Omdat de kijker er nooit genoeg van krijgt: alles over de opvallendste datingprogramma's van het nieuwe tv-seizoen

Het nieuwe tv-seizoen zit weer boordevol datingprogramma's waarin excentrieke deelnemers de liefde zoeken in binnen- en buitenland. Tv-recensent Alex Mazereeuw bekeek het aanbod en trekt alvast wat voorzichtige conclusies. ‘Cupido kan óók gewoon een sadist zijn.’

Je kon er afgelopen zomer met geen mogelijkheid omheen: B&B vol liefde, het extreem succesvolle datingprogramma van RTL 4 waarin een groep singles logeert bij een b&b-eigenaar die op zoek is naar ‘de ware liefde’. Zeven weken lang leek het op terrassen, verjaardagen en sociale media alleen nog maar te gaan over ‘Petri’, het ‘tantramannetje’ of ‘spieruwaliteit’. Als je níét keek, deed je simpelweg even niet meer mee.

Het monstersucces van B&B vol liefde en van blijvend populaire programma’s als First Dates, Lang leve de liefde en Married at First Sight , laten zien dat ‘datingtelevisie’ springlevend is. In het echte leven hebben Tinder, Bumble en Feeld de date weliswaar een digitaler karakter gegeven, maar op televisie blijven we massaal kijken naar ‘echte’ dates, het liefst zo menselijk en ongemakkelijk mogelijk.

Ook in het aankomende tv-seizoen komen we om in de nieuwe én terugkerende datingprogramma’s. Alvast wat voorzichtige conclusies uit het royale aanbod.

Een date is lang niet altijd genoeg

De kijker van datingprogramma’s belandde de afgelopen jaren geregeld in de vreemdste situaties en formats. We zagen blote vleeskeuringen (Undress For Love), naaktlopers op een tropisch eiland (Adam zkt. Eva), dates die bij hun eerste ontmoeting een duet moesten zingen (Liedje op het eerste gezicht), of potentiële liefdespartners die samen naar een wedstrijd van hun favoriete voetbalclub moesten kijken (Voetbaldates).

In het nieuwe tv-seizoen lijkt het ongemak vooral weer te moeten komen van de deelnemers of de locatie, want de formats blijven overwegend ‘normaal’. Van de nieuwkomers zijn Slaapkamer dates (een wekelijkse webserie van PowNed) en Date smakelijk (vanaf 28 augustus dagelijks op SBS 6) waarschijnlijk het opvallendst. In Slaapkamer dates worden de deelnemers drie uur lang opgesloten in een slaapkamer, om te kijken of de vonk in die kleine ruimte overslaat. Daarbij lijken de makers vooral de grootst denkbare tegenpolen met elkaar te matchen. Tekenend is bijvoorbeeld de date tussen deelnemers Jacobus en Julia: hij houdt van spareribs, zij is veganist; hij haalt razendsnel zijn seksspeeltjes tevoorschijn, zij wil alleen bierpongen. In een datingprogramma kan cupido óók gewoon een sadist zijn, en dan is zelfs een ongemakkelijke date niet meer leuk.

Date smakelijk is wat conventioneler, met een simpele doch kolderieke gimmick: de dates moeten een maaltijd bereiden voor elkaar. Bij de kandidatenselectie werd nadrukkelijk vermeld dat de deelnemers ‘geen topchef’ hoeven te zijn, wat ongetwijfeld zal resulteren in veel deelnemers die niet uitblinken achter de kookplaat. Ook opvallend: Date smakelijk heeft weer een presentator, waar die in veel andere datingprogramma’s juist overbodig leek. Aan Georgina Verbaan en Patrick Martens de taak om de dates in goede banen te leiden – al lijken de makers ook hier weer te mikken op zoveel mogelijk (culinair) ongemak.

Liefdesemigratie is zo gek nog niet

Om het succes van B&B vol liefde te verklaren, hoeven we niet heel lang na te denken: in de kern is B&B vol liefde natuurlijk gewoon een lekker smakend samenraapsel van Boer zoekt vrouw, First Dates en Ik vertrek. Vooral de invloed van dat laatste programma is onmiskenbaar in B&B vol liefde, waarin het uiteraard de bedoeling is dat de ‘winnende’ date uiteindelijk emigreert om aan de slag te gaan in de buitenlandse bed and breakfast. Dat emigratie-aspect geeft de dates nóg wat meer lading, want daardoor draait die direct om het opbouwen van een toekomst ver van huis.

Marco (55) runt een boetiekhotel in Noorwegen in ‘Winter vol Liefde ’ (RTL/Videoland).

