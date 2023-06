Omara Portuondo (92) laat op haar album ‘Vida’ geen spoor van vermoeidheid horen ★★★☆☆

Omara Portuondo laat zich door niemand meer tegenhouden. De Cubaanse is 92, maar gaat deze week weer eens op tournee, eerst naar India. En dat doet ze met een fijn nieuw album op zak, waarop ook geen spoor van vermoeidheid te vinden is.

Op Vida horen we het kenmerkende Cubaanse werk van Portuondo en dus van die fijne, sepiakleurige ballroommuziek die ook haar orkest Buena Vista Social Club halverwege de jaren negentig uitbracht. Haar stem is krachtig als altijd en zelfs haar vibrato staat nog als een huis. Maar het album reikt verder dan de gebruikelijke Cubaanse dansballades.

Portuondo werkt per nummer samen met een andere gaststem en in een verse muzikale stijl. In het door sierlijke latin-orkestraties gedragen Lo que me queda por vivir zingt Portuondo met de Spaanse gigant Raphael, die toch ook al de 80 aantikt: erg ontroerend. En in Se feliz laat de diva zich door de Amerikaanse gitarist en zanger Keb’ Mo’ meeslepen in een geruststellend blueslied. Wees gelukkig, is hier de zomerse boodschap.

Omara Portuondo Vida Global ★★★☆☆ One World Records/Xango