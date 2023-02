Ollie Locadia, voorheen Willie Wartaal: ‘Wat heeft het voor zin als ik boos ga schreeuwen op een podium?’

Ollie Locadia Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Hoe het voelde na de eerste try-out? ‘Als een heel heftige dopaminestoot. Ik was in extase, man. Ik kon niet slapen. De laatste tijd ben ik erg bezig met mental health. Ik probeer af te vallen en probeer erachter te komen hoe verslavingen nou precies werken in je hoofd. Die dopamineshots die je belonen, zeg maar. Wat ik heb geleerd, is dat je niet die kleine shots moet chasen, maar de grote waardevolle dingen.’

De theatervoorstelling Moederdag van Ollie Locadia, ook wel Wiwa, voorheen Willie Wartaal, is zo’n groot waardevol ding. Een voorstelling die met muziek en verhalen een beeld schetst van Locadia’s moeilijke kinderjaren; jaren die in hevige mate werden bepaald door de aan drugs verslaafde moeder van de rapper.

Locadia (40), die al zeventien jaar deel uitmaakt van de Jeugd van Tegenwoordig, de meest succesvolle hiphopformatie van Nederland, liet in 2010 voor het eerst iets los over zijn moeder op het album De Lachende Derde. In een interview in het magazine van de Volkskrant sprak hij openhartig over de omstandigheden in zijn kinderjaren in Amsterdam-Oost.

Waarom nu een theatervoorstelling over die periode?

‘Sinds dat interview ging ging het alleen nog maar daarover; of er nou een album uit was van De Jeugd, of ik nou een nieuw televisieprogramma deed of een soloplaat had, het maakte niet uit. Dan stapte er zo’n journalist binnen en zei: ‘Hee Willie Wartaal, gefeliciteerd met je nieuwe plaat. Maar eh, vertel eens over je jeugd.’

‘Ik wil met iedereen over van alles praten. maar ik vind het best irritant als iemand je vanuit het niets vraagt te vertellen over je grootste issue. Op een gegeven moment dacht ik: als jullie het echt willen weten, kun je het krijgen. Als ik weer zo’n journalist tegenkom en zijn kop staat me niet aan en die begint zonder goede reden weer over mijn jeugd, dan heb ik dit achter de hand. Dan kan ik zeggen: ga maar eerst de voorstelling kijken voordat je er zo ingaat, want je weet niet waarover je praat.’

Dus de voorstelling is er om verder gegraaf van journalisten te voorkomen?

‘Nou ja, ook niet helemaal. Ik werd in die interviews ook een beetje in de slachtofferrol geduwd. Dit is een stapje om mezelf uit die positie te halen. En om heel eerlijk te zijn: die gesprekken waren ook goed voor me. Hoe vervelend ik het ook vond en hoe bot die journalisten ook waren, ik had er iets aan. Als ik erover praatte, keek ik er weer net wat anders tegenaan. Het werd wat losser in mijn hoofd. Zo werkt het ook als ik erover vertel op het podium.’

Mogen we het woord ‘therapeutisch’ gebruiken?

‘Dat moet nog blijken. Ik heb nog maar twee shows gedaan en heb nog drie, vier shows nodig om het technisch helemaal in de vingers te krijgen. Daarna kan ik pas zien wat het voor mij betekent. Maar ik denk het wel.’

Locadia woonde tot zijn 9de met zijn halfbroerje in Amsterdam-Oost bij het Krugerplein. Zijn alleenstaande, aan crack verslaafde moeder liet de twee regelmatig dagen achtereen aan hun lot over in een buurt met criminelen, junkies en dealers. ‘Er was daar een coffeeshop waar elke twee weken wel iemand werd neergeschoten’, aldus Locadia in het oude Volkskrant-interview.

