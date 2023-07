OM eist 3 jaar cel tegen Haagse kunstenaar Julian A. voor aanranding, verkrachting en mishandeling

De Amsterdamse rechtbank aan de Parnassusweg. Beeld ANP

De strafeis werd woensdag bekendgemaakt op de tweede dag van de behandeling van de zaak tegen kunstenaar Julian A. De officier van justitie eist naast celstraf ook een contactverbod met de zes slachtoffers voor twee jaar. De officier zei woensdag in de rechtbank: ‘Verdachte heeft in dat gedrag destijds enkel zijn eigen belang op het oog gehad, ten koste van het veiligheidsgevoel en vertrouwen van deze vrouwen, zelfs tot op de dag van vandaag.’

In de strafeis heeft de officier rekening gehouden met het feit dat de kunstenaar volgens psychologisch onderzoek ‘verminderd toerekeningsvatbaar’ is vanwege ‘narcistische en borderline trekken’. Maandag zei A. in de rechtbank dat hij moeite heeft om zich de voorvallen te herinneren: ‘Ik had een seks, drugs en rock-and-rollbestaan. Dat heeft ook bijgedragen aan mijn succes.’

Over de auteur​

Anna van Leeuwen is kunstredacteur bij de Volkskrant. Ze schrijft over tentoonstellingen, musea, kunstenaars en de kunstmarkt.

In 2020 publiceerde NRC een uitgebreid artikel over de kunstenaar. De krant sprak twintig vrouwen en mannen die vertelden dat ze slachtoffer waren van de Haagse kunstenaar. Vijf van hen hadden aangifte gedaan. Het artikel schetste ook een schokkend beeld van de mores in de kunstwereld. De kunstenaar maakte succesvol carrière, ondanks dat bijvoorbeeld zijn galeriehouder en kunstinstellingen waren benaderd door mensen die vertelden dat A. vrouwen had mishandeld en verkracht.

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst

Het artikel had vergaande gevolgen. Nog dezelfde dag begon het anonieme Instagramaccount @calloutdutchartinstitutions met het publiceren van getuigenissen van seksisme, racisme, machtsmisbruik en intimidatie in de kunstwereld. De afzenders waren anoniem, maar de vermeende daders werden wel met naam en toenaam genoemd. Het ging om kunstdocenten, kunstenaars, directeuren van kunstinstellingen.

Kort daarna werden twee docenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK) in Den Haag geschorst. Daarop volgde een golf van onderzoeken naar sociale veiligheid in het Nederlandse kunstonderwijs. Zo zou op een afdeling van de Design Academy in Eindhoven een ‘giftige werksfeer’ heersen en bleek in Rotterdam een docent zich schuldig te maken aan grensoverschrijdend gedrag.

Op de kunstacademie in Den Haag, waar A. heeft gestudeerd, zou het docenten ontbreken aan didactische vaardigheden. Bovendien voelden studenten en medewerkers zich onveilig. Naar aanleiding van het onderzoek vertrok de directeur van de academie. Vorige maand bleek uit onderzoek van de onderwijsinspectie dat het kunstonderwijs nog onvoldoende doet om de sociale veiligheid van studenten te verbeteren.