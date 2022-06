Olivia Rodrigo in Afas: niet de beste show, wel een merkwaardige ★★★☆☆

Olivia Rodrigo in Le Zenith in Parijs. Beeld Redferns

Ze gaf niet de beste, maar op zijn minst de merkwaardigste show van de afgelopen maanden. De Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo maakte woensdag een vurig Nederlands debuut in een uitverkochte Afas Live, speelde krap een uurtje en nam tussendoor noodgedwongen ook nog even een klein kwartier pauze. Wie haar stem gedurende de wervelstorm wilde bewonderen, kwam bedrogen uit, want een op volle keelkracht meebrullende zaal verdrong de podiumprestaties.

Olivia Rodrigo werd een popsensatie toen zij als 17-jarige een wereldhit scoorde met het liefdesverdrietnummer Drivers License. Haar album Sour van vorig jaar was verrassend, omdat Rodrigo de poppunk van de jaren negentig als inspiratie bleek te hebben gebruikt voor daverende pophits als Good 4 U.

Het is Rodrigo ook in de Afas menens, vanaf de aftrap. Een uitgedachte show heeft zij kennelijk niet nodig: Rodrigo staat met een puur gitaarbandje op een podium dat louter is versierd met een glittergordijn. En haar bandje gooit er met Brutal gelijk een dikke punkhit uit; het geluid is prima en de gitaar knettert door de oren. Maar van de zangpartijen van Rodrigo is dus niets te horen.

Rodrigo lijkt haast te hebben, want na twee razendsnelle openingsnummers neemt zij al plaats achter de piano, voor haar doorbraaksingle Drivers License. Een opmerkelijke timing, want dat hoogtepuntje zou je eerder richting de finale verwachten. En dan, na een kleine tien minuten speeltijd, floept alle geluid met een harde ‘plop’ in een vacuüm. De gordijnen gaan dicht, maar Rodrigo, die een meter voor dat gordijn staat met haar gitaar, heeft niets in de gaten en speelt en zingt vrolijk door. Kennelijk hoort zij zichzelf nog wel, door haar monitor-oortjes. Het is een verbijsterend en best hilarisch schouwspel. Er piept ineens een tourmanager door het gordijn heen, en die tikt Rodrigo op de schouder: ‘Euh, je bent niet te horen nu, kom maar even’.

Dan verdwijnt ook de popster van het podium en treedt een niet nader toegelichte stilte in. Als alle apparaten weer zijn opgestart, legt Rodrigo het dan maar even uit: ‘Sorry, ik had niet door dat het geluid was weggevallen.’ Gejoel en gelach. Dan herstelt zij zich sterk, met de klassieke, countryachtige ballade Enough for You. Het is toch mooi om te zien hoe een jong poptalent, dat zich ontwikkelde bij Disney-tv-shows, de eerbiedwaardigste muziekstijlen onder de aandacht weet te brengen van een nieuwe generatie. Het minimale decor in de Afas lijkt ook de basale kracht van de rock uit de jaren zeventig te willen belichten: de show ziet er uit als een concertje van Led Zeppelin in een Londens theater.

Nog een grappig moment: het enige nummer dat Rodrigo zonder vijfduizendkoppig zangkoor mag vertolken, is de cover van het rockhitje Ready to Go van Republica, uit 1996. Dát kende de Afas dus nog niet, op die ene al wat oudere meneer achterin de zaal na.

Maar dan is het, dertig minuten na de herstart, klaar. Geen toegift, wegwezen. Gelukkig hebben we veel om aan terug te denken.