In de voorstelling Moederdag introduceert Locadia zijn ouders en legt hij de situatie van zijn moeder uit. Zijn vader, in Curaçao, is een groot deel van zijn jeugd buiten beeld gebleven. Dan slaat hij aan het verhalen vertellen. De gebeurtenissen van een jongen die, verstoken van een normale opvoeding of ouderlijke bijstand, met zijn jongere broertje opgroeit in een drugsbuurt. Een jongen die op 14-jarige leeftijd besluit: ik ga naar het Centraal Station om daar crack te verkopen.

‘Het laat wel zien in wat voor crisis je dan zit. Ik wist uit eigen ervaring hoe lelijk alles rond die shit was en wat er allemaal mis kon gaan. Maar ja, door geldgebrek, domme shit en het zoeken naar jezelf neem je stappen die niet zo verstandig zijn.’

Ollie Locadia: ‘Je kunt het een theatraal zelfportret noemen. Maar ik houd ook het publiek een spiegel voor. ’ Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Al met al niet het lichtste onderwerp voor een theatershow. Hoe voorkom je dat je mensen tijdens hun avondje uit in een poel van verdriet stort? Als je hem vertelt dat schrijver en columnist Aaf Brandt Corstius zich vier jaar geleden zorgen maakte over de mogelijk te trieste toon van haar theatervoorstelling Welkom bij mijn zielige jeugd, schiet hij in de lach.

‘Maar ik maak ook best veel grappen over de situatie hoor. Je merkt dat mensen nu nog wel aarzelen: mag ik wel lachen? Is het oké? Maar als ik dit allemaal goed weet te doen gaan mensen heel, heel hard lachen. Dat weet ik zeker.’

Hoe vind je dan die balans tussen humor en ernst bij zo’n onderwerp?

‘Als je echt dikke shit wilt maken, moet je door die dark places. Je móét vertellen wat er is gebeurd, want dat heeft je gevormd. En juist de dingen waarvan je denkt dat je ze niet gaat delen, zijn de pareltjes. Maar als ik over mijn familie ga praten, over mijn mensen, over wie ik zelf ben, over wat ik heb meegemaakt, dan moet ik honderd procent liefdevol zijn. Iedereen maakt fucked up shit mee, wat heeft het voor zin als ik bitter en boos ga schreeuwen op een podium? Ik heb het gevoel dat ik dan kanker in mijn lichaam ga maken. Het was niet mijn moeders schuld. Zij heeft echt wel haar best gedaan. Maar verslaving is een ziekte. Sommige mensen kunnen die niet verslaan.’

Had je gewild dat je moeder deze voorstelling had kunnen zien?

‘Poeh! Ik vind dat een moeilijke vraag, man. Omdat ik geen band meer met haar had, heb ik niet eens een vermoeden van wat ze ervan zou hebben kunnen vinden. En of ik dat sowieso had willen weten. Ik weet niet eens of ze mentaal scherp genoeg zou zijn geweest om het allemaal te bevatten.’

Locadia’s moeder is in 2016 overleden, hetzelfde jaar dat zijn eerste kind, dochter Daja, werd geboren. Hij heeft ruimte gelaten voor contact, maar het bewust zelf nooit geïnitieerd. In een Libelle-interview in 2015 zei hij: ‘Waarschijnlijk gaat ze mijn kind niet zien. Daar heeft die kleine niets aan.’ In 2020 vertelde hij Het Parool dat er één foto is waarop zijn moeder zijn dochter vasthoudt, gemaakt omdat zijn vriendin dat belangrijk vond. Zijn kinderen hebben hun oma nooit gekend.

Wil je op deze manier iets van je moeder aan je kinderen laten zien?

‘Nee, helemaal niet. Ik hoef het met hen niet per se over haar te hebben. Als ze dingen over haar willen weten, kunnen ze het me vragen. En ik zal ze ook gewoon de waarheid vertellen. Ook dat ik goede lessen van haar heb geleerd.’

Zoals?

‘Dat je uiteindelijk niemand anders nodig hebt om te leven en dat je zelf bepaalt wat er met je leven gebeurt.’

Dat klinkt nogal ontnuchterend.

