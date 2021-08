Om half 5 ’s ochtends pookt oud-hordenloper Gregory Sedoc het grote verheugen op zoals alleen hij dat kan

De olympische kijkavond begint om 18.50 uur op NPO 1 met Tokio vandaag, waarin presentator Sjoerd van Ramshorst met een sidekick – op dinsdag was dat judoka Roy Meyer – de dag samenvat.

Als je binnen een uurtje op de hoogte wilt zijn, is het een heerlijk programma. In hoog tempo loodsen de twee mannen, bij wie de liefde voor sport van hun glunderende gezichten af te lezen is, je langs de belangrijkste medailles.

Bij samenvattingen is soms meer uitleg gewenst. De techniek staat het bij het zeilen toe om digitale diagonalen in het water te leggen en aan te geven met hoeveel ‘kts’ (knopen) een boot vaart, maar zonder context is het toch een beetje alsof je kijkt naar het weerbericht, waarbij je als leek ook nooit helemaal snapt wat die lijnen op de blauwe achtergrond betekenen.

De zeilrace met digitale diagonalen in Tokio vandaag. Beeld NOS

En nog een oproep namens de waterpolokeepers: laat in de samenvattingen ook eens aanvallen zien die niet eindigen in een goal.

In Studio Tokio, gepresenteerd door Henry Schut en uitgezonden om 20.35 uur vanuit Scheveningen, is meer ruimte voor interviews, vaak met teruggekeerde medaillewinnaars. Mooi is het om te zien hoe eerlijk en ontevreden zeilster Marit Bouwmeester is over haar brons. ‘Als je zo veel wint, kom je eigenlijk maar voor één ding.’ Ook is er een fraai gesprek met de sympathieke baanwielrenner Nils van ’t Hoenderdaal, die na een bike-off buiten het sprintteam viel en zijn maten een gouden medaille zag winnen. Maar omdat de gesprekken vaak persoonlijk zijn, blijven inhoudelijke vragen soms liggen. Hoe komt het dat Nederlandse baanwielrenners al jaren verreweg de beste zijn?

In De Oranjezomer, rond 21.30 uur op SBS 6, vertelt oud-wielrenner Vera Koedooder over een slimme zet waardoor het Nederlandse team een extra baanwielrenner in het team kon opnemen.

Zoals verwacht waait het programma met Hélène Hendriks, René van der Gijp en Johan Derksen (Wilfred Genee is met vakantie) alle kanten op. Gast en oud-politicus Henk Krol zegt dat hij deze week ‘aan zijn Twittervrienden’ heeft gevraagd of Nederland en Vlaanderen moeten samengaan. Een ‘hele duidelijke meerderheid’ vindt dat daar ‘op zijn minst’ over nagedacht moet worden. Krol: ‘Maar het staat niet op de politieke agenda.’

Om 23.30 uur is het tijd voor livesport. Eerlijk is eerlijk: twee uur kijken naar de 10 kilometer open water zwemmen is geen opwindend vooruitzicht. Maar er is een Nederlandse favoriet: titelverdediger Sharon van Rouwendaal.

Het is veel spannender dan gedacht. Zeker rond de ‘drinkwaterplateaus’ kan het er vuil aan toegaan, vertelt co-commentator Maarten van der Weijden. Met knijphengels worden daar flesjes aangegeven, zegt hij, maar soms slaan zwemmers tegen die van concurrenten, zodat de inhoud eruit klotst. Sinds Van Rouwendaal goud won in Rio de Janeiro, respecteren tegenstanders haar en krijgt ze minder met ‘nagelwerk’ te maken.

Van Rouwendaal zwemt ‘beter dan vier jaar geleden’, zegt ze naderhand opgetogen. Ze wint zilver.

Na het interview met Van Rouwendaal wordt de wekker gezet, die om 04.15 uur afgaat. Want Femke Bol behoort tot de favorieten op de 400 meter horden, een minder lange zit. In de voorbeschouwing met Rivkah op het Veld weet oud-hordenloper Gregory Sedoc het grote verheugen nog wat verder op te poken zoals alleen Gregory Sedoc dat kan. Een wereldrecord voor Bol, zegt hij, behoort tot de mogelijkheden.

Daarna is het woord aan de geweldige atletiekcommentator Léon Haan. ‘Ze heeft de harten van de Nederlandse sportliefhebbers veroverd omdat ze sympathiek is, meisjesachtig, enthousiast, onbevangen’, zegt hij ronkend, als ze aan de startblokken staat. Een wereldrecord wordt het niet, wel een Europees record en een prachtige bronzen medaille. Stralend zegt de 21-jarige na afloop dat ze alle Nederlanders die om 04.30 uur zijn opgestaan, wil bedanken. Ook dat is sympathiek.