De animo voor liefdesemigratie in het nieuwe tv-seizoen blijft onverminderd groot. Yvon Jaspers keert in september terug met een vierde reeks van Boer zoekt vrouw: Europa, een spin-off van de succesvolle moederserie die draait om Nederlandse boeren met een succesvol bedrijf in het buitenland. Ook RTL mikt op nóg meer emigratie-tv, want in het najaar start Winter vol liefde, de spin-off van B&B vol liefde. Daarin wordt een groep ondernemers gevolgd die in het buitenland op zoek gaat naar de ware liefde (en wat gratis reclame voor hun bedrijf). Het enige verschil is dat de dates nu plaatsvinden in winterse omstandigheden, én dat de deelnemers geen bed and breakfast hoeven te hebben. Maar verder lijkt RTL toch weer een format te kopiëren uit een format dat op zichzelf ook al een ingenieuze kopie van bestaande formats was. Wij vrezen ondertussen het ergste, want als Winter vol liefde óók een succes wordt, is de weg vrij voor Lente vol liefde, B&B On the Beach en B&B: It’s Raining Love.

Vakantiedating is de nieuwste trend

De lokroep van het buitenland is sowieso groot in de nieuwe datingprogramma’s. Want in plaats van direct emigreren, kun je natuurlijk ook ‘gewoon’ direct op vakantie gaan met je potentiële geliefde(n). Opvallend is dat RTL en SBS deze nazomer met nagenoeg identieke ‘vakantiedatingprogramma’s’ op de proppen kwamen, met respectievelijk Samen uit, samen thuis (vanaf 29 augustus wekelijks op RTL 4) en Ik ga op reis en neem mee (elke zondag op SBS 6). In Samen uit, samen thuis maken vijf ‘singles met levenservaring’ (veertigplussers) hun droomreis, waarbij ze gezelschap krijgen van drie potentiële liefdespartners, terwijl Ik ga op reis... het net even omdraait: hier maken drie singles hun droomreis, met vijf belangstellenden die elkaar onderweg afwisselen.

Haye en Emma in ‘Ik ga op reis en neem mee’ (SBS).

Zo’n vakantiedate belooft in theorie veel goeds, omdat de deelnemers elkaar meteen leren kennen, weinig tijd voor zichzelf hebben, én de kans krijgen om veel activiteiten te ondernemen. Toch blijkt ‘de vakantiedate’ in de praktijk toch vaak allesbehalve spannend. Hapje eten in een Grieks restaurant? Met een quad op pad? Op safari? Hartstikke leuk natuurlijk, maar toch vooral om zelf te doen.

Deze programma’s worden daarom al snel extreem afhankelijk van de deelnemers. Duidelijk is dan ook dat de makers druk zijn geweest met het samenstellen van een minstens zo excentriek deelnemersveld als in B&B vol liefde. Zo is er bijvoorbeeld hovenier Haye, zo’n typisch onaangepaste figuur waar tv-makers dol op zijn. Dertiger Haye eet zijn spaghetti het liefst met mayonaise, is extreem hecht met zijn moeder, en is van mening dat zijn droomvrouw vooral niet te veel mag werken (behalve bij het schoonmaken in huis). Dat is misschien tien minuten geestig en vermakelijk, maar voor tien weken is dat liefdespad wel erg ouderwets en plat.

Bewezen formules blijven populair, ook zonder succes

Tussen alle nieuwe formats keren ook bewezen succesformules First Dates (BNNVARA) en Lang leve de liefde (SBS 6) terug in het najaar. De basis van beide programma’s blijft aangenaam gewoontjes: in First Dates wordt ‘gewoon’ gedatet in een restaurant, en is er hooguit wat gedoe over het splitten van de rekening. In Lang leve de liefde worden twee aspirant-tortelduifjes opgesloten in een villa, waar een van de deelnemers misschien eens een keer een croissantje op een kookplaat legt.

‘Married at First Sight’ (RTL).

Married at First Sight is juist het andere uiterste. In dit RTL-programma wordt elke stap in het datingproces overgeslagen, want de deelnemers moeten hier, zonder elkaar te ontmoeten, direct in het huwelijksbootje stappen. De deelnemers worden op basis van ‘wetenschappelijk onderzoek’ aan elkaar gekoppeld door een team van ‘experts’. Hoeveel waarde daaraan moet worden gehecht? In acht seizoenen bleven slechts twee van de 43 koppels getrouwd. Het zal de potentiële deelnemers overigens een zorg zijn, want het programma kreeg voor het aankomende negende seizoen (dit najaar te zien) meer aanmeldingen dan ooit. Overigens ligt het slagingspercentage in First Dates en Lang leve de liefde óók vaak ver onder de tien procent.

Voor de kijker lijkt dat weinig uit te maken. Die is vooral geïnteresseerd in alles wat er gebeurt tijdens een date. Kan het ons schelen of daar uiteindelijk een vervolg aan wordt gegeven? Wij kijkers zijn toch het liefst voyeurs van het initiële ongemak: natuurlijk gunnen we de deelnemers een succesje, maar wat het meest tot de verbeelding spreekt, zijn de dingen die misgaan. Alles wat niet lukt, is zalig; alles wat wél succesvol verloopt, levert vooral saaie televisie op.

Tv-makers weten dat als geen ander: in alle nieuwe en terugkerende datingprogramma’s zullen de uiteindelijke ‘matches’ vermoedelijk op minder dan één hand te tellen zijn. Desondanks blijven deelnemers hopen dat cupido onder het toeziend oog van honderdduizenden kijkers tóch een keer raak schiet. En anders hebben ze altijd nog het verhaal van een slechte date.