‘Het is bitterzoet. Aan de ene kant is het jammer dat ik daar op jonge leeftijd achter ben gekomen, maar het biedt ook openingen als je het weet te snappen. Het geeft je geloof in je eigen kracht. Ik weet nu dat als er iets met mij gebeurt, mijn kinderen goed terechtkomen. Uiteindelijk hebben ze mij niet nodig. Natuurlijk, als je ouders hebt die ervoor zorgen dat je niets tekort komt, moet je daar blij mee zijn, dat moet je koesteren. Maar het is niet zo dat ze je dat verschuldigd zijn.’

Het is goed gekomen met hem. Nederland heeft hem opgevoed, zegt Locadia.

‘De televisie en de cultuur. Ik laat aan de hand van voorbeelden zien in welke mate dat gebeurde. Ja, je kunt het een theatraal zelfportret noemen. Maar ik houd ook het publiek een spiegel voor. Het komt erop neer dat ik zeg: ik ben zo omdat jullie ook zo zijn.’

Hij was al rapper, acteur, tv-presentator. Daar is nu ook theaterperformer bij gekomen. Locadia is de entertainer die, als je hem zijn palmares voorlegt, met een brede grijns uitroept: ‘Ik kan alles’. Tegelijkertijd is hij niet te beroerd om toe te geven dat hij stiknerveus was voor zijn eerste try-outs. Kinderziektes, komt goed. Aan zijn voorbereiding zal het niet liggen.

‘Ik heb zo veel stand-uppers leren kennen die superbehulpzaam zijn geweest. Jeffrey Spalburg natuurlijk, mijn regisseur. Hij heeft me enorm met de vorm en inhoud geholpen. Ik heb gespard met René van Meurs, Ruben van der Meer en ik heb een paar keer gebeld met Hans Teeuwen. In de Boom Chicago Comedy Club heb ik zo’n vijf à zes nieuwe vrienden gemaakt. Weet je wat het is, in hiphop heerst een competitieve sfeer. Het comedywereldje heeft een totaal andere dynamiek. Daar ga je met elkaar na de avond nog even door je set van ‘dat vond ik sick, en dat kan beter’. Heel tof, daar heb ik veel van geleerd.’

‘Alle Jandino’s, alle Najib Amhali’s moeten maar oppassen, bro.’ Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Nadat hij drie jaar geleden zijn enkel had gebroken op het podium bedacht Locadia dat hij haast moest maken met de dingen die hij nog wilde doen. Hij verlangde naar meer zelfinzicht. Er kwamen soloalbums uit. In 2021 spoorde hij met de campagne De Weddenschap middelbare scholieren aan om meer te lezen. In 2022 werd hij het gezicht van de overheidscampagne De Nationale Beweegminuut. Hij presenteerde bij de NTR het programma Operatie obesitas. Hij doet wekelijks aan boksen, krachttraining en cardio. En nu is er dus het zelfportret op het podium.

Kijk je met andere ogen naar jezelf?

‘Ik vind mezelf toffer dan vroeger. Ik doe allerlei nieuwe en moeilijke dingen omdat ik daar uiteindelijk beter van word. Het gaat met vallen en opstaan, ook dat sporten en afvallen, maar ik snap het steeds beter. En uiteindelijk zal ik de perfecte mens zijn, haha.’

Als dit bevalt, ga je dan vaker in het theater staan?

‘Honderd procent. Alle Jandino’s, alle Najib Amhali’s moeten maar oppassen, bro. Ik ga alles afpakken, Hans Teeuwen, Roué Verveer, ik weet niet wie jullie allemaal zijn, maar ik ga alles van jullie overnemen. Het is afgelopen. Het is tijd voor iets nieuws en deze oude mensen moeten naar huis.’

Je bent zelf 40.

‘Maaaaaaar, ik heb nog maar twee keer in het theater gestaan. Mijn podiumleeftijd is letterlijk 2.’

Hij grijnst voluit.