afstand en weersomstandigheden een steeds andere aanblik geeft. Dat onder de weidse hemel ver boven ons uittorent, en daarmee nietig en gigantisch tegelijk is.

De meeste Gormleys zijn mensfiguren, vaak op levensechte schaal, in de verhoudingen van Gormleys eigen lichaam. Die voorkeur voor zo’n traditioneel onderwerp als het lichaam was aan het begin van zijn carrière in de jaren tachtig ronduit verrassend, een tijd waarin minimalisme en conceptuele kunst gebruikelijker waren. Het werk van Gormley en generatiegenoten die destijds neigden naar klassiekere thema’s en materialen, zoals ook de Brits-Indiase Anish Kapoor, eveneens Turner Prize-winnaar, kwam bekend te staan als de New British Sculpture-stroming.

Mother’s Pride V (2019), genoemd naar het merk van het fabrieksbrood waarmee dit werk gemaakt is, van Antony Gormley. Beeld Antoine van Kaam

In al zijn sculpturen onderzoekt Gormley de plek van de mens en de ruimte die hij inneemt, opvult en in zekere zin ís: als bewustzijn in een lichaam, en als lichaam in de wereld. In een zaal met vroeg werk hangen doormidden gesneden kleren van Gormley als gespannen huiden plat tegen de muur. Zo laat de kunstenaar zien: deze kleding is wat ons omvat, wat wij met ons lichaam vullen. Ernaast hangen honderden aan de muur geplakte witte boterhammen, waaruit Gormley in het midden het silhouet van een vallende of duikelende man heeft weggegeten – de bijtafdrukken zijn goed zichtbaar. Dit is een grappige tegenhanger van het kledingkunstwerk, want dit brood is wat wij omvatten, wat óns als mensen vult.

Breathing Room III (2010) van Antony Gormley. Beeld Antoine van Kaam

In een aantal van zijn nieuwste kunstwerken maakt Gormley geen mensfiguren meer. Hier wordt de toeschouwer met zijn eigen lichaam onderdeel van Gormleys sculptuur (zoals ook in het eerder genoemde Passage). Dat geldt vooral in twee zaalvullende installaties. De een bestaat uit 22 enorme rechthoeken die blauw fluorescerend oplichten in het donker (Breathing Room III, 2010), de ander uit een 8 kilometer lange, ietwat dropveterachtige kabel die metershoog alle kanten op kronkelt (Clearing, 2020). Hier zijn wij het zelf die de ruimte vullen. Daar word je je extra van bewust wanneer je enkel klauterend over en door de kabels de volgende zaal kunt bereiken.

Zo lukt het Gormley om zijn klassieke ‘beeldhouwersobsessie’ met de ervaring van ruimte steeds directer, zintuiglijker en misschien ook wel speelser over te dragen op de bezoekers. Deze twee abstracte installaties, die voortkomen uit dezelfde fascinaties als voorheen, lijken haast van een andere kunstenaar – spannend dat zo’n oude rot in het vak zich zo blijft vernieuwen.

Afscheid van Groot-Brittannië Tijdens de opening van het aan hem gewijde retrospectief in museum Voorlinden kwam Antony Gormley met een verrassende primeur: hij gaat zijn Britse nationaliteit opgeven. Als zoon van een Duitse moeder heeft hij een Duits paspoort aangevraagd. Dat doet hij uit onvrede over de Brexit, die hij een tragedie noemt en een verraad aan de offers van zijn ouders en grootouders, die juist een onverdeeld Europa wilden vormen. Zijn afscheid vindt mogelijkerwijs plaats in stijl: als het lukt, wil hij aan de Franse kust zeven grote ijzeren ‘Brexitreuzen’ bouwen, op kleine eilandjes, die in de richting kijken van dat grotere eiland, dat zo tragisch van Europa is afgedreven.